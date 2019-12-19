一個蛋糕改變事業軌道 「烘焙」美麗人生

【明報專訊】Vive Cake Boutique創辦人兼蛋糕設計師Vivien Lau，因一次為朋友製作生日蛋糕而發現自己對烘焙的熱愛及才華，將自己的人生軌道從生物醫學科學，轉移到滿足「第二個胃」的精品蛋糕和甜品之上。每個可愛又夢幻的蛋糕為顧客在特別日子增添歡樂和愛意，同時也是Vivien向目標勇往直前的原動力。

1. 你怎樣定義自己？

我是蛋糕設計師，也是人家的女兒和太太，將來更可能會成為母親，這都是我生命中要做好的角色。每個人生命中都會遇到很多外面的聲音定義你，無論是負面的、正面的也好，我們要學習如何消化和轉化它，然後走出自己的路，過程中會慢慢發現我怎樣定義自己。

2. 你平日最喜歡的衣著風格？

我喜歡簡約素色的打扮，間中以不同顏色配搭。我也十分鍾情舒適的運動風造型，感覺可以做回自己。出席特別場合時，也喜歡跟朋友一起打扮。

3. 你覺得什麼是美？

美是一種能令人開心的東西，它可以很具體亦可以是意境上的東西，例如每個蛋糕、每件藝術品都是實實在在能令人感到喜悅的東西。但當我行山時見到漂亮的大自然景色，又或是一對老夫婦手挽手的畫面，同樣令人動容。

4. 這世界上有什麼東西的價值被人高估？

現在網絡發展迅速，令我們接觸物質的機會比昔日易得多，同時因為KOL（Key Opinion Leader）的風氣盛行，令大家產生一種錯覺——物質豐盛的生活唾手可得，但很多人忽略了這些KOL背後苦心經營的付出。物質被高估，但人們的努力則被低估了。

5. 最難忘的製作蛋糕經歷是什麼？

最難忘而搞笑的經歷是為朋友製作生日蛋糕，當時的我對烘焙仍在摸索階段，所以花了很多精力和時間製作。當我完成一個兩層蛋糕，準備更衣出發到朋友的派對時，發現我的愛犬已吃掉了半個蛋糕！我立即崩潰跌倒在地上，哭了半小時呢！

6. 甜品/蛋糕在你生命中扮演什麼角色？

它們有很重要的角色，因為某程度上定義了我，甚至改寫了我的生命。以前我從未想過接觸蛋糕或這行業，蛋糕讓我知道原來世界有很多漂亮和有趣的東西待我發掘，令我對創作以至生命有不斷的熱情。

7. 如何保持創作的熱情？

最重要是對身邊周遭的事物保持興趣和好奇心。經常閱讀和參考外國蛋糕師的創作，讓自己有源源不絕的推動力去嘗試，了解「為何別人可以做出這樣出色的作品」，從而令自己進步。

8. 蛋糕上常見的獨角獸有什麼特別象徵意義？

獨角獸是傳說中的神獸，它既神秘但又可以很可愛。我覺得它象徵天馬行空的元素，也代表我們的蛋糕充滿創意，在創作上有不同變化。

9. 你認為要「Dream Big」還是要「Big Dream」？

我覺得要有一個「Big Dream」才可以 「Dream Big」！因為你一定要先有目標，知道為怎樣的夢想而努力，然後再一步步實現，兩者是相輔相成。

10. 未來的目標是什麼？

事業上，希望我跟我的團隊設計的蛋糕有更多人欣賞。如果是人生目標，我希望可以當媽媽！

■Profile

Vivien Lau

憑藉對烘焙的興趣，自學成才，於2014年開展其甜品事業，其優雅精緻的手工甜品，備受城中名人紅星熱捧。

文：Peggy Choi

編輯：梁小玲