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知多啲：清潔飲品盒四部曲

文章日期：2019年12月10日

【明報專訊】將紙包飲品盒放入回收桶前，必須清潔乾淨，避免造成更多浪費。

1. 去除飲管及塑膠管套

2. 將飲品盒完全剪開，冲洗乾淨內籠

3. 抹乾及自然風乾飲品盒

4. 摺平飲品盒才放進回收桶，盡用回收空間

紙包飲品盒回收點：bit.ly/2qQ11lB

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