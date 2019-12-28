衣物護理機蒸氣殺菌 在家「乾洗」無難度

輕觸按鍵——機身鏡面上設有輕觸按鍵，用家可使用簡單的模式來護理衣物，但如果想要更多功能，便要連接手機專用App遙控機體下載其他衣物護理程序。（蘇智鑫攝）

搖擺支架——機內設有搖擺支架，當開始清洗程序時，便會左右搖擺，將衣物上的氣味粒子及塵粒等搖走，最多可掛3件衣物。而門內設有夾架可放置長110cm的西褲，這個設計可拉直西褲以免變皺。（蘇智鑫攝）

機身較高——Styler衣物護理機的高度達180cm，相比一般的雪櫃（約120至175cm）還要高一點，不過由於毋須考慮散熱問題，所以兩側只需預留約1cm距離即可。門鉸位預設在右方，但用家在購買時可要求改在左方。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】上班一族，每天都要執到正一正返工，然而「戰衣」就算保養得再好，每天上街食塵，總會暗藏不少污垢。拿去洗衣店乾洗，每次至少百多元，又要拎出拎入，費時失事。其實也不是沒有方便一點的方法，有韓國生產商最近推出家用衣物護理機，利用水蒸氣做出近似乾洗的效果，除了可用於西裝、羽絨褸，亦能抽濕除塵，對於上班一族而言絕對是好幫手。

要自己在家中乾洗，看似十分困難，但使用這部LG Styler衣物護理機，便可以化繁為簡。第一眼看到這部機，相信好多人都會想到雪櫃，事實上它的體積有如一部窄身的巨型雪櫃，而為了隔絕熱力流失，內部亦有像雪櫃一樣的隔熱層。另外，機身表面採用全鏡面設計，除了充滿時尚感，也可以當作全身鏡用，由頭照到落腳都無問題。

水蒸氣除塵去味 低溫烘乾衣服

坊間不少洗衣店都提供乾洗服務，大部分原理是使用有機溶劑代替水來清洗衣物，過程中有沒有殘留物遺留衣物中，一般人很難知道。而Styler的洗滌原理則有點不同，主要是以水蒸氣作為清潔媒介，發放體積極微細的水顆粒滲透入衣物清洗，再以搖擺支架來將衣服中的氣味粒子及塵粒等清除，最後以低溫把衣服烘乾。

以蒸氣「乾洗」的最大好處，除了減少有機化學物殘留衣服，也具有一定的殺菌作用。Styler所使用的技術，經過英國過敏協會、韓國衣類試驗研究院、美國哮喘及過敏基金會和德國電氣電子及資訊技術協會的多重認證，聲稱能去除99.9%大腸桿菌、金黃葡萄球菌，以及可引致皮膚過敏的化學殘留物。不過，它的清洗效能始終不及洗衣店的乾衣服務，遇上油性污迹，例如食物油漬，可能需要先初步清理好，才放入衣物護理機來蒸洗。

容量方面，這部衣物護理機能放置3件長130cm的衣物（搖擺支架）及一條110cm的西褲（門後夾架）。另外，在搖擺支架下方亦設有分層，可以清洗毛公仔。而由於衣物護理機採用密封設計，所以水蒸氣不會飄散到機外。另外，機內設有供水箱及排水箱，所以放置時毋須考慮入水位問題，只要有電掣即可。想為衣物加添香味？用家亦可在蒸氣出口的芳香過濾器加入柔順紙，設計上十分貼心。

打開櫃面變身抽濕機

機面的輕觸式界面中，主要提供4種模式，包括Refresh（清新除臭）、Special Care（特殊護理）、Sanitary（除菌）及Gentle Dry（溫和烘乾）。而用家亦可配合LG Smart ThinQ功能，經Wi-Fi網絡連接到手機專用App，遙距啟動及暫停，也可利用專用App下載更多模式增加機體功能，例如在打開門的狀態下變身室內抽濕機，為衣櫃或衣帽間除走濕氣；亦提供更多不同物料衣物的護理程式下載，貼心保護用家的衣服。

■規格

乾衣量：5kg

預設模式：Refresh、Special Care、Sanitary、Gentle Dry

體積：185×58.5×44.5cm

重量：83kg

售價：$15,880（黑色）、$14,880（白色）

查詢：3543 7777

文：吳一鳴

編輯：王翠麗

電郵：etrend@mingpao.com