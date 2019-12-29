街知巷聞：廣東道送走老冰室 上海街迎來新商場

【明報專訊】掛起「中國冰室」四個暗金大字的門前，朋友三五成羣、情侶一雙，紛紛自拍，經過的大叔喃喃自語：「平日唔見咁多人，執笠就嚟幫襯……」門一推開，人聲鼎沸，踏木板樓梯而上，是近日人人爭相來朝聖的閣樓。冰室傳出月底結業之後，往日這個旺角難得清靜地，顧客再也不要妄想獨霸一個卡位無人搭枱，此際來往的人絡繹不絕，都在舉機拍牆上那黑白紙皮石。

就像寫好的劇本，角落傳來爽朗暢談聲，正是影評人家明。他一個轉身，介紹我們認識坐在另一枱打電腦的「電影朝聖」專頁版主王冠豪（Gary），《PTU》、《江湖告急》、 《新不了情》、《迷離夜》……每個在這裏拍攝的電影畫面，他如數家珍。「唐樓靚唔靚就見仁見智，但一見就會覺得這個地方很香港。」Gary說他在「電影朝聖」介紹一些戲中場面的真實地方，是透過電影讓人知道城市的獨特，「我想讓香港人自己知道，香港這個地方不簡單」。我們擔張膠櫈坐他身旁，就聊了起來。「曾有日本朋友來港，我帶他行星光大道、天壇大佛；他卻帶我去《無間道》的場景，尖沙嘴港威大廈那條後巷，即是梁朝偉跟蹤曾志偉想查卧底是誰、從戲院跟落來的那條巷。」追尋場景無數，他記得另一條更平平無奇的巷子，在九龍灣。「《殺破狼》甄子丹和吳京在後巷對打，拍到好有質感，但原來是一條好普通的後巷，通常有人在煲煙。」

冰室頓變故事工場

「我相信一個地方不會平凡，就算如何平凡都有自己的故事，當然有電影加持可延伸很多想像。」自從結業消息傳開後，在這段告別的時光，冰室忽然變成故事工場，「這陣子非常多狂蜂浪蝶，但坐在這裏，每天都有故事發生」。昨天Gary對面坐了一個陌生人，再有人來搭枱，發現兩人認識，再來一個陌生人的朋友，卻又與他認識，於是幾人聊了起來，他想起都雀躍：「exactly是《柔道龍虎榜》、《龍門客棧》的情節！」

我們在門外遇上三個好兄弟結伴而來，知道這個地方的原因？「我們在油尖旺玩開」、「PTU嘛。」其中一人Milker說，「呢個位不是遊客區，來呢度是很陀地」，他說餐廳的紙皮石是六七十年代風味，「好難再搵㗎喇」，但他不捨得的是人，「老闆娘、姐姐（員工）好好人，佢好似認得你，你又好似認得佢」。他們說着《一個字頭的誕生》與劉青雲，在鬧笑中離開了。旁邊三個00後的少女不知冰室與電影的淵源，是從Instagram認識冰室的，「香港這些店很少有，執咗會有些可惜，所以過來看看」，他們數店內的「古舊」特色，樓梯與三葉扇，「現在有很多（餐廳）模仿這些冰室，都做唔番呢種感覺，能看出哪些是真、哪些是扮」。

香港味「街坊除」

廣東道這一段，是香港變得比較慢的一帶，冰室隱身在賣榴槤的排檔背後，下午三、四時是買菜時段，兩邊排檔之間迫個水泄不通，冰室對面是開在樓梯舖位的髮廊，在門外等待的先生說以前單剪廿五，現在也不過收三十。「這裏接近黃昏時，常常會見到外國人來拍照。」Gary說的香港味，也就是在地的「街坊除」，早就吸引到遊客來打卡了。

踏入2020年之際，這邊廣東道送走老冰室，那邊上海街將迎來一個新商場，說是巧合也不盡然，商場主題正是懷舊。市建局將唐樓翻新成商場「618上海街」，這個月低調開幕。

