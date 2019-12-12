時裝設計師 完美令人死板 暗黑天堂追逐自由夢

【明報專訊】你是什麼樣的人？是父母眼中循規蹈矩的乖兒女？是老師眼中品學兼優的好學生？在努力達成他人心目中的目標時，有沒有想過自己想要什麼？在香港長大、印度菲律賓混血兒時裝設計師Endra Devi在薩凡納藝術設計大學時裝設計系畢業，連外國知名rapper Tiwa Savage都穿上她設計的作品，熱愛自由的她沒有選擇到知名品牌工作，決定以自由身擔任時裝設計師，努力儲蓄旅遊，感受生活，更直言：「I never had a full-time job, it scares me!」

1.你怎樣定義自己?

我是一個典型雙子座，對很多事物都充滿好奇，但又很容易厭倦，情緒起伏可以很大，性格較極端。

2. 你怎樣形容自己的設計風格?

絕對是大膽、性感和有故事性。作為一個設計師，我知道靈感不是每一刻都有，但我不想為設計而設計，我只在有靈感啟發下才設計，觀眾能夠從我的作品中看到自己的故事。

3. 你的第一個系列Dark Paradise受什麼啟發而成?

成長期間，我一直都是品學兼優的好學生，但一直覺得壓抑，沒有經歷反叛、放縱。大學期間我認識了一位男生，在他面前我可以完全做自己，逃離現實的束縛，也因為他打開了我最狂野的階段。我和他每晚參加不同派對、夜夜笙歌，認識到不同人士如抑鬱症患者、酗酒的人等，在那個世界每人都做自己，沒有批評，雖然是別人眼中離經叛道的生活，但我從中感到自由和解放，只有自己才能體會的「Dark Paradise」。

4. 宗教對你的生活及設計有什麼衝突?

我出生在一個天主教家庭，逢周日到教堂參加崇拜，但我一直不覺得自己屬於這個地方。我還記得跟神父告解我對性的幻想，我現在回想會覺得：「有什麼問題？」所以Dark Paradise設計上有S&M、鏤空設計，看到不同外國blogger或變裝皇后穿著我的設計，也代表了我想在眾人面前做自己，不理外人眼光。

5. 當你知道你的設計系列被偷時，有什麼感受?

非常絕望！Dark Paradise是我首個和最自豪的作品，當時的設計被偷感覺就像失去了身體一部分。我認為大家欣賞一個設計時可以借或購買，但偷竊是對設計師一個極不尊重的行為。但另一個角度想，可能是一個機會要我設計一個比Dark Paradise更出色的系列！

6. 你在生活中學到最大的是什麼?

不要專注完美。修讀插畫課時，我注重比例、構圖等，希望作品完美和工整。有一次教授跟我說：「Endra，你不如嘗試亂畫一次？」我還想誰會希望看到混亂，沒有構圖的插畫？當我嘗試不跟固有規則，結果更加令人滿意，令我學到完美只會令人變得死板和沉悶。

7. 你下一步的計劃?

我希望搬離香港，到其他國家生活，認識不同人，感受不同城市的活力。

8. 你經常旅遊，最愛哪個地方?

峇里島。它是個旅遊度假勝地，但我更熱愛探索峇厘文化。因為峇里文化如宗教信仰和印度文化十分相似，我能夠從中感到親切和歸屬感。

9. 你最怕旅遊伴侶的特質?

去旅行仍然沉醉於手機或網絡世界！與其看社交網絡，倒不如親眼欣賞沿途的醉人美景，Live in the Moment！

10. 在旅行中有什麼最被高估?

雜誌介紹的「必到」旅遊景點。

■Profile

Endra Devi

香港長大、印度菲律賓混血兒，畢業於薩凡納藝術設計大學時裝設計系，畢業作品Dark Paradise深受時裝人歡迎，她沒有找正職，選擇以自由身擔任時裝設計師和平面設計師，熱愛自由生活和旅遊。

文：Kris Chan

編輯：陳淑安