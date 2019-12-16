實心實意：院舍終老 去者無牽掛 留者無遺憾

【明報專訊】一天，護養院內的長者和護理人員，看見一個很感人的畫面：一位長者的太太每天都很細心地協助丈夫進食，這天她如常把食物一匙一匙地送到丈夫嘴裏，他慢慢吃着吃着，然後緩慢地閉上眼睛，安然地離開了這個世界。晚期長者離世時舒適安寧，家人懷着平靜的心與年老至親度過最後歲月，是靈實護養院19年前開展「安享終老院舍中」服務的初心。

服務推展初期，對於讓長者在安老院舍自然死亡，不送進醫院搶救的做法，大部分家屬、前線護理人員、業界以至整個社會，都尚未準備好去接受。但意想不到的是，上一代長者卻勇於面對死亡，可能因為他們年輕時曾經歷戰亂，或者他們昔日在家鄉見慣老人於家中離世，所以對自然死亡的接受程度較高。有些經常出入醫院的長者，對院友離世處之泰然：「我喺醫院時，有一次第二朝瞓醒，隔離牀嗰個已經去咗！」甚至有長者說：「如果我可以瞓瞓下就走咗都幾好吖！」

部分家屬不容自然死亡

當護理人員與家屬談到要否把晚期長者送進醫院，以減輕其承受的折磨，有些家屬對這個選擇感到詫異，他們覺得不應輕易容許自然死亡，而是要努力搶救，而且在他們當中，不少人將死亡視為負面的事，有些人甚至害怕或逃避談及死亡。

互信尊重 達成共識

有鑑於此，靈實護養院會跟曾經表示願意在院舍離世的長者及其家屬商議，安排家庭會議，除長者及其家屬外，護養院院長、主診醫生、個案經理、社工、院牧等專業團隊成員均會出席，坦誠溝通。護養院會解釋長者的病情、「安享終老院舍中」服務的每個步驟和細節，以及服務優點和限制。而長者和家屬如有疑問，可即場提出，由專業人員解答。透過會議，護養院可了解長者和家屬對服務的期望，從而達成讓長者在生命晚期階段自然死亡的共識，讓雙方做好準備，確保長者其後在合適情况下，減少接受不必要的延長生命治療（life sustaining treatment），也不需再進出醫院，以免脆弱的生命屢受折騰，而他們可繼續住在護養院，由家人24小時陪在身邊，寧靜地作最後的相聚。

近年，延長生命治療與否引起不少話題和討論。「安享終老院舍中」主張減少不必要的延長生命治療，讓被確診患有不可逆轉的長期病或癌症的長者，接受自然死亡的安排。那麼，接受服務的長者及其家屬是否需要簽署同意書？「安享終老院舍中」至今服務超過120名長者，他們及其家屬都不把簽署同意書放在第一位，因為促使他們作出決定的其中一個原因是信任，以及彼此建立的緊密關係。

再者，護養院根據多年來經驗，了解到若要求家屬簽同意書，他們反而有一種「簽紙讓家人死亡」的罪疚感，對他們來說是一種壓力。而且院方與長者及其家屬是透過家庭會議達成共識，這已經是互信和尊重；而且在緊急關頭，有些家屬或會不忍心讓至親離開，而想將他／她送到醫院急救，即使家屬先前已承諾讓長者自然死亡，但護養院也尊重和容許他們改變主意。

有人擔心若不事先簽妥同意書，家屬會否在長者離世後，投訴護理人員不盡力搶救？說真的，在服務推行以來，護養院從未接獲家屬投訴，這證明家屬相信長者的決定是出於其最後的意願，而他們亦相信護養院給予其至親尊重、關愛及適切服務。其中一名姓王的長者（下稱王伯）因癌症復發，在2002年經常穿梭於醫院和護養院之間，他最後一次入住醫院時表現得十分抗拒，在醫院內大吵大鬧，不能平靜下來。其家人在兩天內不斷要求護養院把父親接回院舍。護養院同工商量後，與醫院商討並取得出院同意，在兩小時內將長者接回院舍照顧及安排適當的治療。

王伯回到令他安心的地方後，頓時平靜下來；兩星期後，他在護養院自己的牀上離世。王伯走最後一段路的情景，在其家人及護理人員心中，留下美麗的印記。

王伯的堅持，反映了「安享終老院舍中」服務讓長者的意願得以實踐，可以在熟悉的環境中，被熟悉的同工照顧，並在家人陪伴下離世。不僅大大減少家人的掛慮，也讓至親的遺願得以實踐，家人既安心又感激。

讓長者平靜地達成遺願

由此可見，護養院與晚期長者建立互信及良好關係，令院舍成為他們最後的「家」，而他們選擇「安享終老院舍中」，就是將其最後的心願，化作自己和家人的祝福。

文：林玉貞（基督教靈實協會靈實護養院前任營運總經理、註冊護士）