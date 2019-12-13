沙發薯：此時此地此模樣

【明報專訊】要不是驟降的溫度提醒，也不發覺原來2019年已差不多走到盡頭。由政府建議修訂《逃犯條例》至今，從寒冬到初夏再到寒冬，究竟我們如何走過這一年，已經很難再從頭回想起來。

時日太快，事件太多，單靠數算個別日子，或許很難從早已給塞滿的腦袋去尋回舊記憶。但每當經過金鐘夏慤道、元朗西鐵站、太子站、大學站、尖沙嘴漆咸道南、油麻地碧街，都會彷彿感到有一股氣湧上心頭，那些或感人或駭人的情景，一幕一幕再次在腦海浮現。港台電視製作的《香港故事—此時此地》，以香港不同的地點為主軸，記錄不同時間的眾生相，它們不但交織出我們的集體回憶，更見證着這個城市的歷史。

系列已播出兩集，第一集關於自助洗衣店。洗衣機是不少家庭必備的電器產品，但隨着香港居住環境愈來愈小，不論是基層棲身的劏房，抑或地產商近年盲目興建的「迷你豪宅」，都容不下洗衣機這個龐然大物。加上不少市民的工作時間愈來愈長，磅洗洗衣店不能配合他們的作息時間，24小時營業的自助洗衣店近年應運而生，在老區和基層社區快速增長。要洗「一機衫」至少半小時，加上乾衣需時，在洗衣店呆等的時間，意外地成為不少顧客在忙碌生活中的小息，有人甚至在洗衣店內交朋結友，洗衣乾衣機隆隆作響的小店，成為他們的非正式社區會堂。製作團隊記錄洗衣店的日與夜：幫助媽媽洗滌的少數族裔女孩、為日間工作的子孫洗衣的耄耋、每天在店內「打牙骱」的師奶、工作至夜深滿身汗臭髒衣的地盤工人，自述光顧洗衣店的原因以及背後的大城小事。洗衣這項令人厭惡的日常家務，對有些人來說，原來是一種暫且逃離磨人生活的小確幸。

沒有靈魂的機場

上星期播出的一集，就以機場為背景——一個每天承載着悲歡離合的場所，在「反送中運動」期間成為風眼之一，自8月堵塞機場示威之後，機場實施嚴格的出入管制，離境者要出示登機證明，接機者統統被趕出機場大樓以外，曾經熱鬧的客運大樓，變成不近人情、死寂冰冷的建築。到機場接機的市民，原本滿心歡喜等待家人回港團聚，卻因為通訊問題失去聯絡，又不能進入客運大樓尋人，只能呆坐在大樓以外某角落的長椅癡癡地等候，忍不住慨嘆曾是全球第一的機場為何淪落至此。也有顯然因為社會事件而被家人匆匆送到外國留學的年輕人，在進入禁區之前與摯友淚眼話別，仍不忘香港的抗爭，希望此刻一別不是永遠，下次回來時能夠看見更美好的家園。另外，隨着機場第三跑道擴建工程快將上馬，第二客運大樓被迫清拆，原本在該處工作的散工頓失依靠。亦有最後一次從這裏離港的本地旅客怒斥香港政府毫無遠見，隨便把基建工程拆卸砍掉重來，浪費寶貴的公帑。

以小見大，此刻的香港像極空有漂亮的外殼、但骨子裏已經沒有靈魂的機場，曾經見證不少歡笑和淚水的這個地方，現在人們只會來去匆匆，不願也不能再多留一會。但此刻的香港仍同時像24小時洗衣店，各路人馬因為各種原因聚集於此，用智慧、用幽默、用港人不屈不撓的精神，在狹小的空間尋找和創造無限可能。此時此處應是何模樣？關鍵或許不在乎實際的環境，而是在於我們一念之間。

文：梁慧思