無定向學堂：從反修例看8現象 心理學和你解 人性唔止係咁

【明報專訊】回看持續逾半年的反修例運動，有好多現象都顯得匪夷所思。

例如為何政府拖足三個月才宣布撤回？為何警察屢遭質疑使用過度武力？

為何人們傾向相信屍體發現案是「被自殺」？為何在動盪的社會氣氛下仍然有一班人可以完全置身事外……八十後香港大學心理學系哲學博士Dr. Lo則說，這場運動的現象絕不令人驚訝，十居其九都可以套用經典心理學理論解釋，都是因為人性使然，「只是在這些如此極端的情况下，人性會被放大」。

但他提醒並不能夠以一句「人性係咁」就合理化錯誤事情，「我不贊成平庸之惡，我們都知道世界上好多穿制服的人都會虐囚，雖然人性就是這樣，但是即使你可能好容易受權力影響，也不代表你一定要這樣做」。

現象1：政府拖足三個月才撤回

理論1：沉沒成本（sunk cost）效應

˙ 人類會因為之前所付出的成本而選擇繼續投資，例如等一架遲遲未到站的巴士，就是違背理性決策的常見例子。

˙ 時間拖得愈久，沉沒成本效應的力度便可能愈強。「我不能撤回，否則我過去的堅持不就白費了？」可能便是林鄭月娥的心聲。

理論2：團體迷思（groupthink）

˙ 一個高度親密的群體，往往會因務求盡快達成共識而省去詳細討論相反論據的過程，令決策失誤。越南戰爭、水門事件都被心理學家認為是團體迷思造成禍害的典型例子。

˙ 這些團體通常比較封閉，並不需要直接向外人交代決定，而且團體中有極強勢的獨裁領袖。

˙ 行政會議正正符合上述兩個特點，因此林鄭月娥和行會就是否應撤回修訂的決定上，可能受到團體迷思影響。

現象2：市民相信「被自殺」

理論：可得性捷徑（availability heuristics）

˙ 簡單根據對事件已有的信息，特別受顯著和容易入腦的資訊影響，來確定事件發生的可能性，而不是尋找其他客觀證據，理論可用於解釋為何人們會特別害怕投資和坐飛機。

˙ 最近的自殺及屍體發現新聞令人產生負面情緒，這些新聞非常顯著及讓人印象深刻。加上香港市民對政府和警察極不信任，讓大腦系統傾向認定它們是與反修例運動有關。

現象3：警察之暴

理論1：米爾格倫實驗：權力服從研究 （Stanley Milgram's Obedience Experiment）

˙ 人類在權威下會盲目服從。

˙ 實驗欺騙參加者這是一個測試賞罰制度對學習效果的影響，如果學生答錯問題，就要用電擊懲罰。結果有65%參加者依從實驗研究員指示，將電壓推到最高，即使參加者為此感到非常難受。

˙ 「要留意的是這個實驗於1960年代進行（即二戰後約20年），當時沒有太多保障人權的思維，人們比較聽話。實驗令人震驚的地方是為了研究為何在納粹時代，人們明知行為錯誤都會服從希特勒，結果顯示服從是可以具破壞性。」

理論2：史丹福監獄實驗（Stanford Prison Experiment）

˙ 所有人都有可能受環境影響，令自己快速成為一個完全不同的人。

˙ 實驗在模擬監獄進行，24名學生分別扮演囚犯和獄警。隨着時間推移，獄警行為慢慢因環境，以及被賦予的權力而變得激烈（aggressive），開始折磨囚犯。

˙ 「如果你不想因權力誘惑而成為一個惡魔的話，最直截了當的方法是不要接觸權力、避免穿上那套制服。」

註：不少媒體將這種現象稱為路西法效應（The Lucifer Effect），是基於實驗研究員Philip Zimbardo將實驗結果寫成《路西法效應》一書 ，基本上不是一個心理學詞彙。

現象4：蒙面、無警員編號 令行為更放肆

理論：去個性化（deindividuation）

˙ 當身分被模糊了，人類的自我道德約束力亦會不自覺地減弱。

˙ 在香港，紀律部隊講求絕對服從，「消除多元化便於管理，其實警隊收得這班人，都有一些特質是警隊喜歡的，這些特質亦令他們傾向成為這樣（絕對服從）的人」。

˙ 一切心理學理論其實同時可應用在藍黃絲身上，例如藍絲亦可用此理論支持反蒙面法，因為蒙面的示威者行為亦同樣有可能兇狠些。

現象5：警察與示威者 都覺得為正義而戰

理論：鏡像感知（mirror image perception）

˙ 每個人（尤其在衝突中）都覺得自己站在道理的一方、為理念而奮戰，敵對陣營才是阻撓和平的始作俑者。理論由美國心理學家Urie Bronfenbrenner提出，他在第二次世界大戰中觀察到，蘇聯和美國人民互相指摘對方才是獨裁者。

