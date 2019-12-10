冬天洗冷氣 防霉最佳時機

【明報專訊】冷氣內部積塵過多，不止成為細菌、霉菌溫牀，影響空氣質素之餘，亦可能影響製冷效能。不少人都會在熱浪殺到的夏季才急急清洗冷氣機，但有專家稱，冬天是洗冷氣機更理想的時機，因經過了一整個夏季，隔塵網及機內也積聚大量塵埃，如果不盡快處理，經過春天和回南天的潮濕天氣，機身內部有可能發霉，及早清洗，夏天便可無後顧之憂地直接享受乾淨冷風。

相信不少人也有冷氣機出風不夠凍，兼且吹出一陣霉味的經驗，很多時是因內部積聚大量塵埃和霉菌，很久沒清洗冷氣機所致。記者相約專業人士示範清洗冷氣機當日所見，一部使用了兩個夏季也沒清洗過的冷氣機，清洗後的污水黑如墨汁。

冷氣機操作時，室內空氣會被抽入機內製造冷風再吹出。其間，隔塵網會過濾抽入空氣中的塵埃，同時機內也因此會積聚灰塵；一旦積塵過多，便會影響製冷和散熱效能。信興電器服務中心電器部助理技術經理趙潤權解釋，「若冷氣機的蒸發器（冷卻器）積聚灰塵，會使機內空氣無法接觸蒸發器，影響降溫效率；風鼓上的塵埃亦會阻礙冷風大量吹出，甚至影響冷氣機散熱，一樣降低製冷效能」。

每1至2年專業清洗

趙潤權補充，毗鄰海邊的單位，因濕氣重，冷氣機更易滋生霉菌；睡房因有牀單、被鋪等容易黏附塵埃的物品，睡房冷氣機通常也較客廳冷氣機更易積塵。他建議使用冷氣期間，隔塵網應最少每月清洗1次，每隔1至2年再找專業師傅大洗冷氣機1次。至於冬季清洗冷氣，到夏季時會否再次積塵？趙潤權指毋須過慮，因為冷氣機在閒置狀態下，內部積聚的塵埃不會太多，亦可套上冷氣機套隔塵，夏季時「開封」即可使用。

有人認為洗冷氣時應順道入雪種，才能保持冷氣機製冷能力，香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強表示這是一大謬誤，「雪種在機內循環製冷，若冷氣機運作正常，一般毋須添加雪種」。若機件故障或喉管破裂滲漏雪種，應找師傅維修。

隔塵網積塵阻吸風 增加耗電

塵埃是其中一種常見致敏原塵蟎的溫牀，懶理隔塵網堆滿塵埃，除了會增加空氣中的致敏原，更間接使冷氣機更耗電。許錫強解釋：「室內空氣經隔塵網吸進機內，製冷後吹回室內，如果隔塵網塵埃過多，增加了吸風阻力，使入風量及出風量減少，變相要增加製冷時間才達到預設溫度，耗電更多。」

既然隔塵網清潔與否，跟製冷及耗電都有關係，正確的清洗技巧變得十分重要。信興電器服務中心電器部高級服務工程師陳永康教路：「隔塵網有分正面和背面，阻隔灰塵進入機身的是正面。在隔塵網上噴灑清潔劑後，建議開動花灑，從背面，由上而下射向正面，灰塵便較容易脫落。如果從正面射水，塵埃便難以穿過隔塵網被徹底洗走。此外，清洗隔塵網時勿用刷子大力擦拭，以免弄損隔塵網。」

先掃塵再噴清潔劑 減堵塞風險

蒸發器位於隔塵網後方，同樣會積聚塵埃，經年累月不清潔會變成頑固塵垢。坊間有專門清潔蒸發器的泡沫清潔劑，聲稱泡沫能將塵埃分解，達到除臭、除菌、除塵之效。記者曾經試用，效果顯著，本來鋪了一層灰黑色塵埃的蒸發器頓時回復「閃令令」。許錫強認為，即使用一般清潔劑也有同樣功效。但要注意，如果塵垢積聚過多，清潔時，一旦體積較大的塵垢跌落底部水盤，有可能堵塞去水喉，致冷氣機漏水。許建議先用牙刷清除蒸發器上的塵垢，才噴灑清潔劑清潔，減少喉管堵塞風險。如果冬季用上述方法清洗蒸發器後，宜用普通噴水壺或加壓式噴水壺向蒸發器噴水，以免清潔劑殘留機內。至於夏季使用此方法清潔後，毋須特別向蒸發器噴水，因為只要開動冷氣機，冷凝水便會洗走清潔劑。

許錫強又表示，冷氣機尤其是窗口式，裏面「倒汗水」流落底部水盤，日積月累變成黏稠狀污漬，容易滋生細菌及霉菌，以1:99稀釋漂白水，噴於隔塵網後方蒸發器上，除了可殺死蒸發器上的細菌，也可順道消滅水盤及去水喉的細菌和霉菌。夏天使用冷氣期間，可每1至2星期用此方法殺菌。

當然，自行清洗冷氣機，無論如何也不及專業師傅拆機清洗乾淨。坊間不少清洗冷氣公司提供服務，選擇商譽良好的店舖或電器品牌代理商較穩妥。

文：李佩雯

編輯：王翠麗

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