單身觀察：聲從哪裏來？

【明報專訊】住油塘舊家時，在房內放置了一部直立式鋼琴，自以為房間隔音不錯，以為只要關上門窗，客廳與旁邊房間便不會聽到琴聲。但原來聲音還是會傳出去，或許是踩pedal震撼到地板或敲動到牆身。試過失眠時凌晨二時彈鋼琴，惹來保安敲門說有鄰居投訴，真的非常抱歉（不良示範，不要學），以後都不敢再試。

自問一直很「摺」，沒和鄰居交談，直至搬家前一個月竟在電梯認識了隔壁鄰居，她和我年紀相差一歲。我說很抱歉呢，我們家人經常吵架，麻煩到你們了吧。她說是嗎？其實隔着門不會知道是哪一家人呀。那琴聲呢？她說呀，原來是你呀！

聲音真是有趣的東西，我們總以為天花板傳來的聲響必然是上層單位傳來，但有不少網民分享，原來其實是隔壁單位，或再高層隔層傳聲。我至今還未有勇氣獨自去尋找真相，證實聲音來源，那一塊小孩塑膠地板也不知道該送給誰呢。

謝謝讀者對本欄目的支持，也感謝解答我疑難雜症的十六位受訪者，以及為我記錄的六位攝記，此系列暫告一段落。回想這三個月來，撰寫這十一篇文章，最深感受是要相信自己的能力，原來一個人都可以做得到。祝願大家2020年好好照顧自己，我亦會好好照顧自己。