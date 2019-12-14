創科神探：創科人的移民機遇

【明報專訊】「昔孟母，擇鄰處。」孟母三遷的故事大家耳熟能詳，母親含辛茹苦，多次為了孟子的未來而搬遷，最後將家搬到學宮（中國古代官方學校）旁邊，孟子學會了在朝廷上鞠躬及進退的禮節。當今父母也用心良苦，為兒女的未來費煞苦心，希望下一代擁有良好的教育環境，竭盡全力培育孩子。

過去數周很多朋友也跟創科神探談論未來的發展，不少現代孟母正在尋覓理想新家園，期望能在政治穩定的地方給子女好好學習，更有舉家移民他鄉的決心。神探四出搜尋，發現創科企業竟然有移民海外的機遇，據了解多個國家也歡迎創新企業的負責人及其家屬，藉創科項目申請移居當地。

加拿大向來是香港人熱門的移民國家，移民部推出創業移民計劃，其特點是速度快，申請人通常可在6個月內取得加拿大永久居民身分。這項計劃由加拿大聯邦移民局指定了30多家天使、風投和孵化器機構，只要申請人的商業計劃書獲得任何一家機構的支持，而且體檢及格且無犯罪紀錄，申請人就可以獲得加拿大國民身分。值得一提的是不論這初創公司最後成功與否，也不會影響永久居民資格。

英國吸納創新人才

英國新移民政策重視吸納創新及創科產業人才，英國內政部、英國簽證與移民局在今年3月公布推出兩個新簽證，即創業簽證（Start-up visa）和創新簽證（Innovator visa），其中創業簽證將不設資金門檻，申請人可留英兩年開始創業，而有意留英發展可晉升至創新簽證。創新簽證設最低5萬英鎊投資額（約52萬港元），若能滿足7個業務條件中兩個，包括在英研發獲當地知識產權保護技術等，便可申請永久居留權。不過，這兩項創業和創新簽證，均須經擔保機構如種子公司或天使基金推薦才可申請。

星創業最好含創科元素

新加坡也接受創業移民，申請人首先需要最少10萬新加坡元（約57.6萬港元）註冊資金以及註冊一家新加坡公司，並獲得創業准許證，然後便可再申請成為新加坡永久居民。有一點要特別留意，申請人所創辦的公司最好包含創新及科技元素，而一般創業移民不接受咖啡店、美食中心、酒吧或職業介紹所等業務，另外公司創辦人可為配偶及21歲以下小孩申請家屬准住證，滿1年便可以申請成為正式居民。

神探撫心自問，其實從來沒有想過移民，更不欲把自行研發的創新科技作為移民籌碼並帶去海外發展；期望有朝一日如孟母所言：「真可以處居子矣。」而這裏應該就是頂尖創科人才的聚居地，是我們的香港。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）