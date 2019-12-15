單身觀察：一場耐性的修煉

【明報專訊】自覺是個心急的人，晚上又一次大力快速刷牙時，突然煞停，心中響起：「喂，你收咗工啦，趕什麼？」年初身體也響了警號，確診了甲狀腺亢進，過來人提醒我凡事要慢一些。

這個系列有時在動手前會先詢問師傅，例如在客廳篇之二修補牆身之前，先詳細詢問師傅，始終牆身不像家具電器，弄壞了可重做或更換，所以必須謹慎些。先寫下十種工具與材料清單，逐樣採購；開工前必戴眼鏡與口罩，在地上鋪報紙或膠袋，方便清理；寫下工序與注意事項，仔細進行。因為急不來，等牆灰乾就耗用半小時以上，試過心急未乾就用砂紙省灰，要從頭再來。吳師傅教我牆灰乾時會變成純白色，一看就知。跣灰打磨更是一場持久戰，批灰到那道裂縫後，跣灰花了45分鐘，看着牆灰被磨成粉，一批批如雨般灑下，但看到前後對比，還是大感滿足。

與鄰居 諜對諜的心理戰

最近對耐性有很深的感受，上月廁所地台去水位又出現倒灌，汲取了上次經驗後，今次採取佛系應對法，拿毛巾塞着去水位，然後施施然到樓下喝凍奶茶。鄰居B過了不久發信息來說，他家去水位倒灌，待筆者回家後一起處理，過了十多分鐘，鄰居B說已經走到鄰居A家通渠，渠已通。

說起上次仍然氣憤，因為筆者先發現倒灌，心急如焚地找師傅通渠，但發現瘀塞位置原來不是筆者的家，而是鄰居A和B之間，但他們卻擺出一副事不關己的模樣。今次輪到筆者擺出毫不焦急、無事的模樣，反倒他們卻焦急起來。有時住劏房就是諜對諜的心理戰，或許逃避可恥，但有用。