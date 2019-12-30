「阿婆打機」組隊贏冠軍 熱血銀髮電競隊 打破長幼隔閡

Boris：我雖然唔係正式的電競選手，但我弟弟及朋友的電競技術，都是由我訓練出來。而帶領長者進入電競世界，跟訓練年輕一輩選手，需更有耐心。（曾憲宗攝）

銀髮打機族——銀髮電競隊「Special Mission」3名隊員（左起）：Carrie、Rosa 和Kitty，談起打機便「雞啄唔斷」：「有次我哋搭巴士坐司機位附近，傾起打機，結果搞到司機疑似掛住聽我哋傾偈，搞到我哋明明按咗鐘，佢都飛咗站，忘記讓我們下車。」Carrie說罷大家又笑起來。（曾憲宗攝）

【明報專訊】訪問銀髮電競隊「Special Mission」當天非常寒冷，但見隊員們都精神奕奕，傾談時丹田氣十足；加上分享打電競時的興奮，完全叫人感受到她們體內那股奔流的熱血。去年她們與兩個年輕人合組電競隊，贏得「老友鬼鬼電競交流賽2018」冠軍，但她們並沒有停下來，甚至學用手機App打機，說不要「荒廢」等車時間云云。

正如導師Boris所說，只要我們不要限制對長者的想像，其實很多事情他們都可以投入，並做得更好！

來自長者安居協會的銀髮電競隊「Special Mission」，由3名女將——霍玉霞（Carrie）、 黃婉萍（Kitty）及鄭靄儀（Rosa）組成。她們自我介紹時，都表示想「快啲到出年」，原來Carrie與Rosa現年69歲，明年便可獲得不受入息審查的「生果金」；64歲的Kitty則期待「兩蚊車」優惠，「現在車費很貴，入500蚊八達通，好快又要再增值」。一如很多活躍的退休人士，她們每天除了做運動和參與不同老人中心常設的「琴棋書畫」興趣班外，對於新潮的活動也不抗拒。

她們結盟組織電競隊，原來背後有段古。長者安居協會前年有個關於銀髮族的微電影拍攝計劃，擔當助導的Rosa想起先前在義工活動中認識的Carrie和Kitty，便找她們參演，Kitty更被選為女主角！該齣短片《電競耆俠》，故事以一班銀髮族組隊打電競為主軸，3人因而接觸了電競，但當時仍對它認識不多。「導演Boris見我們對電競有興趣，在拍攝完畢後提議：『如果你們有興趣，我可以開班教大家！』」Carrie說她們與時並進，有人肯教自然馬上應承。從此，她們踏入了電競之門。

Boris（林港基）本身是長者安居協會社區參與高級主任，他補充說：「電影中有很多關於電競的元素，拍攝時她們還不很熟悉電競，所以戲中她們多是以手勢搭夠。想到如果我們帶着這套微電影巡迴學校分享時，觀眾問起『你們是否真的懂得打電競』？而我們答『其實銀髮演員只是做手勢扮電競』，那這齣電影便沒有太大意思了——因為電影想帶出長者與年輕人共融。所以拍完後，便問他們有沒有興趣學，我可以教他們真正認識電競。」

遊戲為媒介 長幼有話題

教長者電競，除了因為有話題性、夠爆以外，Boris也覺得電競是一個能持續地推廣「長幼共融」的媒介。「試過開辦長者盆景工作坊，但下課後大家便離開中心，沒有後續。 電競是年輕人完全沒有想過長者會接觸的玩意。」年輕中小學生，聽到老友記打機都會覺得過癮，自然會主動跟他們交流。

「到學校分享微電影時，學生知我們打機，會主動搵我們傾偈，問我們鍾意打什麼game？除了打機，他們也會問我們平日生活做什麼？我一輪嘴數完後他們便會說：『原來你真係咁忙！』」Rosa說。有共同話題，對話也容易展開，隔代也能互相了解大家的生活。

拍過短片，又贏過電競冠軍，接受過大大小小的訪問，幾個銀髮電競員在學界也頗負盛名。Carrie個多月前收到一個小學生的手機信息，原來是因為看過「阿婆打機」的訪問，遂邀請她到學校訪問。「他們每年都要做一個Project，看過我們打機，他們便有想法：『婆婆們打機打得好開心、enjoy；又想到一般老人院、長者中心的長者都很沉悶，不如將電競推到那裏去！』他們問我有什麼game適合老友記玩，還問我在哪裏可以找到donation（捐款）支持他們的計劃？佢哋小朋友真係好叻！」Carrie也給他們意見，認為老人中心較老人院更適合推廣電競，因為老人院長者的精神、體力及手眼協調，都未必能應付電競。「我鼓勵他們去長者中心推廣，有較多精靈長者，這樣應該會事半功倍，較易成功！如果他們成功，也較有信心繼續做下去吧！」電競，除了成為打開兩代人話匣子的鎖匙，更促進了不同世代在電競以外的交流。

將電競技能應用在生活上

3人之中，大概以Kitty最投入「打機」。「以前其實唔太鍾意打機這玩意。學懂後才發現當中很多知識，可以應用在生活方面。例如我喜歡跳舞，學識電競後，在安排大家的跳舞企位、方向時，發現有方法令人更容易明白我的意思，可見自己的表達方式也進步了。」那為何由不喜歡電競變成投入參與？「我覺得每人都要不斷學習一些自己不懂的東西，又湊巧導演問我們是否想學。因為電競，我有更多機會接觸不同的事物，如比賽拎冠軍啦、上電視啦！都是很多的第一次，個人信心也自然增加！」她回家也會打機：「我哋學得好辛苦，回家如不練習會退步，唔再識玩。學過的東西一定要定期練習，才能保存記憶。當然我們也不會太沉迷啦！」近來Kitty的最愛是手機版Mario Kart Tour，提起如何奪取粉紅色鑽石，大家都熱烈交流。

耐心教導 長者一樣潮玩新科技

「其實點解Kitty咁大興趣玩電競呢？因為她是微電影裏的唯一女主角！」Carrie半說笑半補充道。至於她本人投入電競運動，也有其目標：「我希望社會人士知道，只要給我們機會，長者學習電子新科技時都很有毅力。換言之，年輕人教長輩用手機Apps，只要花多點點耐心，我們一定會學識。畀多少少時間我哋！一次唔得教兩次、三次啦！唔好教一次唔識就話：『唔教嘞，你咁鬼死蠢！』、『煩到死啊，教極你都唔識！』每次我如此分享時，很多年輕人都會心微笑，大概是說中了心底話。」是的，要Connect不同世代，我們要給大家時間和機會。老友記在年輕人的耐心教導下學懂新科技；年輕人也可在長者身上學會毅力與韌性。

文：蔡琇莹

編輯：劉家睿

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