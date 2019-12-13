舞蹈呼應社會 「無限」觀賞實驗

【明報專訊】舞之《境》。

從生活中找到有趣的片段。

從音樂中聽到反抗的聲音。

一個舞者嘗試創作，轉換角色，既是對自身的一種探索，也讓觀眾看到新意。

開放的劇場空間，連結彼此。

境、靜、鏡 投射日常

袁勝倫自2008年加入香港舞蹈團，至今超過10年，參演過的舞劇包括《三國風流》飾曹操、《神雕俠侶》飾甄志丙、《竹林七賢》飾阮咸等。近年開始編舞，作品曾於香港藝術節發表。這次的《境》可說是他首個長篇作品，簡單的一個「境」字，卻找到多重意義。袁勝倫說「境」代表環境、境界、心境。而英文拼音「Jing」，代表安靜的「靜」，還有「鏡」，映照與別人的關係。「其實都是從日常生活中找靈感，雖然不是故事性，但都是一些深刻、有趣的感覺。我喜歡觀察別人的舉動和狀態，這些都會影響我的創作。好像作品中有一幕，是一張紙罩落在舞者身上，全場漆黑一片，而紙內有電筒照射着，紙上呈現不同的形狀，就像平日自己靜下來的一個空間。」

袁勝倫認為作品可當作是他的日記，是對生活和工作的一些思考。「當中也有關於自己未來的發展方向，如何尋找出路。我算是比較有計劃的人，早為自己定立目標。但也要想想如何向目標進發，過程是否順利。其實現在也很滿足，既可跳舞又可創作。可是還可以跳多久？必須面對年齡的限制，身體是否應付得到，也會有這種掙扎。而作品裏也有這些投射。」

音樂關於黑人起義歷史

創作過程不是一時三刻，而是日積月累。作品醞釀多時，除了個人，袁勝倫對於這半年來香港的社會環境自然也有深刻感受。「我覺得整個環境令每個人的心情都很沉重。作品選用的音樂是關於黑人起義的一段歷史，關於自由，關於堅持的信念，好像跟現在的社會很呼應。」袁勝倫選用了Danse Memoire Danse這張專輯的音樂，最初卻不知道歌曲的意義。「我完全聽不懂歌詞，也不知道內容，只是認為感覺很對，覺得就是那種精神狀態。」因為要申請版權，唱片公司也把歌詞翻譯成英文。袁勝倫一看便知道沒找錯了，音樂與舞蹈就這樣對上了。

畢業於廣東省舞蹈學校，後來考進香港演藝學院，自小學習中國舞的袁勝倫卻不安於某一種形式的舞蹈。「對我來說舞蹈是肢體表達，所謂中國舞、民族舞也只是一種風格，一種藝術表現的途徑。我卻是偏向當代舞的表達。」或者觀眾會在《境》中找到一些所謂中國舞的元素。「當中關於大自然中水和土的部分，舞者的動態我會說是比較像東方舞。另外當需要些表達自由奔放的情緒時，也會用到藏族舞的元素。」就是手到拿來，袁勝倫說沒有刻意去想要用什麼舞蹈風格，也沒想到一定要放進中國舞的元素，只是選取適合的方式去表達。

這次在香港舞蹈團實驗舞蹈劇場「八樓平台」上演，不設特定觀眾席，觀眾在指定區域游走或席地而坐，可跟着舞者，跟着光影，尋找獨特的風景。

■《境》

日期：12月20至22日

地點：上環文娛中心8樓 香港舞蹈團「八樓平台」

票價： $220

節目查詢：3103 1809

票務查詢：www.art-mate.net

文：林喜兒

編輯/陳淑安

電郵/culture@mingpao.com