現象6：不割席、不分化

理論：從眾行為（conformity）

˙ Solomon Asch找來7人參加實驗，但只有一個是參加者，其餘都是媒人。實驗要求參加者挑選長度相同的直線，結果顯示37%參加者會抵受不了群組壓力而跟隨別人選擇錯的答案。

˙ 在這場運動中，黃絲可能試過不同意示威者行為，卻選擇不分化不割席；藍絲亦可能試過對政權暴力視而不見。

現象7：仍然有人政治冷感

理論1：理性選擇理論（rational choice theory）

˙ 人類的行為都經過權衡利弊。

˙ 人們覺得上街抗議太浪費時間，暴力抗爭將未來前途作為賭注，又覺得政治離自己生活遙遠。經過權衡利弊後，感知上的成本效用太多，讓部分人不傾向參與社會運動。

理論2：社會惰化理論（social loafing theory）

˙ 自由騎士（free rider）是這個理論下的結果，在眾人一起追求目標時，責任感會分散。

˙ 法國學者Max Ringelmann做過的拔河測試中，發現隨着人數遞增，參與者的平均握力和可拉重量反而遞減。

現象8：藍黃愈來愈極端

理論1：刻板印象思維（stereotypical thinking）

˙ 人們會基於一個人的群組身分判定 對方的性格或行為特徵。

˙ 「人一藍，腦便殘」、黃絲等於年輕人、學歷高等等都是刻板印象。但事實上，不少年老一輩屬於黃絲陣營，如參與「守護孩子行動」的長者。

理論2：確認偏誤（confirmation bias）

˙ 人類傾向只接收自己相信，又或是能夠強化自己思想的信息；對於自己不相信的信息，都傾向視而不見、聽而不聞。

˙ 每天打開社交媒體接收到的大量資訊，基本上與你的意見是一致，這種一致性會進一步強化本來的固有立場，造成經常提及的同溫層效應或圍爐取暖。

理論3：自利性偏誤（self-serving bias）

˙ 人類傾向把自己的成功，歸因為個人特質因素；同時傾向把他人的成功，歸因於一些外在和不可控制的因素。

˙ 老一輩說年輕人不能吃苦，所以賺不了錢，現在出來示威是發窮惡和收了錢，將年輕人在經濟上的弱勢，歸因於個人特質之上。年輕人亦常嘲笑上一輩只懂賺錢，學歷不高，忽略一些比錢更重要的價值，顯示年輕人亦同樣拿着自己的優勢如學歷、國際視野、價值觀念等貶低老一輩。

點解會咁？關乎人類存亡！

雖然以上三種理論思維模式都是極不理性和不準確，屬於心理學上稱為System 1思考模式，即只依靠大腦的思維捷徑（mental shortcuts/ heuristics）而決策，與運用精密邏輯推理的System 2不同。但System 1思考模式能為大腦運作節省能量，是對人類生存有用的特性，所以能遺傳下來。

「Stereotype令我們可以很快分辨敵我，好高速和automatic（自動化），否則要用大量的腦能量去控制自己不被第一印象影響，但大腦和身體都不想我們這樣做，因為太攰了。」確認偏誤令人類在森林看到獅子後迅速選擇走為上着。此外，自利性偏誤這種抬高自己及貶低他人的心態，同樣具有演化功用，它能提高自己的自尊感，讓我們在心理狀態上顯得較有優勢。

用多點高階思維就好？

System 2不必然比System 1優勝，「心理學只會說人類有兩個思維模式，分為高階和低階，但不會說用多點高階思維就好，因為決策會好慢，好與壞只是主觀思想」。重點在於平衡，在適當時間運用高級思考控制低級思考，「例如當追逐夢想的時候，會面對好多障礙；例如個人好懶，不願意這麼早起牀等，而你為何控制到自己？就是因為宏大的願景」。

不願露面的Dr. Lo在去年9月成立Lo's Psychology社交媒體平台，其後三個心理學系學生加入參與寫作。團隊期望傳播正確和有科學根據的心理學知識、糾正公眾對心理學誤解、推廣正面思維。IG專頁現時有1.5萬個追蹤者。

《社運心理學》

作者：Lo's Psychology

售價：$118

詳情：bit.ly/2Z17tmC

文//彭麗芳

圖 // 資料圖片

編輯 // 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao