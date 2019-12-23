知多啲：拆解拒食原因 放寬禁食清單

【明報專訊】在一頓飯時間跟老友長篇大論了鼻胃管的壞處，想不到老友反而更擔心：「福哥，我也知道鼻胃管不是好東西，但我是沒有選擇呀！不插鼻胃管讓她活活餓死，我做不出來呀！」

其實不插鼻胃管並不等於不餵食。現在很多西方國家都推動「舒適餵食」（comfort feeding），用不同方法鼓勵末期認知障礙症患者繼續用自己的口咀嚼、吞嚥食物。

新陳代謝低 食慾自然降

實施舒適餵食的照顧者要先了解患者拒食原因：

1.末期患者的新陳代謝率比常人低，不需要吃太多，所以食慾也會相應降低

2.末期患者的生理時鐘有別於常人，晚上睡得少了，日間可能有睡意，所以不願意在正常早午晚3餐的時間進食，逼也逼不來

3.末期患者新陳代謝和活動都少，腸道蠕動也少，常導致便秘，肚子脹痛自然也會拒食

4.還有一些藥物有可能影響患者的食慾

所以，醫生會先改動或盡量減少不必要的藥物，再教導照顧者依據患者過往飲食習慣、喜好食物和作息時間去鼓勵患者進食。照顧者可以準備患者最喜愛的食物——因為食量少，所以甚至讓痛風患者吃一點蝦蟹、糖尿患者吃糖也沒關係。照顧者亦可以在患者任何清醒的時候餵食，不過照顧者可能會辛苦一點，要在半夜準備食物了！照顧者只需擔起從旁協助及鼓勵的角色，使進食變成享受。照顧者毋須強迫患者食大量食物，每一餐分量不用多，可減低吞嚥疲勞及肺炎的可能。

說到這裏，席上老友紛紛說自己在相同情况，不會選擇插鼻胃管餵食。但當我們出現末期腦退化時，已經不能再做這種選擇了。

及早訂立預設醫療指示

我相信我們這一群初老都有過照顧患病長輩的經驗，都會對自己在面對同樣抉擇時有一定的想法。這正是為自己將來訂立預設醫療指示的好時機，讓至親及子女及早了解自己對生死及維持生命治療的看法及選擇。以後到了有需要的時候，有預設醫療指示不單可確保我們的意願受到尊重，更可免卻子女為我們的醫療決定而傷腦筋傷和氣。趁初老訂立預設醫療指示，一點也不算早了。