光影回望馬來亞二戰傷痛 夕霧花園栽種救贖種子

【明報專訊】「不是說時間過了，你就沒事。」台灣導演林書宇說。今屆金馬獎在中國大陸杯葛下落幕，《夕霧花園》9項提名惜未能旗開得勝。此片講述馬來亞日佔時期的故事，合作班底「無國界」，由李心潔、張艾嘉和阿部寬主演，從俘虜營逃出的女子愛上日式庭園大師，糾纏於民族慘痛的回憶。記得不記得，倖存者能夠找到最後的花園嗎？

初看宣傳片，李心潔與阿部寬操英語對白，不禁一頭霧水。電影由馬來西亞龍頭影視集團Astro Shaw與HBO Asia合作，製作團隊成員來自至少7個地區，包括新加坡、印度、英國、澳洲等，班底跟馬來西亞社會本身屬性一樣多元。導演為台灣的林書宇，於影視平台再一次展示台灣糅合世界的能力，近10年內比香港有過之而無不及。

電影改編同名小說，馬來西亞作家陳團英以英文撰寫，中文翻譯版在本港公共圖書館也可找到，全書逾400頁。《夕霧花園》故事講述被困金馬崙高原俘虜營的雲林（李心潔飾），與妹妹靠想像心中的美麗花園捱過慘痛日與夜，卻終親眼目睹妹妹被蹂躪慘死。戰後一段日子後，雲林欲替妹妹完成建園心願，輾轉跟大師中村有朋（阿部寬飾）學習，於高原上的日式花園「夕霧」工作。他們步步揭開對方身分，彼此卻陷入禁戀。電影穿梭二戰前後與1980年代，老了的雲林（張艾嘉飾）回到夕霧花園找尋有關有朋身分的真相。

史學家核對劇本 比對觀點

「坦白說，我以前不認識馬來西亞的歷史。」林書宇說，他上月應香港亞洲電影節之邀來港，當時金馬獎仍未揭盅。接下拍攝一部南洋史詩的任務，導演花上4個月蒐集資料惡補。以旁觀者角度，他提醒自己理性處理歷史，甚至讓歷史學家先核對劇本，比對不同觀點：「重要是自己有沒有夠尊重此塊歷史，盡最大努力真實地呈現。因為當你放到影像，很易令觀眾認為就是如此一回事。」《夕霧花園》原作歷史背景「馬來亞」本為英國殖民地，至1941年太平洋戰爭爆發後，日軍攻佔當地亦在高原設過俘虜營，惟故事人物主角及日式的花園均為作者虛構。

二戰結束後英國重掌當地，與有份抗日的馬來亞共產黨未能達共識，馬共開始發動暴力襲擊，當地亦維持「緊急狀態」10多年。電影中，馬共分子攻擊雲林時道出了被英方斷糧及進攻，突顯處境的元素，林書宇說：「歷史永遠都是執政國家寫的東西。對官方歷史來說，馬來亞共產黨是很邪惡的，但是從口述歷史中，他們也有被迫害的。我想了解跟呈現時，也要處理這個部分。」林書宇解釋他不是為人說項，而是立體呈現人的動機及行為：「不管哪一邊，都會有好人跟asshole（混蛋）。你要選擇如何呈現，呈現哪一面，要如何才能更公平地呈現他？但依然有你的故事軸心。」

「跟阿部寬討論的，都是很小很細的東西。」林書宇說。電影一大亮點是阿部寬及李心潔的組合。故事裏有朋作為傳統工藝大師，說話字字珠璣，聽起來有點作狀，其實由於其英語限制及嚴肅個性。角色及身分帶出二人的障礙，卻不阻情感交流。林書宇表示事前跟阿部寬討論不少細節：「例如其中一場戲講述清晨時分，有朋醒來但雲林仍躺着半睡，二人開始對話。那場我要阿部寬輕聲跟女方說話，以他的高度必要跪下來，攝影師才拍到二人。然而阿部寬說他在夕霧中是一家之主，不可能跪着關（趟）門，這我們便討論了很久，他就用其日本文化及經驗去分享給我們。」

兩個對立的民族文化立場在花園內碰撞。對雲林來說，有朋來自一個加害她們的民族，更曾為皇室御用庭園師。其中一場講及日方人員來夕霧花園找有朋，讓雲林質疑對方的真正身分與立場，是否要為「強姦犯及殺人犯辯護」，衝突終要浮面。林書宇表示：「短短的爭論中，想要說兩個人仍有些文化的東西跨不過去，令雲林明白『我有我的理由』、『你也有你的理由』，但就在那個時候白熱化了。」沒法掩飾，他們之間有着難以越過的藩籬。

