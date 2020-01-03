突然「閉館」驚魂 文化局急延營運半年 澳門戀愛．電影館被分手？

【明報專訊】澳門戀愛．電影館要「失戀」了？上月冬日假期氣氛濃厚之際，澳門文化局突然公告，開幕近3年、專門放映藝文片的電影館即將修繕，引起強烈反彈。皆因公布時間正正在營運方合約到期前10天，外界憂電影館被「閉館」，亦批做法倉卒。局方讓現有營運方延續6個月的營運服務，但仍未提出下輪公開招標的確實日期，各方驚魂未定。電影館不止是放映場地，更為本土創作牽紅線，培育影人與觀眾，兩大總監開腔說：「它是城內唯一！」

走在戀愛巷，抬頭可見大三巴牌坊的側臉。幾十對遊人輪流在奶黃色的建築外，手機按按按一口氣拍下幾十張美圖。一場來到，還是被迫放棄了在戀愛．電影館正門為兩位總監拍攝登報的照片，記者正在埋怨之際，他們語氣平平地說「今日算少人吧」。天天在此上班，他們目睹人流批批經過，有人好奇探頭進來，有人是熟路戲迷，即乃此地點的優勢，歡迎所有有緣人。

局方沒提供確實招標日子

「本來除夕當天，叫了很多圈內朋友來聚，是作為歡送完結的啦，之後bye bye。」戀愛．電影館藝術總監朱佑人說。他投身當地電影圈多年，1999年創立非牟利團體「拍板視覺藝術團」。澳門文化局2016年就電影館營運公開招標，由「拍板」班底成立的公司投得，合約為期3年至2019年12月31日，場地租用等由政府承擔，票房收入歸政府，實行公辦民營。直至2019年12月20日，即是拍板公司合約即將完結前，局方突然公布電影館將「進行檢查維護及修繕工程，相關工作將於2020年第三季內完成」，未有具體講述任何續約事宜，引起閉館、結束等疑慮。

「事實上，2019年內我們定期跟局方開會時，都有問及再次招標的事，都需要一些時間。因為大家都知道年底到期。直至那有關修繕的通知公布後不久，業界大家都好緊張，後來幾天才接到消息我們可以續多半年。」朱佑人解畫說。公告該天為澳門回歸及政府班底換血，至數天後12月26日新上任的社會文化司司長歐陽瑜，隨即公布了一個暫時方案，並指在短時間內公開招標。拍板獲續期營運半年，其間電影館繼續放映及提供活動，並展開小型檢測和維修，主要工程則集中在2020年6至8月，預計第三季內完成。即是，戀愛．電影館至少有半年不閉館，大致如常運作。新安排一出，館方表示現得急急腳籌備2020年首季節目，以及5月份例牌節目「全景視野：澳門當代電影展」。

建築物漏水 放映機入水

文化局周一公布指出，由於電影館為單廳放映，放映系統使用強度大，需維修保養。同時在2019年6月份受豪雨影響，建築物漏水，引致放映機入水，近月較多故障，包括放映機出現閃光。局方亦會「結合近年電影業發展狀况，重新審視服務內容」，確保該館未來提供更優質的觀影環境。惟文化局截稿前未有回覆本報，預計何時再次公開招標。未有提供確實招標日子，業界之憂慮未完全解除，因為過往曾有相似個案。澳門位於美副將大馬路與罅些喇提督大馬路的藝文場地——「牛房倉庫」，本為市政牧場舊址及市政狗房，2003年起成為展覽空間，曾由藝團「牛房倉庫」（前稱婆仔屋藝術空間）進駐多年。至2017年文化局宣布為牛房倉庫營運服務公開招標，惟後來卻歸局方管理，至早前宣布研究可否外借予社團使用，藝團搬走了，場地招標卻可謂不了了之。「電影館在澳門是唯一啊。」戀愛．電影館營運總監黃若瑩表示。閉館疑雲初起之際，當地媒體即時找到10多名電影工作者、影評人等回應，均要求政府具體交代，可見電影館短短時間建立的江湖地位。澳門本來不多戲院，而且主要放大片，就算一些香港在商業影院獲檔期的「較藝文」的作品亦未必可入選。電影館曾舉行是枝裕和、艾慕杜華以及瑞典電影大師洛伊安德森等專題放映，近來亦有康城得獎片《少年阿默》、《浴火的少女畫像》等新片。館內只有一個60座影院，由2017年3月正式開放起，至今共有約1200場放映及達6萬人次入場。

為澳門電影創作牽紅線

這個唯一，更重要的是為本土創作拉紅線。朱佑人坦言，「澳門電影才起步10年呢」。回想起電影館成立前，拍板視覺藝術團均有多年展影在地作品經驗，均要四出尋覓場地。他憶述最經典包括在大三巴樓梯築成臨時影院，另於博物館活動室、澳門文化中心、學校等。戀愛．電影館由首年起創辦「看見澳門：影像力量再現」系列，每月精選兩部澳門長片或短片，於兩個周六、日免費放映，「經過都可以入去睇」，讓市民或遊客一睹本地影像與文化。例如不久前放映歐陽永鋒的《無聊戲》（2017）及2013年首屆長片計劃獲政府資助的《過雲雨》（2017），兩者均曾參映香港亞洲電影節。

「澳門電影是什麼？我想不如香港曾長成一些類型。千禧年代初剛剛開放賭權的時候，澳門有很大改變，市貌上很多東西拆完又建，建完又拆。當時衍生很多作品都關於身分危機，創作者都問『我是誰呢』，反而不是因為回歸前後有此些東西。近年則有很多不同關注。」朱佑人說。除夕之夜館方特別放映首映不久的《澳門之年》，作品結合9名影人創作，呈現回歸20年間市民生活進退，包括颱風天鴿後、土生葡人去留心情、來澳內地女子謀生故事等。黃若瑩表示：「這樣已經對澳門有9種說法。」作品在黑盒放光影，如何歸納為澳門元素，大概就要留給觀眾。

「澳門的電影生態還有很多個洞，要夾手夾腳去補呢。」朱佑人續說，澳門沒有電影專門的學士學位，許多學生往兩岸三地修讀。為教育業界出一分力，電影館亦舉行不少大師班、工作坊及課程計劃，包括2019年的「電影編劇實務工作坊（短片）」，上足11堂絕不輕鬆；另有「電影評論人計劃」，完成文章有機會刊登於當地報章，甚至本港《字花》及網上平台。順帶一提，對於港澳兩地交流，館方於大學生作品、鮮浪潮作品、影評人分享等較頻繁。公映長片方面，電影館早前曾放映過《G殺》、《哪一天我們會飛》及《明月幾時有》等，作品題材穩打穩紮，未來不知可有挑戰？兩地說着同一語言，走過殖民背景，從新舊影像可否對比出更多啟悟，相信亦為兩地觀眾與影人期許。

據了解，2016年招標時局方未有要求營運方達收支平衡，朱佑人與黃若瑩亦形容為「無可能」。他們相信局方在新輪招標整體不變，最重要肩負電影藝術文化的推廣，而非商業化。無論未來招標如何，電影館長遠目標亦要思考如何模糊電影藝術、社區甚至學術的界線，讓各觀眾群對電影不止狂熱，更是細水長流。朱佑人為（原本是告別放映的）除夕節目寫下介紹，望亦成為所有創作者新一年之願望——「有了電影，這城市有了光，就有希望」。

（www.cinematheque-passion.mo）

文：劉彤茵

編輯/蔡曉彤

美術/SIUKI

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