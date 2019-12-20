博物館名畫高清下載 開放館藏世界大勢 港跟得上？

【明報專訊】神奈川的浪？有。梵高？都有，立即可列印出來貼在牆壁。近年美國至歐洲各大博物館擁抱館藏公開數據之路，提供高清作品供下載或瀏覽。當中紐約的大都會藝術博物館更歡迎非商業及商業使用，刺激眾人與館藏互動交流。世界大潮流下，回看本港香港藝術館上月正式擴建重開，11個展覽全面登場，卻發現網上館藏平台「大失蹤」！

上月尾香港藝術館正式擴建重開，11個展覽全面「曬冷」。展覽包含大師吳冠中（1919至2010）及其家人之捐贈作品，新增至樂樓藏中國書畫，亦有專為開幕而設的全委約展。先不論陳述方式是否千年如一，總叫百貨應百客，修繕後飽覽維港美景，引人入勝。登入藝術館網頁也見換了新衣，設計簡約型格，但發現內容大幅減少。

以前的官網具館藏搜查平台，點選不同藝術形式、地域、時期及捐贈，便會顯示部分作品基本資料及低像素圖片；另亦可瀏覽過往多年舉辦的展覽海報或單張。雖則許多用家感到平台分類有點亂，不方便搜索，但這些均可作參考資料常用工具。然而，於翻新的網頁中，卻不見了此等館藏資料庫。細看之下，網站可連結至館方前年成立55周年的專頁，其中列出部分重要展覽的介紹，卻未見詳盡。

下載應用程式欣賞展品

藝術館建議市民下載新流動應用程式——HKMoA，原來應用程式設有「近距離欣賞展品」的功能，或可作「補給」。打開程式界面，點選「展覽及活動」可見精選的當期展品。另一個項目「精選主題」，則分為7個主題供用者瀏覽館藏，並能放大圖片細看作品。例如點選「香港故事」主題，暫見平台提供19項作品之資料，包括威廉哈維《香港仔附近的瀑布》（約1816）、呂壽琨《禪畫》（1970）、徐冰《天書》（1987至1991），部分附有文字介紹及問題引導思考。至於如之前較為周全的搜查平台，本報向館方查詢並得到回覆指出，正分階段處理網頁內容。館方現正逐步更新網頁，第一階段以參觀資料、展覽和活動為主，「稍後會分批把過往網頁上的資料，以更完善的形式推出」，當中包括「藏品資料庫」。即是說過往的搜尋平台暫時下架，但未知何時重啟。

開放館藏可供商業用途

香港藝術館的新館藏平台出台前，不如先看看其他博物館的做法。綜觀世界各大博物館均有不少出色的官網，視野放得寬廣，其中一樣是推行開放取用（Open Access）的政策。前年著名的大都會藝術博物館正式推出「開放取用計劃」，將部分藝術品的影像歸於公眾領域，開放30多萬張館藏照片高清免費下載，甚至可供商業用途，毋須跟一貫做法向館方申請。直至本年，公共領域的影像已達40.6萬項。館方更貼心地區分20個主題，或可用時代、地區、藝術形式分野，讓用者有如閱讀本本華美雜誌，方便搜索及認知。數到心頭好，梵高自畫像有如「鎮館之寶」，雷諾瓦的女孩等亦值得細味。而除了葛飾北齋，館藏的日本浮世繪也可看看美女圖大師喜多川歌麿、江戶市景達人歌川廣重。

刺激大眾與文創交流

除此之外，芝加哥藝術博物館、大英圖書館、大英博物館、阿姆斯特丹國家博物館、台灣國立故宮博物院等亦有不同程度的公開取用平台。許多機構使用非牟利平台Creative Commons的守則，方便了解用途許可，只要登入此網站即可一覽參與單位。眼見各方大力推廣公開取用，到底有何益處？其中一個原因是刺激資訊與文創交流。例如要用一幅名畫作為書籍封面或內圖，授權費用已經不菲，大大增加書本的成本及價錢，變相減低與受眾接觸。當然，對於靠近近代的作品，因價格較多浮動，影像使用的考量相對複雜。香港藝術館藏及硬件有所增加，由傳統書畫至當代藝術之闊，數據取用上似乎仍要努力，方才走進新一章。

文：劉彤茵

編輯/陳淑安

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