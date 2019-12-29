一個人的：土炮實測吸音棉 愈厚身 愈隔音？

【明報專訊】在約兩個月前知道樓上搬來了新鄰居，我是從聽覺得知的，因為他家中的小孩在晚上會奔跑，睡覺時會聽見樓底276 厘米高的天花板傳來Bom Bom聲。

居於低層，牀邊窗外有一條馬路，雖不至於非常繁忙，但還是有一定車流量，而每晚凌晨一時多樓下會有一架電單車定時啟動，引擎聲頗大，至今仍然很想問問車手到底從事什麼職業，總是在深夜發車呢？

相信不少人都面對家居噪音問題，究竟有沒有解決方法？

隔音 先了解聲音傳播原理

在連登討論區見到一個討論帖，有DSE考生說預算以一千元自製隔音房間溫書，阻隔弟弟在客廳聊天、看電視和玩結他的噪音。網民的建議相當有趣，包括在牆身和房門貼滿發泡膠、雞蛋紙托、吸音棉或吸音板等。

先了解原理，才能對症下藥。聲音如何傳播？我請教了中文大學物理系高級講師湯兆昇，他解釋聲音源於空氣分子的震動，在空間中傳播，稱為聲波，如果無障礙物，聲波會直線傳播。一旦遇到障礙物，聲波會改變方向，例如撞到表面後會反射；穿過窿罅時會散開，如像水波般往四方八面圓形散開，稱為繞射。「聲波可以穿過固體、液體和氣體傳播，因此噪音可以穿過玻璃窗和牆身傳進室內。但當阻礙的物件愈厚、質量愈大，例如密度高的金屬板，從空氣傳入的聲波就會被反彈，聲波也因此被阻隔了。」

棉質多孔物料 消耗聲音能量

無錯，按原理只要有效地加厚牆身可以隔音。在牆身裝設厚鉛板是必勝法，但普通家居難以執行。在坊間買吸音棉又可行嗎？現在不少家品店都有售的泡棉牆貼聲稱可以隔音，真的嗎？湯兆昇表示加添吸音棉有助隔音：「一般來說薄或硬的物料，如玻璃的傳聲會好一些，玻璃是脆但硬的。而軟、厚身、多孔的物料傳聲會差點，例如吸音板或吸音棉屬於棉質多孔物料，原理是讓聲音進入後在氣孔內多次反彈，撞來撞去，令聲波消耗能量，從而被吸收。」

隔˙音˙測˙試

在透明膠盒前方以錄音筆播放噪音，在盒和錄音筆中間以不同隔音物料阻隔，盒內放置手機，利用手機應用程式分貝計量度噪音變化。

錄音是一段長一分鐘的馬路交通雜聲，應用程式會顯示過程中最高分貝（MAX）、最低分貝（MIN）和平均分貝（AVG）。程式會按分貝高低分類出四個場景，0至30分貝為低聲耳語、30分貝為安靜的圖書館、60至65分貝為一般對話、85分貝為交通等。

專家教路 三方面隔絕噪音

小實驗反映吸音板隔音表現最理想，可將最高分貝減少8分貝，立體泡棉牆貼隔音效果亦不錯，降噪約3分貝，但沒想到常見的吸音棉，沒有明顯隔音差別，但亦有可能因為這款的密度不算太高，大家可作參考。

家具都可以吸音？

香港聲學學會上任主席郭美珩（Grace）表示，噪音控制有三大方向，即從源頭（source）、路徑（pathway）和接收者（receiver）三方面入手。源頭即主動要求鄰居停止發出噪音或要求樓下車房晚上停工等；路徑包括在路邊加設隔音屏風、普通家居使用雙層玻璃和實心門提高隔聲效能、利用防水膠條封實門窗縫隙防止漏聲。「香港現時有一些新建的住宅樓宇，因較接近馬路或其他噪音源，所以會安裝一些通風隔音窗。這個可說是香港噪音控制的特色。」而接收者方面最簡單的方法，就是使用耳塞或防噪耳機。

至於坊間指在室內使用梳化、厚窗簾、牀褥、地氈吸音，並在牆身增加凹凸面和書櫃等以令聲音分散，Grace認為以上方法都有幫助，因為聲音進入室內之後，會反彈產生回聲，而現時有一些畫框後面是吸聲物料。她提醒，不少標榜吸音的物件會列明吸音系數，吸音系數最高是1，即可吸收100%聲波，而普遍做到吸音系數0.6至0.8，即吸音60至80%已經好厲害，選購時可留意。

不過湯兆昇則認為，這些方法不是太有效，因為人耳對於聲音的能量變化不是太敏感，所以用分貝作為人耳對聲音大小感覺的單位量度。分貝與聲音能量是對數的關係，簡單來說是即使能量的變化很大，分貝的改變也不多，耳朵聽起來分別也不大。例如就算你可能做了好多隔音工夫，將聲音能量隔走一半，但只是相當於降低了約3分貝。而且聲音無孔不入，反射和繞射的聲波很難被完全隔掉。這就是家居環境隔音不太有效的原因。

對付樓上來的聲音，最好方法是……

Grace說，樓上樓下走路，移動家俬或升降機運作引起震動，這些屬於結構性傳聲，較難處理，與從門窗傳進來的的空氣性傳聲不同。較有效的解決方法是承建商在樓層地下加設隔震層，一定要在樓上單位做，暫時香港甚少承建商願意這樣做。但不少歐美國家都設有樓宇設計守則，規管樓層間的地板隔音情况。

湯兆昇直言，單在自己單位的天花板加一層吸音棉亦不太有效，因為小朋友將整個人的重力壓下來跑步，撼動到整個地板。可能比較有效的方法，是送贈樓上小孩一塊彈性塑膠拼圖地板，「因為減低撞落地下時的震動，減低震動力，可以令聲波碰撞的時間延長，降低聲音」。

一千蚊，不如咁用？

「一千元應該可以買對好的耳筒 。」在連登討論帖子中，最多人建議樓主塞住耳朵是最簡單直接有效的方法，Grace和湯兆昇都極贊同。最後一個留言更令人發笑：「你嗰一千（元）畀你細路（佬）出街玩啦。」

青協宿舍 周六截止申請

和攝記聊天，原來大家都有興趣申請香港青年協會位於大埔的青年宿舍PH2宿位，計劃於1月4日接受申請，最快3月可入伙。PH2可以容納80人，30歲或以下、月薪不多於2.1萬元（5%強積金可以豁免計算）的在職人士都可以申請。最平的單人單位月租4248元，雙人單位最貴8711元。

宿舍地點位於大埔寶鄉街2號，雖不及筆者居住的大角嘴方便，但其實離大埔墟站只是約十分鐘路程，而且對住錦山，環境似乎不錯。而重要的是只需要繳交一個月租金作按金，不需要佣金，手頭現金可以鬆動些。之前有不少人建議筆者申請藍屋，但奈何我喜歡宅在家，放假不太想社交，住藍屋要肩負一些責任，令我卻步。

【劏房生活：睡房篇之二】

文 // 彭麗芳

圖 // 馮凱鍵、彭麗芳

編輯 // 王翠麗

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