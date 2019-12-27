「沒有東西來自街頭」 非授權Banksy展矛盾空間

【明報專訊】世界知名的街頭藝術家Banksy，趁聖誕連出震撼作品。同一時間本港正舉行高調聲稱「非授權」的Banksy：Genius or Vandal巡迴展覽，展出其絲網印刷等原創作品，一張門票叫價約$200。街頭藝術被活生生扯離街頭，資本化的場域是一場根本矛盾，展方更明言「展場中沒有東西來自『街頭』」。

「當然我們知道世上有戰爭、不公，有人要露宿及三餐不飽，但我們都選擇不去看見，便可安心過日。Banksy的影像可以由衷叫喚觀者，請大家感受中間情緒，思考可以做點什麼。」俄羅斯製作人Alexander Nachkebiya說。藝術本來可以很動人，Banksy：Genius or Vandal為題的巡迴展覽由他發起，去年在莫斯科展開首站。據指來自各地的合作邀請熱烈，現時預約已排到2021年尾。展方約7至8個月前聯絡香港單位，決定跟Art Projectors節目籌劃公司合作，後者之前曾舉行有關梵高的投射體驗展覽。有鑑於近半年的社會運動，製作人表示借出作品的15個私人收藏方，曾致電表示憂慮本港情况，惟他認為「有很多人仍如常生活」而說服各方繼續舉行。

非全為「真迹」 模板複製

如常？花上兩張「紅衫魚」入場，展場內外都矛盾非常。展場以「消費」、「示威」、「戰爭」、「政治」等主題區分，並置有情景布景，包括Banksy 2017年於伯利恆開設對正以巴領土圍牆之酒店。展覽稱展出70件Banksy原創作品，製作人表示由15個收藏單位借來作品展出，一方為藝術市場中Banksy作品的大收藏主，其他為私人收藏。不過，場內並非全為「真迹」，製作人說所指主要是具Banksy簽名或蓋印的絲網印刷，即為藝術家製作模板圖案並複製而來（editions）或油畫禮物。早前於蘇富比拍賣被遙控毁掉的《氣球女孩》，在場內「一樣」的是334/600之複印。

展覽開幕前已列明為「非授權」，「以保護其匿名及於制度的獨立性」。登入Banksy官網，可見列出一系列被點名為虛假的展覽，包括主辦單位之其他巡迴站。莫斯科首站開幕後，Banksy發布Instagram帖子指展覽跟他完全沒關，顯得不屑與不悅。有人建議他應發聲明或採取法律行動，惟藝術家指出「不知從何做起」，不見實質法律行動。Banksy曾表示「版權是給失敗者的」，希望挑戰藝術規條。然而不單將街頭藝術納入室內，香港主辦單位亦製作多款紀念商品，$40一張明信片，何不牴觸藝術家之理念？

街頭指定位置創造 帶來力量

「你把街頭藝術從街頭『閹割』出來，只取其符號，將其『資本化』，給個價錢等人入去看？如果你將整個英國倫敦的街，連件作品的牆鑽出來，放入室內個場，就唔同講法。」對城市美學素有研究的塗鴉藝術家Mc仁說。他直斥展覽為偷換概念，街頭藝術家在什麼地點噴畫，行使其美學概念，均有思考及挑選過。例如Banksy最近在伯明翰Jewellery Quarter附近一張睡着露宿者的長椅旁，創作鹿車噴繪，驟眼看就似聖誕老人坐鹿車飛過之經典畫面，引起對露宿者的關愛，作品在指定位置才有力量。

戶外正是關鍵，Mc仁說室內絕多非公共空間，要付錢或要申請，亦由資本家決定，而塗鴉正是對此等權力之逆權。是次展覽，除運輸及行政費用等成本，不難理解門票價錢包含場租，跟Banksy及塗鴉背道而馳：「那就即是把金錢供回地產事業。」他解釋「塗鴉」及「街頭藝術」的分別，1960年代美國紐約邊緣區域，青年在市內以噴油塗鴉，塗鴉慢慢受到市場及藝術館看中，演變成「街頭藝術」之命名，背景具藝術商品化的過程。近年不少就「Banksy現象」之分析，均提及藝術家似是「玩弄」及對抗市場，但其實主動掌控市場浮動。

展方回覆查詢表示，很多人不知道Banksy有製作作品來賣，而「展場中沒有東西來自『街頭』」，（但其實Banksy創出的圖案最先均源於街頭），「街頭藝術」是個風格並由藝術家昇華。而門票的價格主要包含租借藝術品、處理手續、保險，亦不少得場租及人力等固定成本。他們未有回應上次梵高的展覽獲利多少，只指出藝文活動的製作及牌照不便宜，所以除紀念商品，門票是重要收入。

「街頭藝術用來賣的，塗鴉是用來express（表達）的，而示威是塗鴉本源！你見到現在的塗鴉是很有機的，進入了另階段的城市景觀。」Mc仁進一步說，塗鴉本來是富個人風格色彩的行為，藝術家即場簽上自己名稱圖案以作比併，本港現時四處可見的塗鴉，則為匿名並直接向本土至世界輸出信息，研究塗鴉可從犯罪學、社會學、人文學方面入手。根據法例，塗鴉有可能觸犯刑事毁壞罪名，一經定罪最高可處監禁10年。

Banksy引起一系列敏感議題，他對權力及制度的敲問，無論資本社會至法律治安，其藝術根本就是抵抗的宣言，當然亦有其爭議。場內一排排有關警權及示威的影像，包括《微笑警察》、《截停搜身》、《猴子國會》等，跟社會有所共鳴。不過正正因為理念之重，消費的更是自身感受與經驗，而達某種相違？街頭藝術豈不在街頭見？

■Banksy：Genius or Vandal

日期：即日至2020年3月1日

地點：九龍灣常悅道18號富通中心1樓

門票：$180至$210

查詢：www.banksyexhibitionhk.com

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