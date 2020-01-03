鋒芒乍露：治亂不可用盛世方程式

【明報專訊】這半年我聽過一些在社會「有頭有面」的人不斷感嘆：「為何什麼都要講立場？朋友想知道我屬於哪個立場，消費吃東西也要講立場，為什麼不能純粹地做事？」

我想勸喻他們，改變慣有的盛世（peacetime）思維，學習以亂世（wartime）思維理解香港的根源問題。過去香港在盛世年代可創造社會的「和諧穩定，安居樂業」美好時光，而「一國兩制」本來就要為回歸後的香港延續盛世局面。但回歸沒幾年，掌權者開始對「一國兩制」打主意，逐步在基本法框架裏疊牀搭屋或設置障礙物以縮窄民主及自由空間，用鬥爭對立方式打壓民意訴求，持續蠶食和破壞核心價值，這樣那樣的禮崩樂壞造成了現時的亂世。

吃慣「蛇齋餅糉」 不敢不願說人話

既然香港已進入亂世局面，理應用亂世之法修復香港。政府官員不做，旁邊的賢達不做，留待無權無勢的市民站起來救香港、「光復香港」。

許多社會賢達一直賴以survive and thrive（生存及興旺）的盛世方程式屢受挑戰。成長於上世紀80年代及以前的香港人，生於盛世，孕育成功的大環境是一個穩定社會及健全制度，才可積累能量、知識、經驗，遂能積聚財富、功名利祿。有些人按照這盛世方程式的更高水平，努力與制度裏的權勢建立關係，獲委任公職，亦獲頒授勳銜及獎章，即俗稱的「荷蘭水蓋」，以提高社會地位，也會帶來經濟效益。

說穿了，公職頭銜是蛇齋餅糉的高級版，吃多了、吃慣了會令人看不清社會問題，甚至成為問題的一部分。我認識一些人從前洞察力強而又能說真話，現在變得畏首畏尾甚至不敢不願說人話的，其轉變可追溯到他們接受了許多公職及頭銜之過。

不少社會賢達的初心確實為了服務社會，被委任進入這樣那樣的委員會似乎是不錯的服務渠道。與接觸官員及其他同樣倚仗政權以提高社經地位的人圍爐多了，自不然更理解和體恤其「苦衷」，受其離地判斷影響，同時也增加對其用詞的忌諱和自我審查，不知不覺間與廣大市民的心聲疏遠了，初心亦已拋諸腦後，最少，已被de-prioritize至權貴聽得入耳的議題之後。

他們當中有些人懂得選擇正道——順應時代呼喚而改變自己，學習以亂世思維回應亂世格局，少看自己的收成期，多看公義之事，拋棄對「亂」與「和」的字面解讀，重新調整對長遠「和諧穩定，安居樂業」的界定。當然，有些人堅守最熟悉的盛世思維，把亂局根源歸咎於不認命的市民，竭力守護過時的盛世教條，盼能收割辛勤耕耘的盛世莊稼。

亂局讓市民醒覺 恢復20/20視力

對那些滿腹疑惑的社會賢達，我的回答是浸沉運動中，投入這種混沌不明朗的氣候，學做一個亂世領袖。用亂世思維才可治亂而後重生，眷戀盛世方法的後果只會縱容執政者及執法者製造暴力。

年輕一代生於亂世、長於亂世，與生俱來對亂世充滿觸覺和敏感度，加上沒有依附權勢而進入被洗腦程序，方能保存赤子之心，純粹地抗議制度的崩壞和政權對公義的踐踏，揭露助紂為虐的「社會賢達」在金玉下的敗絮。

堅持以盛世目光看香港的人會繼續迷亂不清，而願意改以亂世目光看時代遽變的人，方能明白眼前的「亂」乃迫不得已的狀况，以揭露一直蠶食香港核心價值的根本原因。

2019年的亂局讓香港市民醒覺，前所未有地看清香港、看清現實。2020年標記着一大批恢復20/20視力的幾代人，只有死守盛世方程式的人會被時代淘汰。

●Profile

何靜瑩（Ada Ho），初創互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓課程。美國喬治城大學外交學院畢業，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。最新著作為《扮有料，只會死得更快》。

Ada.Ho@paxxioneer.com

文：何靜瑩