楊立明四圍走摸索人生 闖蕩俄羅斯 成就非凡事業

【明報專訊】世界那麼大,何不去看看?近年,不少人在畢業或工作一段時間後,選擇來一趟gap year,遠赴他鄉讀書或工作,藉着遠離熟悉環境,整頓思緒,從而摸索人生發展方向。80後的楊立明(Brian)是其中一員,他闖蕩荷蘭和俄羅斯的故事,正是一趟自我尋索的冒險經歷。

藉着大學的交流計劃,當年在香港中文大學修讀社會學的Brian,於大三時展開他首次旅居海外的體驗——前往荷蘭烏特勒支大學(Utrecht University)修讀歐洲文學。Brian笑言自己性格反叛,喜歡挑戰主流以外的冷門選擇,故意選讀一門跟主修不太相關的學科。

荷蘭交流 體驗異地文化

在陌生環境下生活,必要面對地域和文化差異帶來的衝擊。「除了要適應荷蘭冬天的陰寒濕冷外,也要抵得住荷蘭人的直白,他們覺得你蠢,會直接批評『You are stupid』。」幸好,Brian身邊有不少貴人,幫助他融入外國生活,開拓他對世界的觀察和體驗。機緣巧合下,他到埗後便認識了當時在阿姆斯特丹讀博士的填詞人周耀輝,順利在當地建立社交圈子,更被引薦到華人電台當實習DJ,負責和香港流行曲有關的節目。

旅居荷蘭的經驗,加上活躍於AIESEC(國際經濟學商學學生會),令Brian萌生「出走香港」的念頭,探索到歐洲發展的可能。他積極申請坊間各大提供海外獎學金的計劃,可惜總在最後遴選階段失諸交臂。「說不失落是騙人的。」基層出身的他,即使讀書成績再好,但沒有大額獎學金支援,亦難以應付海外頂尖學府進修的高昂開支。大學以一級榮譽成績畢業,何不乖乖留港找份收入穩定、前途可期的工作?他坦言不甘心也不服氣。「我真的想幹些別的啊!」不願就此打消出國發展的念頭。

因此,當有機會於俄羅斯工作,即使其時對這國家完全陌生,Brian仍選擇一闖,在2011年首次踏足這片遼闊土地。「為了宣傳2014年在索契(Sochi)舉行的冬季奧運,當地媒體邀請外國年輕人跟隨記者出勤,從第三方角度走訪觀察,介紹俄羅斯。」實習工作提供月薪及住宿安排,「每月2萬盧布(約2500港元),跟當地居民的平均薪酬一樣」。

俄羅斯覆蓋整個亞洲北部及大部分東歐,是全球面積最大的國家,擁有大量礦產及天然資源。1991年,奉行共產主義的蘇聯解體,連同俄羅斯在內的15個共和國宣布獨立,自始以聯邦制模式共同管治。現時,俄羅斯聯邦包含22個自治共和國、46個州、9個邊疆區、4個自治區、3個聯邦直轄市以及1個自治州。地理上,索契是克拉斯諾達爾邊疆區的一個城市,處於俄羅斯西南方,鄰近烏克蘭及土耳其。因為位於黑海沿岸,當地氣候冬暖夏涼,是俄羅斯人的熱門度假勝地。

首次旅居俄羅斯,Brian的最大挑戰是語言。「工作上還好,我主要用英文寫稿,身邊同事能以英語溝通。」日常生活則不然,一般俄羅斯人英語水平不高,街道上少有英俄翻譯的路牌標示,對於當時半句俄語也不懂的Brian來說,猶如「文盲」一樣。「起初連向司機嗌『有落』,對我也是一項挑戰!」他笑道。在索契3個月,他唯有依賴手機的翻譯軟件,跟當地人溝通交流。

交俄羅斯朋友靠飲得

公司處於索契市中心,住宿則安排在近郊的農村;Brian每天往返兩處的公共交通工具,只有設備老舊的單層小巴。「沿途沒有車站,車門一開,還要使勁向前推,才能勉強擠得上已滿是人的小巴。」相對莫斯科和聖彼得堡這些重點發展城市,索契當時比較落後,不少設施系統的發展仍停留在前蘇聯時代。如何適應「城鄉差異」,是他旅居俄羅斯時另一挑戰。Brian原打算開設銀行戶口,方便處理日常帳目,卻發現同事、老闆大多沒有帳戶,公司還要是現金支薪!「除了拖糧之外,最難忘的可算是在出糧日,大伙兒排隊逐個從老闆手上接過一把把鈔票的情景。」

