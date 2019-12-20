沙發薯：《二戰大事記（彩色版）》重現殺人機器操作

【明報專訊】在學時很喜歡歷史課，沉醉在過往的事實，同時被高考範例式的題目折騰。猶記得練卷常見題目「二次大戰是歐洲戰爭，你同意嗎」，游走在各種答題技巧之中，樂趣自然減半。網上串流平台Netflix早前推出《二戰大事記（彩色版）》（Greatest Events of World War Two in Colour），教人大過「史癮」。從浩瀚修復過程，菲林黑白不再，見證的不是書本，而是血肉。

如果你是大戰「史迷」，必定知道因應一戰百周年推出的電影作品《不老的戰跡》，由《魔戒》導演彼得積遜執導。作品修復珍貴的一戰片段，重新製作成彩色及順暢畫面，讓士兵與人民活現眼前。Netflix最新紀實影片系列更進一步，由英國獨立製作公司World Media Rights及德國ZDF Enterprises合作，推出一共10集每集近1小時的劇目，剖析場場二戰重要戰役。修復片源來自約40個出處，大部分從未曝光，尤其來自日本及俄羅斯的片段。

保護巴黎 法國寧遷都

說到論述架構，《二戰大事記（彩色版）》是傳統的紀實佈局，找來各地學者專家追溯一段段歷史。由納粹抬頭並正式佔據波蘭，到偷襲珍珠港美國正式介入，至較少提及極具爭議的德累斯頓大轟炸，英美軍隊空襲德國東部，造成大批平民死亡，劇目一張一張牌地掀起戰爭過程。

戰事緊張過拍戲，亦有不少有趣介入點。首集〈閃電戰〉講述納粹德國如何在短時間內吞併多國，快、狠、準讓對手反應不來，出奇制勝。最為人熟悉是德軍要攻入巴黎時，法國選擇了「逃避」，遷移首都讓對方入城佔據。因為政府目睹過德軍如何炮打荷蘭鹿特丹，不忍美麗的巴黎受到蹂躪，可見他們如何心愛此個城市。是什麼令德軍士兵不眠不休地強攻？節目花上一定篇幅講述德國向士兵派發「博飛丁」，即是現時的冰毒。這讓他們精神大增，卻降低同理心，有如殺人機器般運作令人心寒。

近日在社交媒體常見到一句名言，I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat（我沒什麼可奉獻，只有熱血、勞苦、眼淚與汗水）。此句正是英國前首相邱吉爾在亂世中接任時的講話，不像張伯倫與德方和平協議，他認定只可跟獨裁拚死一戰。事實上後來英國亦陷於「孤身一人」，無可避免都要開打，後見空軍老兵的訪談，更覺有血有肉。一集集看下去，每每發現人於泥濘中總是仰望星星，盼望着黎明之時。

文：小東