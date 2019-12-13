進修情報：網上免費讀名牌大學課程

edX網上課程（網上截圖）

【明報專訊】臨近長假期，與其在家無所事事，不如踏出一步自我增值。登入以下的網上自學平台，可免費報讀名牌大學課程，亦能進修日新月異的數碼技能，為事業發展做好準備。

1. edX網上課程

美國哈佛大學與麻省理工學院早年成立非牟利網上學習平台edX，與全球145間學府合作，包括史丹福大學、耶魯大學等知名學府，還有本地的香港大學、香港科技大學、香港理工大學等；現已推出逾2800個開放式網絡課程（MOOCs），範疇廣泛，包辦文、理、商科。

對打工仔而言，進修市場營銷、大數據分析、人力資源課程都是好選擇，亦可惡補職場英語技巧、Excel用法。透過互動教學短片、網上提交作業等方式，用家可遙距體驗跨地域學習。

費用：大部分課程免費。若要取得證書、免除上課時間限制、遞交作業，則需付費

入讀資格：免費註冊edX帳戶便可報名

課程形式：大部分介乎3至16星期，每星期1至8小時，視乎個別課程而定

詳情：www.edx.org

2. Microsoft

AI、大數據、雲端科技近年愈趨成熟，具備數碼技能愈來愈重要。Microsoft最近推出人工智能商學院（AI Business School），提供一系列針對企業管理層的網上課程，包括由零售、科技、健康、金融、教育等界別決策者角度出發的課程模組，亦有企業高管和專家分享他們運用AI推動業務發展的經驗、見解和建議。

詳情：docs.microsoft.com/en-us/learn

Microsoft亦設有另一網上自學平台Microsoft Learn，課程涵蓋雲端科技、信息保護、大數據處理等技能，每單元需時數10分鐘至數小時不等。用家免費完成課程後，可付費考核，考取Microsoft的專業認證。

詳情：microsoft.com/en-us/ai/ai-business-school

整理：宋霖鈴