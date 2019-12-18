People：Parkour教練盧振宗 飛簷走壁重拾本能

【明報專訊】提起飛躍道（parkour），很多人會立即想到短片中，表演者飛簷走壁，翻高牆，甚至在天台高速跳來跳去的驚心場面。練習parkour十多年的教練盧振宗卻指這極限運動只是重拾人的本能反應，如跑、跳及爬等，並非大眾難以接觸的亡命玩意。

Parkour誕生於1980年代的法國，原名為 Art Du Deplacement，即「移動的藝術」，讓人透過練習，鍛煉身體及心靈的「功能」，解放自身的本體限制，以最有效的方法從A點移動到B點。談到為何會愛上parkour，盧振宗（Gon）坦言全因一部電影：「13歲時看了《因咩差事跳跳跳》後，覺得戲中人物在鬧市中跳來跳去，自由穿梭很有型，便想去了解這運動。」

訓練身心 克服恐懼

由於當時沒有香港人練習parkour，他只好從網上找些外國高手的短片自學。「因為我小時候最愛就是到公園跟朋友玩捉迷藏，喜歡跑、跳和爬，長大後很少機會這樣玩，而parkour的4個主要元素正是jump（跳躍）、landing（着地）、balance（平衡）及rolling（滾動），所以一接觸便立即愛上。」幾年後，Gon加入了香港飛躍道協會，正式上workshop跟前輩學習，並透過練習parkour學懂克服恐懼。「試過有次於2米高的地方練習gap jump，自己不敢跳。當時有前輩跟我分析，說我是有能力做到的，只因恐懼而發揮不到，所以要多加訓練，不單是技巧上，也要訓練自己的心理，無時無刻都要思考，究竟是什麼令自己恐懼，再勇於克服它。」

提到練習parkour的dress code，Gon認為要以舒服為主，「外國練習者多數會穿長褲，一來是當地天氣較凍，二來拍片的話，穿長褲做動作看起來會更流暢和優美。但因為香港較熱，所以我多數會穿短褲。至於鞋，要揀輕身，底部要夠薄和能grip實地面，讓你可感受更多腳底的觸感，尤其是踩在障礙物的邊緣時更有用」。

學生幾歲至70歲

作為全職parkour教練，Gon說不同年齡層和性別的學生都有，「教過最小的只有幾歲，他的父母想從小訓練他們身手靈活一點，最老的70歲也有。記得有次帶學生到公園練習，大家一起練習跳躍動作，忽然有位老伯伯走來說也想試試，我便教他跳一個大約半米高的階梯」。練習了一陣之後，對方也能順利完成動作，「我覺得以他的年齡來說，已經很了不起。教導學生時，我總會叫他們不要跟人比較，因為每個人身體狀况和能力都不同，性格也不同，要根據自己的進度去練習，只要見到他們有進步，我便會很開心」。

文：Sabrina Au

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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