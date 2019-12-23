中醫貼士：蘇葉生薑茶溫肺散寒

【明報專訊】除了用藥，患者應配合適當護理，可更有效改善病情，加快康復。凡是由於觸及風寒、痰濕引起的咳喘及喉嚨痕癢、白痰、頻發陣咳以至氣促者，均需注意避風防寒，留心頸項、上背、前胸的保暖。對怕冷、吹風後容易痰多咳嗽者，溫灸背部風門、肺俞穴對溫肺祛寒亦有幫助，氣喘時可加灸腎俞穴，用艾灸或熱敷方式，每次15至20分鐘，每日1次。

食療方面，針對風寒外襲而患上外感，宜着重祛風解表、溫肺化痰，可飲用「蘇葉生薑茶」。針對長者正氣不足、肺脾腎氣不足，容易形成痰濕的體質，在非患上外感時，適宜通過強健肺、脾、腎3臟，化痰祛濕，可飲用「參芪淮山茯苓瘦肉湯」，再配合做好養生護理，加上運動鍛煉，力求正氣存內，減低疾病乘虛而入的風險。

■蘇葉生薑茶

材料：紫蘇葉10克、生薑3片、陳皮半塊

製法：加入清水3碗，大火煎15至20分鐘，溫服，每日1次

功效：驅風溫肺散寒

■參芪淮山茯苓瘦肉湯

材料：黃芪20克、黨參15克、淮山30克、枸杞子12克、茯苓15克、陳皮6克、瘦肉適量

製法：將瘦肉切開洗淨汆水，其餘材料洗淨。所有材料放入鍋中加水，先用大火煮沸，再轉小火煮2小時，調味後即可

功效：補氣健脾、溫肺益腎

注意：感冒期間忌服