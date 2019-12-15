一個人的：妙用伸縮杆 掛窗簾 免鑽牆

不少唐樓樓梯位狹窄，建議採用組合式牀架，減省搬運工夫和費用。（彭麗芳攝）

用伸縮杆加設窗簾無難度，但絕對不建議大家用來引體上升。（林靄怡攝）

【明報專訊】冬日晴空蔚藍而寧靜，窗前大樹綻放紫荊花，一縷涼風吹起白色窗紗，透進白光，被鋪散發被陽光暴曬後的和暖溫熱，這種生活簡單靜好。自小對白色窗紗情有獨鍾，奈何窗外正對着一盞橙色大街燈，必須安裝遮光窗簾，不想鑽牆加添額外窗簾軌，伸縮杆是好幫手。今次和大家講講如何挑選伸縮杆和正確安裝方法。

伸縮杆分兩款 安裝大不同

市面上主要有兩款伸縮杆，一種是塑膠製，兩端設有軟膠，此款伸縮杆非常輕身和容易安裝，常用於懸掛日本門簾，但承重力通常在3公斤或以下。

輕身伸縮杆安裝方法

1. 將伸縮杆伸長至比要安裝的地方長1至3厘米（關鍵！）。

2. 將伸縮杆打斜，壓住其中一面牆，另一邊從下而上用力塞進兩牆中間。

3. 確保伸縮杆平衡呈水平線。

4. 伸縮杆的兩端軟膠有少許彈力但並不是吸盤，因此原理是強行塞進兩牆中間。有些人以轉動兩端的方式安裝伸縮杆是錯誤的，會令伸縮杆無法實現應有的承重能力。

中型伸縮杆 承重可達60公斤

第二款伸縮杆的兩端是堅硬而沒有彈性的，材料可分為塑膠、不鏽鋼和金屬製，承重力可達60公斤。

中型伸縮杆安裝方法

1. 將伸縮杆伸長至接觸兩邊牆壁。

2. 鎖實伸縮杆中央的長度固定螺絲，完成暫時固定。

3. 其中一端的底座設有旋轉頭，按箭嘴指示扭向【強】，直至扭不動。

4. 確保伸縮杆平衡呈水平線。

安裝貼士：這款中型伸縮杆毋須伸長得比安裝的地方長，最好是剛好兩端碰到牆身。千萬不要硬塞進兩牆之間，否則會刮花牆身，令石屎剝落。

◆貼士

‧不想刮花牆身

不少網民分享，在伸縮杆兩端加設薄布可保證拆除後無痕。

‧伸縮杆長度與承重力成反比

伸縮杆伸得愈長，承重力愈低。以筆者使用的噴塑中型伸縮杆為例，長度107至190厘米，承重5至9公斤，說明書列明長度107厘米的可承重9公斤；150厘米承重7公斤；190厘米承重5公斤。

選購伸縮杆考慮什麼？

一、長度

務必先行量度所需伸縮杆長度，筆者的窗簾軌長約175厘米，伸縮杆長度可由30厘米至280厘米。

二、粗幼

如用作掛窗簾，要留意伸縮杆的粗度。輕身伸縮杆圓徑約1厘米，可輕鬆套上不同門簾窗簾。雖然大部分伸縮杆的兩端底座都可拆除，但若是重型金屬伸縮杆，伸縮杆的圓徑達3厘米，未必每塊窗簾洞口都夠大。

三、物件重量

只用作懸掛輕身布門簾，輕身伸縮杆已足夠支撐。如果用作懸掛厚身遮光布或晾衫，那就建議採用中型或重型伸縮杆。

四、使用習慣

如果需要經常拉開窗紗，選擇承重量時亦要考慮拉力。

五、不是愈重愈好

據作者的經驗，伸縮杆的承重量夠用就好，掛一塊窗紗實在毋須一根承重60公斤的重型金屬伸縮杆。因為承重量愈高，加上伸縮杆本身重，站在高處安裝時亦較吃力。而且要以防萬一，一旦伸縮杆不慎鬆脫，分分鐘出現扑頭意外。

伸縮杆化身收納工具

伸縮杆既可隨時移除或安裝，又免卻鑽牆的工夫，實是劏房戶的恩物。在網上會發現林林總總妙用伸縮杆的方法，除了在玄關位置橫放伸縮杆作鞋架和雨傘架，還可打直放作書櫃間架、在廚房流理台成為砧板、碟子層架、平放兩根變成收納煲鑊的廚櫃，而加上S形掛鈎則可收納杯。

筆者的同事分享，她也會利用伸縮杆卡住窗戶防蚊網，以防家中小貓跳出窗外；在浴室豎起伸縮杆成收納等。作者亦深受啟發，開始發掘伸縮杆的可塑度，大掃除時，會用它暫時吊起地上雜物，方便打掃。

由於重型伸縮杆可承重多達60公斤，因此在網上亦會搜尋到一些女生凌空拉着伸縮杆引體上升的相片，看到照片不禁大笑，但完全不建議將伸縮杆當單槓用，免生危險。

日本有個家喻戶曉的伸縮杆品牌名為Heian Shindo（平安伸銅），聲稱是連續三年日本Amazon銷量冠軍，品牌已有60年歷史，主打毋須鑽孔、黏膠就能簡單安裝，而且輕鬆增加垂直收納。筆者看完品牌網站，不禁讚歎伸縮杆的用途可以如此多元化，而且好有型。

打開窗的必要

早前跟曾為多個香港劏房戶設計家俬的香港大學建築系畢業生鄭兆泰（Sam）聊天，他說很多時會變成解決衛生問題，例如加高睡牀避免和老鼠蟑螂同睡，或加設防蚊網改善通風，「我們發現很多劏房都不通風，原因是居民怕有蚊飛入屋，所以不開窗，其實只要加設蚊網，就能放心打開窗和門，很多劏房就會有風」。當屋內空氣流通，基本上同時解決發霉和滋生木蝨等問題。

買牀要注意

身邊不少朋友加入一個人生活的行列，在揀選牀架時不少人都會去宜家家具店選購，貪其「平靚正」，但要留意的是宜家牀架尺寸和傳統尺寸不同。例如筆者的Queen Size松木牀架是144厘米闊乘199厘米長，而傳統加大雙人牀尺寸其實是137厘米闊乘190厘米長。因此如果另購牀褥的話，去其他家品店選購就需要特別訂製。而訂製牀褥價錢必會較貴。此外，如果是女生的話，強烈建議買一張防水牀墊，便宜的幾十元就有交易，因為大家都不希望生理期的小不幸滲漏弄髒昂貴的牀褥吧。

【劏房生活：睡房篇之一】

文//彭麗芳

圖 // 林靄怡、彭麗芳

編輯 // 蔡曉彤

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