「保育變商場」復古店集散地

這裏雖然鄰近朗豪坊，但一街之隔已冷清很多，讓人最有印象的是舊樓與建材店。市建局這個計劃採取近年流行的「保育變商場」路線，場內簡約的指路標誌甚至頗有「大館風」，去掉普通政府設施的老實感。走進1樓的陶藝店，可從後門穿出到幾個舖位背後相連的騎樓，與朋友在那裏閒聊的年輕人阿立是第二次到訪，「我喜歡這邊的氛圍，好似去了舊時代，身邊都是vintage的同好，也很安靜，可以感受慢一點的氣氛」，「這邊有以往會光顧的復古店，我覺得幾好，日本有些整條街或整座建築賣vintage物品，很樂意見到香港都有一幢，亦襯活化古蹟的主題。之前PMQ那些商場，原本我都好期待有復古的東西，但都沒有，都是設計感較重的，這邊將vintage店集合在一幢建築，好開心，行旺角又多啲嘢行」。

「618上海街」被批評為「大三巴式保育」，有意見認為計劃只保留了一些門面特色，如13條麻石柱及木門拱等，內裏卻是缺乏保育元素的冷氣商場，對於保留多少才是真保育，爭議未休。對比PMQ、大館、南豐紗廠，市建局對上海街的唐樓群倒是很有政府實際作風，就是想做好一個商場。前述幾個空間想盡方法融合「保育+商業+藝術」幾個元素，市建局在保育及藝術方面則看似沒有太多糾結，設計QR Code讓人了解上海街歷史、邀請藝術家塗滿壁畫，交交功課；反而在經營一個vintage商場上落足心機，不是一貫頹做，既明言不引入高檔商店，商場內的古物店、古著店、懷舊家品店，不少已在文青界打響名堂，就如阿立所說，當中幾間是他曾光顧的樓上店，而商場未開張前，對面已開始進駐古著店，也因此讓他留意到新商場開幕，明顯商場策劃者有做功課。

阿立形容vintage在香港是小眾的喜好，其實這類店舖雖然不多，但幾年來已在年輕人之間形成潮流，有店主透露是當局主動接觸他們了解是否有意開分店，以商店風格之相類，可見市建局的定位相當清晰，有意砌出這樣的店舖組合。從廣東道走到上海街，新舊之間是個時代的玩笑：方才中國冰室顧客們捨不得、「睇怕香港很難再見到」的閣樓，商場裏一間冰室就有——如果少女到來，看到綠磚與樓上雅座，卻又有串串高掛的紅燈籠與卡通壁畫，不知會否很易就分出真與假？

文 // 曾曉玲

………………………………………………………

2020，留住個殼之後

即將踏進2020年代，告別這個十年。十載以來，我們跟多少城市空間道別過？2010年初，不少年輕人也在街上抗爭，要求保留菜園村，呼喊「發展不是硬道理」，菜園村最終還是被推土機清拆。跟不同地方道別，香港人很慣。有時地方保住了，或僅留下殘骸，也跟消失了差不多，成了半死不活的「喪屍空間」，也是種告別。

保存舊空間作為一種投資

十年來，我們會問，香港失去什麼，會像少了一塊，「香港不再是香港」？照理港人不難有共識，本周此欄到訪的中國冰室和上海街唐樓群，都在此列吧。那麼問題該很直接就是——怎樣的經濟模式、政策、誘因，可讓它們留下來？2010年，《地產霸權》一書的中文版發行，書名成為風行一時的關鍵詞，可以說，要把物理空間留下來，也離不開這關鍵詞。留得下來的空間，大多要摸索到不阻礙「發大財」的營運模式，地產霸權始終是the only game in town。政府、非牟利組織、地產商愈加接納保存舊空間作為一種投資，亦是十年來顯著的發展，「至少留住個殼」，對許多人來說，也收貨了。隨之而來的思考，就是如何將那些「殼」經營得有聲有色，重新累積。十年來，這類空間被批經營出現問題的新聞時時出現，從JCCAC到PMQ，從和昌大押到動漫基地，不同機構都在摸着石頭過河，618上海街可說是這條道路走到此刻的「示範單位」了。

壯大香港人重視的事物

但同時，更多香港人漸漸發現，除了建築、硬件，符號外，他們更想留住庶民生活的質感、不同的消費選擇、要時間去累積的故事和社群關係。而這些東西，是一個整體，不徹底重組城市的價值觀，即使留住眾多的「殼」，也無從感受得到踏實在地的精神面貌。上一個十年，人們大概已掌握了將中國冰室的空間留下來（但要改變營運模式）的方法，下一個十年，反倒要問，可否「先發制人」，壯大香港人重視的事物，就像「黃色經濟圈」般，重新編配我們的日常選擇？

文 // 黃宇軒

【Ways of Urbanist Seeing（48）】

圖 // 黃宇軒

編輯 // 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao