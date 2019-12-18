與時並進：融入潮流元素 換新裝呃like

【明報專訊】雖然貴為桌遊經典，但大富翁仍不時換上新裝，以新形象示人。近年來，融入潮流元素的新版本不斷推出，受歡迎的電影、球賽、劇集，都化為棋盤元素，受不同範疇的收藏家歡迎。而撇除這類遊戲規則改變不大的版本，大富翁間中也帶來新玩法，但到底變動是否受玩家歡迎，可謂見仁見智。

上車愈來愈難 「忘了房地產」

來到「上車」愈來愈難的年代，大富翁去年緊貼潮流，推出不再要求玩家建屋的千禧世代版，盒面開宗明義「忘了房地產吧，反正你買不起」，反而鼓勵玩家付費累積體驗，如逛手工市集、參與3天音樂節等。

有多年裁判經驗的資深玩家方大文解釋，遊戲猶如由追求買屋變為「打卡呃like」，「我買回來的地段，每逢有人踏足，他可付錢，使大家都獲得一個like牌，如沒錢支付則不獲like牌。當地段賣光、like牌派完，遊戲就結束。勝負亦不再是算錢和破產，而是計算由買地、like牌等兌換的經驗值點數」。他評論指，玩法多了互動，遊戲體驗有趣，但少了交易和爾虞我詐的部分，以開心玩樂為主。

而千禧世代版之前，孩之寶曾於2009年推出大富翁城市版。方大文指，最大分別是建築物換為一幢幢高樓大廈，可放置於分割為不同色格的圖板中間，不同類型的建築物都會影響租值，「例如污水處理廠、發電廠等，可建在對手地段，降低其樓價。遊戲概念不止起樓，而是起城市」。玩家要起樓不需再儲齊整套顏色的地段，建屋數目亦由內附的「電子交易器」隨機定下。他說遊戲反映現實社會運作中，其他因素都會影響地價，但與千禧世代版一樣不講求交易技巧，遊戲的運氣成分增加，技巧度減低。

快骰版增添運氣成分

小小一顆骰子的變動，亦能左右大局。2009年，大富翁推出了快骰版，除兩顆白骰外，還增加一顆紅骰，當中點數1、2、3佔三面，大富翁圖案佔兩面，剩下一面是巴士圖案。每輪擲骰皆需使用3顆骰，若快骰擲中點數，只需走畢點數的總數；若擲中巴士，玩家可「提早下車」，即可選擇走完其中一顆白骰的數值，或兩顆白骰的總值；至於大富翁圖案，代表行完白骰點數後，還需走到下一塊未有人買入的土地，若全場土地都已售，則需走到下一塊須付錢的土地。

「連續兩屆世界賽都加入了快骰，影響玩法和進程，快骰原意是加快遊戲進度，但增加了遊戲的運氣成分。本身大富翁的策略是手拿兩組顏色，吸走對手金錢，快骰版的策略會變為奪得最高價的地，抵押其他地，令對手踏足我最高價值的地。」

綜觀大富翁多年來的變化，方大文指每次推出新版，遊戲都未必是向改善遊戲玩法的方向邁進，反而大多是變得「易入口」，即令人容易學習玩法。但對愛鑽研技巧、喜歡交易的他而言，始終是「包含運氣、算術、風險管理、講價技巧」的傳統玩法耐玩。

文：宋霖鈴