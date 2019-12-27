兩代人「大笪地」 街頭開檔話當年

【明報專訊】「這個時候的劇場，就是要出街，要走入社區。」黃俊達說。於是他帶領綠葉劇團，尋找昔日活躍於大街小巷的攤檔，把店主的故事帶到今天的街頭。一架架懷舊手推車，穿梭於人群當中，賣唱阿姨、寫信叔、補鞋匠、睇相佬……

這個流動劇場，是戲劇還是現實，是紀錄還是創作？

嘗試走進當中，這一刻像回到從前，有一刻又是當下，兩個時空不同世代就這樣遇上。

哪一種獅子山精神？

名叫《我哋大家在獅子山下相遇上》，不用解釋，也知道這一定是最香港最地道的故事。然而所謂「獅子山精神」多番被演繹，這個免費演出，說的又是哪種故事何種精神？導演黃俊達表明，很希望做一個兩代對話交流的聚會。「我覺得這些日子，我們很需要一種相聚，給大家說說話，釋放一下情緒。」黃俊達說自小很喜歡跟老人家閒聊，不知怎樣好像有一種磁石互相牽引。「慢慢地我發覺很多時候，我跟他們傾談後，雙方好像也增添了能量，然後我會想，可以再做些什麼？」他決定與其創立的綠葉劇團，一起說說上一輩的故事。

鞋匠、算命先生說故事

「我跟團員商量，看看大家是否有興趣做這件事，大家一起落區找前輩。過程其實也頗艱難，剛開始時毫無頭緒，但也正是不知怎樣做才更加要去做，而且一些年輕演員也未必懂得如何跟老人家溝通。我們過去幾個月做資料蒐集，而這段時間大家心情也不好，其實不論什麼政見，心裏也不好過，家裏有事發生沒有人會開心。不過透過與上一輩傾談，也會有所得着，我相信真誠的溝通可以紓緩心情。」

30分鐘的流動劇場，找到幫人寫信的徐麟堂、賣唱的鍾叮噹、冲奶茶的馬國明，還有補鞋匠譚榮達、車衣師傅余可娟、算命先生Sunny、「士多仔」郭偉豪。全部真實人物，他們跟一班演員一起訴說昔日發生在街頭巷尾的生活點滴。「最初我覺得像紀錄片，雖然未必是寫實地呈現，我只是讓他們說說自己的故事。每次演出的形式基本相同，我們會圍一個圈，邀請大家走到圈內，而那些攤檔車仔會在人群中穿梭，觀眾要游走當中，正如香港人習慣在狹窄環境中生活，但會互相遷就，大家會找到方法共處。不過因應不同環境和觀眾的狀態，效果也有所不同，好像之前在赤柱，途人都是放假的心情；在大圍的人都是匆匆忙忙，所以到不同區也會有新發現。」黃俊達說，希望重現當年大笪地的氛圍，一班人在海邊吹風閒聊。每次演出完結後，大家也不想離開，留下跟他們閒談。「我不是要追捧以前的年代，只是希望大家一起想想，現在有什麼可以留得住。」

他說從來沒有做過這種形式的演出。「我從不會想最終的效果是怎樣，只是從自己的目標出發，這次我想做的就是溝通。」其實劇場，正是一班人聚在一起分享。「戲劇的功能很大，可以讓人有機會逃離現實一陣子，但這個所謂的非現實虛幻也是由當下衍生出來。這種呈現不是寫實的對照，而是比現實更瘋狂。」

現實比戲劇更瘋狂

諷刺的是，今天我們面對的卻是比戲劇更瘋狂的現實。「我兩年前的作品《狂人》，故事中所有人都是沒有面容，而有兩個警察找到一具裸屍，懷疑究竟是自殺還是被殺。我不是特別針對什麼，而是當我們離不開這個制度，荒誕事情就會出現。這個運動看到很多人性，我們會問什麼是善惡。我相信唯有走進劇場，大家共處一個空間呼吸，才有這種力度，讓我們沉澱思緒，當然也要看表演者是否對生命有所追求。這段日子大家也有很多掙扎，究竟我們做的事是否有用？坦白說在打仗時真的可能沒用，但總有休戰，緩和的時候，這時便要找回人與人之間的關懷，我深信戲劇是可以影響別人。」

「我哋大家在獅子山下相遇上，總算是歡笑多於欷歔。」演出完結但故事未完，看到的都是笑臉。

《我哋大家在獅子山下相遇上》

日期及地點：

2019年12月28、29日：屯門仁愛廣場

2020年1月5日：油麻地社區中心休憩花園

2020年1月10日：尖沙嘴文化中心露天廣場C區

備註：免費演出，詳情及演出時間留意網站及facebook 專頁稍後公布

查詢：www.newartspower.hk/programmes/mobile-theatre

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文：林喜兒

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