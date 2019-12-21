e新品：3段淨化空氣 光觸媒滅菌除臭

【明報專訊】現時不少家居空氣淨化機，都過濾到PM2.5甚至更細微的灰塵，但過濾到細菌的型號卻並不多，始終細菌細小至以微米為單位，要過濾它們，濾網質素必定十分高。近年日本興起以光觸媒殺菌技術，配合一般濾網，達到殺菌及除臭的功能，而這個技術亦愈來愈平民化，好似最近新推出的光觸媒空氣淨化機，售價不足2000元，有一定吸引力。

獨特溶射技術 提高殺菌力

由日本生產商Fujico推出，型號為MC-S1的光觸媒空氣淨化機，便是其中之一。雖然這個品牌在香港極為少見，其實已超過65年歷史，近年積極開發除菌業務，光觸媒技術便是其中之一。一般的光觸媒技術，主要是利用二氧化鈦（光觸媒）把光分解為正、負離子用來殺菌，但MC-S1使用了光觸媒混合物（MaSSC Clean）技術，分別在於加入了廠方獨特的溶射技術，提高光觸媒的殺菌能力。

對於用家而言，最關心仍然是其淨化空氣的效能。機內主要採用3段式淨化功能，首先以MaSSC混合光觸媒過濾器來消臭和除菌，再利用紫外光燈除臭及殺菌，至於塵埃和PM2.5等微塵粒子，則交由HEPA前置過濾器負責。MC-S1亦經過Japan Atopic Dermatitis Patients Association的測試，可減低黴菌或花粉等致敏原，對於鼻敏感人士有一定幫助。

售價：$1680

查詢：2313 0666