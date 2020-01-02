日本插畫師傳遞正能量 萌貓演繹港人生活

【明報專訊】插畫師Mango Naoko是一位能說流利普通話的日本人，從東京來到香港生活。面對文化差異，加上在港沒有朋友，她透過繪畫找回自己存在的意義，作品《貓咪香港》描繪香港人的生活點滴，慢慢融入香港這個熱鬧的城市。她希望每張畫作都能為別人帶來歡樂，傳遞正能量。

1. 在香港生活了多少年?

我來香港已經6年了，老公是香港人，結婚後我們一起在日本東京住了5年，然後才跟他來到香港。

2.如何學中文?

日文其實也有漢字部分，所以我大致都能明白，但是卻完全聽不懂。由於我很喜歡台灣，所以才會開始學中文，也因此認識了我老公。我居於日本的時候已開始上中文課，直到現在，以普通話溝通、讀寫中文字對我來說都沒有困難，而廣東話就只能聽得懂一點點。

3.香港人與日本人有什麼不一樣的地方?

大家的處事方式有很大分別，令我有一段時間覺得非常不習慣。日本人不管對別人還是對自己也非常講究、嚴格，他們做任何事情都是先替對方設想。而香港人就很隨性，對很多事情都沒所謂。我覺得日本人的這種習慣會無形帶給人很大的壓力，而香港人的處事方式就顯得更舒適。

4. 你繪畫的主題是什麼?

《貓咪香港》系列是我的作品，以貓咪為主角，模仿香港人在香港生活的點滴。我很喜歡貓咪，家裏收養了很多流浪貓，所以才會以貓咪為創作靈感。香港對我來說非常特別，茶餐廳、舊樓等風景就好像烙印在我的腦海裏，很有意思。

5. 繪畫對你的意義是什麼?

其實在日本的時候，我是一名平凡的打工仔，來到香港才開始插畫的工作。剛來到香港的時候，我沒有工作，每天都待在家裏游手好閒，找不到自己的用處。透過繪畫，我感受到自己的存在意義，而不是一個一無是處的人。

6. 你如何看待香港的藝術發展?

以前總覺得香港沒有藝術，只重視商業發展。但在這半年時間，我能看到很多藝術創作，比如文宣的設計、歌曲等，全都做得很好。香港其實有很多充滿藝術、創意的人，但是卻被隱藏了。

7. 你怎樣定義自己?

我是一個很樂觀和外向的人，不開心的事情不會纏繞我很久。早上發生不如意的事情，我的心情下午已能夠回復平靜。

8. 你認為什麼是美?

我覺得顏色很美，每個人心中對各種顏色都有不同的定義，正是因為不一樣才顯得美麗。

9. 你平日最喜歡的衣著風格?

舒適為主，並喜歡顏色簡約的衣服。我不崇尚名牌，因此衣服也不會很貴。

10. 你覺得這世界上有什麼東西很重要?

緣分。無論是認識到的朋友，還是家人，能聚在一起都是緣分，是用多少金錢都買不到的。我認為做好自己的本分，緣分便會自然走過來我們身邊。

■Profile

Mango Naoko

居於香港的日本人，現為全職插畫師，創作出《貓咪香港》系列畫作。

文：盧靖賢

編輯：陳淑安