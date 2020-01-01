Gadget：糅合設計與音色 無線喇叭融入時尚家居

Formation Wedge的機背以木板製作而成，以提升低音效果，而實際播放時，就算不連接低音喇叭，低音輸出亦十分強勁。（黃志東攝）

由正面看Formation Wedge好像是橢圓形設計，但其實是扇形設計，令音色以120度向外擴散。（黃志東攝）

【明報專訊】大型音響曾經是不少男士家居設計中的重要一環，但時至今日，家居環境有限，所有家俬音響在家中都被「壓縮」堆放在一起，已不能只考慮音質，更需要考慮音響的外形設計是否能與家居裝修配合。數到外形及音質兼備，除了丹麥音響品牌Bang & Olufsen之外，英國品牌Bowers & Wilkins（下簡稱B&W）亦是其中之一，後者最近更推出一系列無線喇叭系統，對愛音色亦注重外形用家來說，非常合適。

數到B&W的代表作，不得不提在1993年推出的Nautilus，這個以鸚鵡螺為設計藍本的喇叭，除了外形吸引之外，更因其特別純淨的音色，得到不少設計及音響獎項。雖然今次的無線喇叭Formation Suite系列，並沒有再現這個特別的設計，但新設計仍然給人眼前一亮的感覺，其中以外形獨特的Formation Wedge與現化家居設計最為配襯。正面看以為是橢圓形的設計，實際上卻採用扇形的外貌，加上特別網罩紋，擺放在現代家居設計環境中，外形亦相當突出。

扇形外貌 音色向外擴散

作為一個獨立使用的喇叭，Formation Wedge的體積（281x260x254mm）都頗大，全因內置了兩個25mm的高音單元、兩個90mm的中音單元及1個150mm的低音單元，這5個單元能令音色以120度向外擴散，同時營造出立體聲輸出的效果。作為全新的無線系列，Formation Wedge的連接功能亦相當多，除了基本的Wi-Fi及藍牙連接之外，亦支援AirPlay 2及Spotify Connect，接駁手機或平板聽歌亦十分方便。值得留意的是，雖然Formation Wedge的設計並不是專為電視輸出而設，但由於支援AirPlay 2，所以亦能透過連接第4代Apple TV來看影片。

若對音質有一定追求，除Formation Wedge以外，廠方亦推出了專為發燒用家而設的無線喇叭Formation Duo。在外形上，其高音單元的設計，亦有一點Nautilus的影子，配合特大的中低音單元，同樣夠搶眼。音色方面，使用同品牌800系列的雙聲道喇叭設計外，亦使用了700系列的25mm碳膜半球形高音單元和800系列的165mm Continuum振膜中低音單元，能提供25Hz至33kHz的頻率範圍，加上最高取樣率為24-bit/96kHz（經Wi-Fi傳輸檔案），令音色絕不比其他同級有線喇叭輸蝕。

專攻發燒用家 強化多聲道系統

除了用於聽歌的喇叭，在Formation Suite系列中，亦推出Formation Bar，與一般長方形設計的Soundbar最大不同，在於使用圓柱形的設計，同時在網罩上設有與Formation Wedge近似的網紋。Formation Bar內置有3個25mm的高音單元及6個65mm的中低音單元，只要將光纖線連接電視及Formation Bar，便可做到前左、中、前右3個位置的音效，之後配合兩個體積細小的Formation Flex喇叭以及Formation Bass低音喇叭，並使用專用App將這3件產品配對，便可輕鬆在家中組建無線5.1聲道的播放系統。

用家或許會擔心，使用無線網絡搭建的5.1系統，會否出現聲畫不同步問題？廠方特別為今次新系列喇叭加入Formation Wireless Technology，令無線連接後的喇叭之間，信號延遲低於1微秒，那就不怕前後聲不夾或是聲畫不同步的問題。

■售價：Formation Wedge $7480、Formation Duo $32,000（一對）、Formation Bar $9980、Formation Bass $7980、Formation Flex $3580

查詢：2869 9916

文：吳一鳴

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

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