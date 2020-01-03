履歷fact check 偵破謊言 免請錯人

揭發不當行為——馬盛邦曾遇到一個案，求職者在舊公司時曾誇大酬酢開支，被揭發後另覓新職。經審查公司致電前僱主查詢，過往的不當行為便被揭發。（South_agency@iStockphoto，設計圖片，模特兒與本文提及個案無關）

公平競爭——HireRight的報告指，61%受訪者表示，審查成功找出本來未被注意的問題，若無審查，不誠實的應徵者可能得以蒙混過關。（whyframestudio@iStockphoto，設計圖片，模特兒與本文提及個案無關）

【明報專訊】今時今日，凡事皆需fact check（查證事實），以杜絕虛假資訊。職場上，fact check亦是例行公事。履歷表上的學歷、就業紀錄、專業牌照，是否屬實？犯罪、破產、洗黑錢等有否隱瞞？根據跨國背景審查公司的報告指出，近幾年來，香港求職者學歷不實的情况比亞太區其他地方嚴重。僱主要確保求職者符合入職資格，並保障所有人在招聘中得到公平一致的待遇，招聘前的背景審查必不可少。

港學歷不實達20.8% 較亞太區嚴重

背景審查範圍十分廣泛，學歷、就業紀錄、專業牌照、信貸報告、刑事紀錄，都屬於查核範圍。這門專業在北美地區尤其發達，來到亞太區，相關需求亦愈來愈大。跨國背景審查公司HireRight在去年10月發表的《2019年亞太區招聘篩選基準報告》指出，與2017年相比，亞太區僱主在2018年查核學歷的比例為78%，增加13個百分點，工作履歷和犯罪紀錄的查核亦相當常見，分別達到86％及59％。超過六成受訪者表示，成功審查找出本來忽略了的問題，避免有人蒙混過關。

值得留意的是，雖然香港求職者資料有誤的比率，1年間由21.4%降至17%，與亞太區整體相若。但香港求職者學歷不實的情况卻特別嚴重，相比亞太區的9.4%，香港數字高達20.8%（2017年為25.8%）。報告猜測，現象可能是由香港社會強調教育成就所造成。

假大學一條龍造假 專人應付查詢

「早年很多假證書出售，淘寶、內地街邊都有，後來很多被偵破了，假大學資訊亦一目了然，所以（學歷不實的）命中率減少，但整體數字亦不算低。以前容易用肉眼看穿假證書，近年偽造質素都高了。」具多年背景審查經驗的依依人力資源有限公司營運總監馬盛邦說。假大學、假證書、訛稱畢業，都屬於學歷失實。近年一些假大學甚至有專人應付查詢，為證書買家作證，更設立大學網站，猶如「一條龍造假」，「不過審查公司有假大學名單，通常簡單查查就知道」。

虛報職銜 延在職日期瞞空白期

馬盛邦引述其公司資料指，香港求職者學歷不實與就業紀錄不實情况相若。後者以職銜及在職日期失實為主：「不少個案是寫高了一級職銜。另外，為免找不到工作，延長在職日期以掩飾空白期，亦相當常見。」他憶述曾查核一名申請銷售總監職位的求職者，自稱曾於電訊公司任職銷售總監，經查核後發現原來該求職者只是擔當銷售員，更虛報連續3份舊職的職銜。而虛報資料獲得利益屬刑事罪行。

別以為造假的求職者大多以大企業的高薪厚職為目標，馬盛邦指，中小企收到失實求職的資料比率反較高，「求職者會認為中小企不會找專業公司做背景審查，自己HR也未必會做。反而申請銀行、金融機構和跨國企業職位時，（他們）已知道這些行業會做背景審查，所以不敢誇大」。他以零售業為例，曾有客戶稱大概每3名求職者，便有1人的在職日期失實，弄虛作假的情况相當嚴重。

致電前僱主 八成資料可核對

然而，背景審查公司只要致電求職者舊僱主核對資料，謊言便無所遁形，「但有些公司易了手、重整架構、銷毁了舊資料，或不主動回覆，就較難追溯。整體而言，背景審查約有八成資料可核對，資料約5至7天便可到手」。馬盛邦又指，與求職者的前僱主接洽時，亦會按個案需求，查核求職者有否犯下有違道德的不當行為，例如盜竊或誇大酬酢開支：「有些牽涉犯罪紀錄，但有時公司未必控告他，只是解僱作罷，始終控告也需要成本。」求職者的工作表現也可屬查核的範圍，「例如遲到早退，或做事表現，這方面不算太嚴重，也未必可列為失實。僱主未必會因而不聘請他，但有可能會考慮提供training」。

他強調，求職者毋須視背景審查為洪水猛獸，清晰的查核，反而確保公平競爭，讓工作不會落入虛報資料的人手上。對僱主而言，報告亦提供多一個參考，以便在數輪面試和評測之外，進一步了解求職者，好好審視人選。反而如果開始時已請錯人，即使企業日後投放再多的資源在訓練上，也是浪費。他指出，近年不少行業的審查標準提高了許多，例如銀行業會加強查核員工有否洗黑錢，可見整體企業的風險管理意識提高，加上現今人才流動、競爭國際化，背景審查更為重要。

文：宋霖鈴

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com