People：拍攝節目 充滿未知 李尚正臥底再出發

【明報專訊】活躍於電視界的李尚正，近年憑另類旅遊節目《臥底旅行團》系列闖出名堂，節目以揭露廉價團實况為賣點，拍攝手法寫實，配搭阿正充滿喜感的表現，令節目笑料百出，更成為電視台王牌節目之一。

正籌備《臥底旅行團3.0》的阿正，坦言節目繼續不賣靚人靚景，走實况路線，「因為這正是觀眾支持我們的原因，讓他們能從中得知參加廉價團時會遇到的真實遭遇」。節目至今已斷斷續續拍了4年多近70集，但他對新一輯仍然期待，全因拍攝過程夠驚險刺激，有別一般電視節目，「拍攝實况節目最好玩是充滿未知，我們都是根據現場發生的事情來反應。試過在景點被人以黑社會『口脗』恐嚇，強迫我們買玉器，否則不准離開。雖然當時都擔心個人安全，但靠着拖延時間，最後都可分文未付而成功脫險」。

網上小說成靈感來源

作為主持及演員，阿正指內地網上小說是他的靈感來源，「內地對網上小說題材限制較小，我特別喜歡看政治小說，因為透過新聞報道了解政治很悶，但化成小說就有趣得多，更可從中了解到一些政治操作和大環境。最近有份參演的電影《催眠‧裁決》，內容都涉及政治，我認為政治就是如何透個合法操作，令某些人得益，獲得想要的結果，但同時間某些人卻會蒙受損失」。

雖然形象一向搞笑，充滿喜感，但阿正坦言條件所限，不敢定性自己為喜劇演員，「我覺得做喜劇演員不單要有天分，心境更要夠樂觀和豁達。像王祖藍，形象正面，性格外向，以帶歡笑給觀眾為己任。我私底下個性較靜，愛收埋自己，很少出席飯局，因為怕要應酬，又要維持形象，我覺得自己有包袱」。

最喜愛喜劇演員周星馳

他曾參演多部周星馳電影，如《西遊．降魔篇》的沙僧（魚怪）、《長江七號》的曹主任、《美人魚》的搞笑警察，因而漸漸為人熟悉。他稱對方是他最喜愛的喜劇演員，「可以用『平凡中見不平凡』來形容周星馳，同一句對白，他說出來就是不一樣，特別啜核抵死。這源於他的節奏感，還有他能看到事物的真正意義」。

阿正更從他身上，學到很多做人處世的學問，「有次周星馳分享了一件真人真事，指多年前在電視台拍古裝劇，現場有演士兵的臨時演員，還有演大將軍的呂良偉。中場休息後，導演叫埋位，呂良偉忽現大聲叫：『大家埋位啦！搵食呀！』以此振奮士氣，並提醒大家要抱着搵食的拼搏心態來做好工作。」

文：Sabrina Au

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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