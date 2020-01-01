古典設計：優雅Soundbar內外兼備 營造3D聲效

除了可掛牆之外，亦能放平在電視櫃上，可配合不同家居設計的需要。（品牌提供）

煙熏橡木版的Beosound Stage以傳統木榫接合製成，接位收藏得相當好，難以察覺。（品牌提供）

【明報專訊】近年不少男士都愛將家居打造成家庭影院，但又不想在安裝擺位上太花心機，因此不少人都選擇以Soundbar幫手。最近Bang & Olufsen推出旗下首個Soundbar，型號為Beosound Stage，設計上以近期一貫的古典造型設計，作為家居裝飾的一部分亦不為過。

天然材料配合幾何設計

Beosound Stage的設計，主要是與丹麥設計工作室NORM Architects合作而成，主要是利用天然材料及簡單的幾何形狀為主，外框分別有純鋁、古銅色鋁或煙熏橡木，銀鋁和古銅色鋁外框均由一塊純鋁壓製而成，因此整個外框也沒有接縫。至於煙熏橡木版本的外框，則以傳統木榫接合製成，手工有如斯堪地那維亞（Scandinavia）傳統木工技藝一樣。

外形優雅，功能亦不輸蝕，整條Soundbar內共設有11個單元，包括4個4吋的低音單元（中置聲道）、兩個1吋半全頻單元（中置聲道）、3/4吋圓頂高音單元（中置聲道）、兩個1吋半的全頻（左右聲道）及兩個3/4吋的高音單元（左右聲道），能夠做到三聲道輸出，其中左右聲道的單元更以45度傾斜角設計，配合杜比全景聲 （Dolby Atmos）功能，營造出3D聲效。

無線連接手機播放音樂

Beosound Stage分別設有5種不同模式，分別是電視、音樂、電影、夜間聆聽或無特別音效。連接方面，支援Chromecast、AirPlay 2和藍牙，在看電影以外，用家亦能透過無線連接手機播放音樂，當成音樂喇叭亦不為過。

售價：銀色 / 古銅色鋁製版$12,980、煙熏橡木版$19,480

查詢：2890 7709

文：勞耀全