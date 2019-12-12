北歐時裝 布料簡單突出

【明報專訊】時裝人都有種可愛的執著，他們會義無反顧地一頭栽進喜歡的時裝風格和設計師，甚至化身代理人開設實體店推而廣之，希望感召更多同路人。時裝精品店Vein創辦人Melinda Wong，因鍾情北歐時裝，決定將自己所愛引進來港，為香港的時裝拼圖補上北歐這一塊。

「北歐風格」一詞讓你聯想到什麼？IKEA、COS、Marimekko？還是較早前非常流行的hygge生活態度？我們對北歐既熟悉又陌生，可能大家都用過穿過北歐設計，但對其印象或許仍停留於簡約、寬鬆剪裁和環保等流於表面的定義。大家都知道北歐的英文是Nordic，但在同時間你又會發現Scandinavian這個字不時出現，究竟兩者有何分別？什麼才是真正的北歐風格的時裝？

「字面上來說Nordic意指地理上整個北歐地區，但仔細分類的話，位處北歐北部的芬蘭和冰島都稱之為Nordic，而位於南部的瑞典、丹麥和挪威則會被統稱為Scandinavian。」Vein創辦人Melinda Wong指出兩者的意思其實相近，但根據她在行內的多年經驗看來，兩個地區由創意到時裝風格都有明顯不同。「Nordic與Scandinavian的設計師都喜歡用深色調作為基調，但前者的風格比較暗黑（dark）一點，黑色更是重點顏色，有部分的設計師甚至整個系列都用上一片黑；後者則大量用上黑白灰，但用色上相對開放，例如你會找到屬於大自然的啡色、紅色、墨綠色等。」

打破傳統歐洲觀 重視剪裁層次感

倫敦、巴黎等地的歐洲時裝普遍較為花枝招展，譬如一件基本的白恤衫也會佈滿釘珠或刺繡，艷麗又搶眼。但在另一端的北歐，時裝風格崇尚忠於物料本身的質感與特性，以服飾突顯布料的美，而Nordic設計師在運用上更具實驗性。雖沒有花巧的外表和嘩眾取寵的設計，但北歐時裝近數十年間漸漸為人所熟悉及追捧，不少北歐時裝設計師更在國際時裝界屢獲獎項，憑藉的除了是實而不華的風格和紮實的設計，Melinda更認為全因北歐時裝有兩大突破，「第一，北歐時裝打破了傳統歐洲時裝認為女性要擁有像花瓶、Barbie般玲瓏浮凸身材的觀念，他們的設計絕少緊緊包裹身體（body hugging），喜歡利用剪裁和層次感突顯男女生的體態美，即使是所謂修身的剪裁，也能讓穿者在衣服下舒適自在地活動。此外，他們用布料非常慷慨呢！所以北歐時裝都會給人錯覺，全都是寬鬆又幾何的設計；其次，他們忠於物料的特色，令設計刻意地減少所有裝飾的東西，讓穿者真正感受自己在穿什麼，該布料的可愛之處在哪裏，故此北歐時裝總予人簡潔乾淨的感覺」。

愛時裝老闆 引進北歐「潛力股」

專賣北歐風格時裝的Vein於2011年開業至今，已帶來了接近40個來自斯德哥爾摩、哥本哈根及赫爾辛基的時裝及生活精品品牌，當中不少成為北歐和國際界備受追捧的熱門品牌，例如Ganni、Filippa K、By Malene Birger以及時裝新星Mark Kenly Domino Tan等。

與其說執掌Vein的Melinda是個愛時裝的老闆，她更像是獨具慧眼的伯樂，遊走瑞典、丹麥和芬蘭等地區，發掘具潛質又能夠迎合港人口味的品牌。很多曾經名不經傳的北歐品牌，如瑞典木履鞋履品牌Swedish Hasbeens、哥本哈根時裝品牌Ganni又或是瑞典天然有機護膚品牌L:A Bruket，最初均經由Vein獨家引入並成功打入亞洲市場，轉眼間憑着自身實力躍升為國際大品牌，這都足以證明Melinda的先見之明。

新進丹麥品牌 穿上滿身自信

新進丹麥時裝品牌Mark Kenly Domino Tan去年正式落戶Vein，是另一顆令人拭目以待的時裝新星。設計師自小就想成為裁縫，12歲時在機緣巧合之下，首件作品得到前丹麥公主Alexandra垂青，自此與時裝和丹麥王室結下不解之緣。Mark Kenly Domino Tan從設計學院畢業後，曾效力於Balenciaga、Alexander McQueen和Sonia Rykiel等知名品牌，於2012年成立個人同名品牌，至今屢獲不少國際時裝獎項。

「我相信衣著能為女性帶來自主和力量，彰顯她們的美態。」Mark Kenly Domino Tan設計風格走清新簡約、超凡脫俗的氣質路線，服飾講求優雅端莊和功能兼備。最新的2019年秋冬季，一系列寬鬆而利落剪裁的恤衫、西裝褲和外套，既有男裝般的帥氣端莊感覺，同時又有恰到好處的比例和柔軟布料的質感，帶出女性型格卻不失飄逸知性的一面。「Mark Kenly的設計感情洋溢又很大膽，即使你未必有信心能夠駕馭，他的服飾卻能令你變得自信。」Melinda補充道。

喜歡北歐時裝，除了因為它能令穿者別樹一格，更重要是設計師也十分注意保護地球生態和可持續發展的可能。時裝業是北歐以至丹麥的重要出口產業，而時裝業對環境污染及破壞甚深，因此Mark Kenly Domino Tan認為「我們必須有意識地創作和生產布料，為地球的永續而出一分力」，從源頭開始減低對生態的傷害。

查詢：Vein 2528 4988

文：Peggy Choi

編輯：林曉慧