茫茫人海尋親 人脈習慣藏線索

【明報專訊】今天是大除夕，很多人都開開心心和親友歡聚。不過，若有失散親人仍未尋回，每逢佳節會倍感思念。坊間有不少提供尋人服務的機構，有收費的私家偵探，亦有不收費的社會服務機構。專家指出，尋親時可留意親人的人脈和生活習慣，當中不乏失散數十載仍能大團圓的個案。

「偵探社接觸過不少尋親個案，有子女尋找失散父母，也有父母尋找失散子女。」宏智全女班偵探社創辦人文顯楠介紹一些主要的尋親方法。

幾十年舊照都是重要資料

文顯楠和尋親者會面後，會按其提供的資料作初步分析，估算成功率。資料愈準確和豐富，成功機會愈高。「除了姓名，亦想知道身處的地域，若在香港境內可大大縮窄搜尋範圍。」其次是職業，若目標人物曾任職公營機構或律師等專業，可透過相關機構、公會組織和業界人士打聽。「如目標人物從事貿易生意，可集中在商界找，如透過商會、出入口組織等打聽。」文顯楠說相片是打聽時極重要的資料，就算是數十年前的舊照，也可大概按面部輪廓和特徵辨認。而有疤痕、紋身等特徵的人，通常特別引人注目。

翻查出生紀錄 尋雙親資訊

若是嬰孩時期被遺棄的人想尋找親生父母，由於一般對雙親的背景一無所知，如果可從領養人或相關文件中得悉他們的姓名，對調查會有極大幫助。另外，出世紙上可能會有雙親姓名，甚至當年的職業。「若尋親者沒有自己的出世紙正本，可嘗試往入境事務處翻查自己的出生登記紀錄，看看有否雙親的資料。」她說以往還可透過公眾查冊，以親人的姓名查找其名下的物業，若找到地址或有機會聯絡；惟近年不少公眾查冊為保障私隱而設立限制，例如土地註冊處便不接受查閱他人名下註冊物業的資料（除非有授權文件），間接增加了尋親的難度。

從生活圈子、嗜好尋人

失散數十載的親人有可能尋回嗎？文顯楠說並非沒可能。「數十年前本港交通不發達、社區流動較低；加上鄰里關係好，若能找到親人當年的鄰居好友，或可打聽其下落。例如知道親人當年是某街市檔口的商戶，便可向檔口附近的商戶打聽；若附近商戶已把生意傳給下一代，可嘗試透過他們聯絡當年的檔主。」文顯楠解釋數十年前較少人跨區工作，大部分人在工作地點附近居住。「若目標人物當年在街市附近住，今天亦有機會在當年的居所或區內其他地方生活，可嘗試接觸區內的資深地產經紀，或會找到其租務紀錄。」另外，亦可嘗試往區內的社區中心、長者中心、茶樓、公園等長者常出沒的場所打聽。

目標人物當年的習慣或嗜好也是有用線索。「若知道他當年好酒，可往區內的老牌酒吧或娛樂場嘗試找認識他的人。」在社區不討好的人物，如有酗酒等不良嗜好的人，特別引人注意；若常拖欠租金、費用或經常向人借錢的人，亦會令人印象深刻。另一方面，出色的人亦會令人留下印象。「若親人是運動健將，曾參加社區足球比賽，應有不少隊友或球迷認識。當年的傳媒報道、場刊、獎項或比賽照片都可能記錄了其名字和比賽年份，而主辦單位亦可能保留了其聯絡方法。」

文顯楠說，私家偵探和客人初次會面時會提供報價。「失散數星期至數個月，又能提供充足資料者，一般有機會在半年內尋獲，收費約5位數字；若親人已失散數十載並懷疑在境外生活，而調查時間預計超過半年，收費有可能接近6位數字。」她說尋親除靠技術也講緣分，建議尋親者既積極面對亦要隨遇而安。「我曾義務協助一個流浪者找親人，最終發現一直給他贈送生活用品的義工，原來是其孫兒。」

文：呂瑋宗

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

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