戲中說及「藝術沒有領土界線，但文化有」，進一步勾起有關國族、地域、政治的討論。雲林痛恨日本人，卻受其文化智慧感動，亦愛上了這個男人。曾為《夕霧花園》台版小說撰寫導讀的台灣國立中山大學外國語文學系副教授兼人文研究中心主任張錦忠表示，雲林在日本文化中得到「救贖」，他說：「那是文化的療癒作用。文化可以說是一種柔性。不過陰柔的力量卻比仇恨、比戰爭來得強大。雲林依然痛恨戰爭時期的日本人，但在日本文化中找到情動力的另一個流動空間。如果那是救贖的話，可以說是讓日本文化來替他們戰爭歷史救贖。」

日式庭園「治療」戰爭傷口

「外面的世界，永遠都在。我們唯一能掌握的是，選擇如何去看（choosing how to see）。」戲中有朋說。面對各人的歷史包袱，有朋用了花園來「治療」對方。林書宇坦言之前不太認識日本庭園，蒐集資料期間，找到最古老的日本園藝精集《作庭記》。有朋向雲林介紹包括「立石」、「借景」等園藝意思，體現傳統禪宗哲學。「借景」是真實景色倒影之運用，有朋進一步表示，庭內之物令人聯想到狂野的自然，但花園卻是人類嘗試控制草石的成果。外面如何瘋狂，內裏仍保持着平靜。此種幻覺與真實築建內心一種平衡感覺，表達人在萬千世存在之道。

雲林面對傷痛，為紀念親人建造一座具「借景」技巧的日式庭園。「借景」是指真實景色倒影的運用，張錦忠解釋當中的延伸，完成的園林非過去的真實，而是過去存有的倒影而已：「記憶其實是『以往』、『遺忘』的倒影。真實的過去痛苦不堪，運用借景，面對的並不是真實的過去，而是『移花接木』的歷史，悲痛也得以紓緩。」曾就原作發表文章的台灣國立台北大學應用外語學系副教授王景智表示，雲林無法用言語道出這種糾葛，而有朋提及「借景」不僅幫雲林面對回憶，「更重要是她不再壓抑那說不出口的遺憾或仇恨，淡然地接受不堪的過往」。本來雲林不去想不去談，或者亦沒法用語言去說，逼自己壓抑營內歷史。在如此獨特及矛盾的空間，雲林步步拾起回憶碎片。

避免苦難歷史重演 需要理解

說及回憶，今年金馬獎另一貼堂作品《返校》名句「你是忘記了，還是害怕想起來？」不斷被引用。記憶當然會與時間競賽，《夕霧花園》書中已是退休法官的老年雲林，證實患上失語症。在腦筋遺忘之前，她想把隱藏了大輩子的痛苦記憶找回來。林書宇指出電影版本受篇幅限制，改作雲林即將要成為法官，因此要證明她與日本人有朋的關係非有政治間諜意圖，不得不追查從前，原因較外在。不過故事均強調沒有回憶，哪有遺忘。從回到花園調查，步步看進回憶，雲林終於理解到有朋的一切行為，甚至有某程度的犧牲及贖罪。

「有些答案你需要時間才能發現，有些答案你需要時間才能接受。事情不是時間過了你就沒事，把那個東西放在那兒的話，它永遠都在那兒的。」林書宇表示，光是記得得不到答案。他認為除記得歷史，亦要梳理及面對歷史：「《返校》在說的是我們不能忘記歷史，但是我會再提出的一個論點是，你夠不夠理解那歷史，而且你理解的是受難者的歷史、你自己的歷史，那加害者的呢？背後原因是什麼？你沒有透過此種溝通及理解，記得的歷史只會是仇恨。而你到現代只記得歷史的仇恨，前人的仇恨，對於現在的我們，作用是什麼呢？」

「沒有人說要遺忘，但要讓歷史不要重複地發生，是需要理解的。」林書宇坦言，發現台灣及馬來西亞此段歷史相似，但對他而言始終是歷史，自己沒有經歷過，所以較能從外面看進去，理性地呈現這個故事。如有朋所說，花園內的草木像一個個時鐘，各有不同的興衰過程，他們不急着仇恨，卻也不急着寬恕。經歷過時間、空間、意志的撫慰，當雲林再次看出窗外，她或者會發現，自己終能放下仇恨。（本片於12月26日上映）

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com