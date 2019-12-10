Open Menu
CULTURE & LEISURE
/
CULTURE
PAST ARTICLES
冬天洗冷氣 防霉最佳時機
保養貼士
清洗步驟：窗口式冷氣機 需拆走清洗
拓闊回收路 飲品盒再生廁紙
知多啲：清潔飲品盒四部曲
知多啲：清潔飲品盒四部曲
文章日期：2019年12月10日
Share
prev
next
【明報專訊】將紙包飲品盒放入回收桶前，必須清潔乾淨，避免造成更多浪費。
1. 去除飲管及塑膠管套
2. 將飲品盒完全剪開，冲洗乾淨內籠
3. 抹乾及自然風乾飲品盒
4. 摺平飲品盒才放進回收桶，盡用回收空間
紙包飲品盒回收點：
bit.ly/2qQ11lB
RELATED
拓闊回收路 飲品盒再生廁紙
Share
MORE
冬天洗冷氣 防霉最佳時機
保養貼士
清洗步驟：窗口式冷氣機 需拆走清洗
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK