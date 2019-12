時裝設計師 完美令人死板 暗黑天堂追逐自由夢

next

【明報專訊】你是什麼樣的人?是父母眼中循規蹈矩的乖兒女?是老師眼中品學兼優的好學生?在努力達成他人心目中的目標時,有沒有想過自己想要什麼?在香港長大、印度菲律賓混血兒時裝設計師Endra Devi在薩凡納藝術設計大學時裝設計系畢業,連外國知名rapper Tiwa Savage都穿上她設計的作品,熱愛自由的她沒有選擇到知名品牌工作,決定以自由身擔任時裝設計師,努力儲蓄旅遊,感受生活,更直言:「I never had a full-time job, it scares me!」

1.你怎樣定義自己?

我是一個典型雙子座,對很多事物都充滿好奇,但又很容易厭倦,情緒起伏可以很大,性格較極端。

2. 你怎樣形容自己的設計風格?

絕對是大膽、性感和有故事性。作為一個設計師,我知道靈感不是每一刻都有,但我不想為設計而設計,我只在有靈感啟發下才設計,觀眾能夠從我的作品中看到自己的故事。

3. 你的第一個系列Dark Paradise受什麼啟發而成?

成長期間,我一直都是品學兼優的好學生,但一直覺得壓抑,沒有經歷反叛、放縱。大學期間我認識了一位男生,在他面前我可以完全做自己,逃離現實的束縛,也因為他打開了我最狂野的階段。我和他每晚參加不同派對、夜夜笙歌,認識到不同人士如抑鬱症患者、酗酒的人等,在那個世界每人都做自己,沒有批評,雖然是別人眼中離經叛道的生活,但我從中感到自由和解放,只有自己才能體會的「Dark Paradise」。

4. 宗教對你的生活及設計有什麼衝突?

我出生在一個天主教家庭,逢周日到教堂參加崇拜,但我一直不覺得自己屬於這個地方。我還記得跟神父告解我對性的幻想,我現在回想會覺得:「有什麼問題?」所以Dark Paradise設計上有S&M、鏤空設計,看到不同外國blogger或變裝皇后穿著我的設計,也代表了我想在眾人面前做自己,不理外人眼光。

5. 當你知道你的設計系列被偷時,有什麼感受?

非常絕望!Dark Paradise是我首個和最自豪的作品,當時的設計被偷感覺就像失去了身體一部分。我認為大家欣賞一個設計時可以借或購買,但偷竊是對設計師一個極不尊重的行為。但另一個角度想,可能是一個機會要我設計一個比Dark Paradise更出色的系列!

6. 你在生活中學到最大的是什麼?

不要專注完美。修讀插畫課時,我注重比例、構圖等,希望作品完美和工整。有一次教授跟我說:「Endra,你不如嘗試亂畫一次?」我還想誰會希望看到混亂,沒有構圖的插畫?當我嘗試不跟固有規則,結果更加令人滿意,令我學到完美只會令人變得死板和沉悶。

7. 你下一步的計劃?

我希望搬離香港,到其他國家生活,認識不同人,感受不同城市的活力。

8. 你經常旅遊,最愛哪個地方?

峇里島。它是個旅遊度假勝地,但我更熱愛探索峇厘文化。因為峇里文化如宗教信仰和印度文化十分相似,我能夠從中感到親切和歸屬感。

9. 你最怕旅遊伴侶的特質?

去旅行仍然沉醉於手機或網絡世界!與其看社交網絡,倒不如親眼欣賞沿途的醉人美景,Live in the Moment!

10. 在旅行中有什麼最被高估?

雜誌介紹的「必到」旅遊景點。

■Profile

Endra Devi

香港長大、印度菲律賓混血兒,畢業於薩凡納藝術設計大學時裝設計系,畢業作品Dark Paradise深受時裝人歡迎,她沒有找正職,選擇以自由身擔任時裝設計師和平面設計師,熱愛自由生活和旅遊。

文:Kris Chan

編輯:陳淑安