生活不太便利,卻無阻Brian跟俄羅斯人建立友誼。有說他們是「戰鬥民族」,人民作風慓悍強硬,會否難以相處?他卻認為俄羅斯人普遍熱情好客。「一般平民百姓沒有錢,但性情慷慨,尤其喜歡飲飲食食招待朋友。」單身在外舉炊麻煩,朋友總會拉着他聚餐。俄羅斯地大物博,當地菜深受周邊國家影響。「香港人最熟悉的羅宋湯,其實源自烏克蘭。」不過,傳統羅宋湯(Borscht)的主要食材是紅菜頭,湯色紫紅味酸,不像港式羅宋湯般橙紅;而西伯利亞餃子(Pelmeni),餡料味道跟東北餃子類似,俄羅斯人喜歡蘸着酸奶油進食,而不是豉油烏醋等醬料。

「和俄羅斯人交朋友,『飲得』比較重要。」對他們來說,喝酒如飲水,Brian笑言無意間鍛煉了酒量。在俄語裏,酒精濃度一般達40%的伏特加(Водка),其發音和清水(вода)相似。俄式祝酒更是乾淨利落,突顯俄羅斯人爽快的作風。「主人家敬酒後,大家要舉杯一飲而盡,接着吃一口酸瓜清清口腔。」

多元發展 曾為俄媒工作

自始,Brian跟俄羅斯結下不解關係。回港後,他一邊學習俄語,一邊在國際媒體The Economist(經濟學人)工作,負責會議活動策劃,聯繫及邀請各地元首或行業領袖擔任峰會講者。Brian在索契的經歷,不但讓他在俄羅斯建立人脈關係,亦為他帶來不同範疇的發展機會。

成為本地及海外傳媒的自由撰稿人或客席編輯,是他其中一類工作;包括曾為俄羅斯媒體Russia Beyond The Headlines擔任編輯,並以特刊形式在《南華早報》發行。在Brian的筆下,既描寫俄羅斯的當代藝術,或東正教昔日在香港的蹤迹,亦有從社經及政治角度,展示今日俄羅斯如何影響世界局勢。他曾參與由俄羅斯政府策劃的媒體團,前往克里米亞(Crimea)考察。「當時,當地人民剛公投,大比數決定從烏克蘭獨立,加入俄羅斯聯邦。」政治上,俄羅斯跟鄰近地區關係錯綜複雜,領土紛爭、種族衝突等問題無可避免。「結果飛機到埗後,一開電話卻仍然顯示Welcome to Ukraine!大家都不禁爆笑起來。」

國際經濟論壇任主持

2014年,俄羅斯與中國簽訂長達30年輸出天然氣的合約,兩國關係更進一步;因勢利導,不少俄商意欲探索和開拓亞洲市場。籌劃商務考察團,擔任企業顧問,是Brian因闖蕩俄羅斯而來的另類發展。幾年間,他在各地來回奔走,安排商家在中國和新加坡考察業務,與有關官員或商貿團體會面交流;更頻繁地在相關會議論壇擔任講者或主持人,讓更多人了解中俄現况。2017年,他獲邀出席由俄羅斯總統普京召開的「聖彼得堡國際經濟論壇」,擔任其中一個環節的主持人。論壇匯聚世界各地元首及商界企業巨子,Brian是當中為數甚少的香港人;他負責根據議程引導討論,向講者提問,協調會議氣氛。「不但要準備充足,台上討論亦不容出錯,是相當具挑戰的一次難忘經驗呢!」

■給香港的話

「我們或許改變不了大環境,但能夠選擇如何生活。世界那麼大,何不四圍走走看看,思考人生有什麼發展的可能?」

■Profile

楊立明(Brian)

80後土生土長香港人,現為顧問公司創辦人。他擁有多種身分,包括自由撰稿人、客席編輯、公關、企業顧問、論壇講者和主持人。因緣際會下,與俄羅斯結下不解之緣,現正積極撰寫《走進陌生的國度——俄羅斯》一書,預計明年書展出版。

