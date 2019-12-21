慳位易用咖啡機 濃度任調一按即冲

自選口味——為簡化程序，大部分功能都以一按即冲的形式操作，但用家仍然能選擇咖啡粉的粗幼、咖啡的濃度等。（黃志東攝）

【明報專訊】咖啡是不少人的最愛，為了飲到一杯好咖啡，甚至願意花上幾十分鐘，自己落手落腳炮製，由磨豆至調校水溫都一絲不苟。但忙碌的香港人要花時間自己冲泡咖啡，似乎奢侈了一點。其實，想飲杯質素高的即磨咖啡，坊間亦有不少體積適中的自動咖啡機可以代勞，只要按個鍵，短短數分鐘內便可完成，為一天的努力加加油。

窄身設計適合蝸居

坊間具有即磨咖啡豆功能的全自動咖啡機愈來愈多，但要找一部合心水的卻並不容易。體積細小的未必能調校磨豆粗幼；而功能夠多、能冲出多種類咖啡的型號，一般都機身頗大，家中未必放得落。最近由Bosch推出的VeroCup 300，便針對家居小小但要求多多的用家而設。其體積為247×378×420mm，相比麵包機大一點，雖然並不是最輕便，但機身窄長，可以活用小家居廚櫃的深度，相當適合香港蝸居使用。

愛飲咖啡的用家，對全自動咖啡機的要求之一，是水溫夠穩定，讓咖啡粉的香味完全釋放。VeroCup 300的SensorFlow智能加熱系統，運用機內的加熱管持續加熱，提供溫度穩定而準確的熱水，確保不會因溫度變化而影響咖啡的味道。而配合機頂的暖杯功能，用家可以先將咖啡杯預熱，以免咖啡杯變冷而令咖啡溫度下降，影響口感。

智能加熱穩定水溫 4種口味任揀

作為全自動咖啡機，VeroCup 300大部分功能都偏向自動化，用家只要按下機頂的Espresso、Caffe Crema、Cappuccino或Latte Macchiato按鍵，便可冲泡出不同的咖啡。不過，機內亦有一些個人化的設定，例如咖啡粉的粗幼、咖啡的濃度等，以迎合不同咖啡迷的需要。為了方便愛飲Cappuccino及Latte的用家，機身前方設有MilkMagic Pro自動奶泡發打系統，用家可以先製作奶泡，再加入咖啡，不用轉杯即可製作出Cappuccino及Latte。VeroCup 300亦設OneTouch DoubleCup一按兩杯咖啡調製功能，可同時製作兩杯Espresso或Caffe Crema，節省不少時間。

按鍵即清殘渣 只需清洗4部件

對於不少用家來說，全自動咖啡機的清洗方式是否繁複，也是選擇的重要因素。清洗VeroCup 300不算太麻煩，只要打開機面蓋便可將咖啡渣清除，而想清洗整部咖啡機的內部，亦只需拆出約4個部件。另外，為簡化日常維護工作，VeroCup 300設Caln'CleanCleaning自動清洗和除垢程式，用家只要按下按鍵，即可自動將水垢、鈣化物和咖啡殘渣清除，十分方便。

■VeroCup 300規格

水泵壓力：15bar

咖啡濃度選擇：5級

水箱容量：1.4L

重量：7.2kg

售價：$6388

查詢：2626 9655

文：勞耀全

編輯：林曉慧

電郵：etrend@mingpao.com