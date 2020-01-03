舞台上的草原 雙面獅子王 演活人性獸性

【明報專訊】迪士尼《獅子王》音樂劇版本，由1997年在百老匯首演，其國際巡演終於登陸香港。由前衛女導演Julie Taymor領團改編，劇目抓緊非洲及多元音樂精髓，創作獨一無二的「雙面呈現」面具，讓演唱同時演活人性與獸性。跟辛巴與刀疤兩頭獅子「聊過」此作，他們一同說小時喜歡它，長大更覺需要它。

加入本地元素 藍牙控制「變臉」

「《獅子王》本是1990年代劃時代的動畫電影，而當Julie Taymor接到音樂劇計劃，她不是要把電影轉為劇場就算，基本上是重新構想過，呈現一些很特別的面向及體驗。」駐團導演Omar Rodriguez說。故事大概耳熟能詳，草原上王者的兒子辛巴，因叔叔刀疤奪位詭計，目睹爸爸死亡而內疚逃離。旅途上他遇上笨手笨腳但善良的好友，成長歸來。故事有指改編自莎士比亞的《哈姆雷特》，表面是獸的故事，卻充滿人性美醜。他表示，雖然巡演要求每場演出方式一致，但會適量加入本地元素，香港站亦有驚喜：「我們加入了一些這裏的元素，如文字、食物等小小細節，因此將是獨特的。」

劇目導演Julie Taymor早年花上多年旅歷亞洲，更在印尼推動傳統面具舞蹈，吸收各地文化養分。音樂劇不如動畫，台上始終靠人演活動物。她創出特別的「面具」，大部分時間或角色並非戴在臉上，而是演員的頭上。即是觀眾可見到演員的臉，臉上方則是動物偶，被稱為Double Event（雙面呈現）。「刀疤有一個巧妙的裝置，可以把面具慢慢戴至臉，亦可以移回頭頂。當在謀算什麼，或是生氣，但不想被別人知道自己的情感時，便會把面具完全蓋起臉，成為完全的野獸。」今次國際巡演演出奸角刀疤的Antony Lawrence說，他更透露面具上落是靠其手指上的藍牙控制移動，為傳統之改良版。

《獅子王》音樂劇至今已是第25次國際巡演，團隊約100人。跟前飾演辛巴的Jordan Shaw 於2019年2月參與演出，經過4輪甄選才獲得角色，之前亦曾參與大型音樂劇Cats。辛巴需要應付大量歌舞訓練，同時考驗內心戲，他說：「雖然辛巴是故事中主角，但牠大部分時間很害怕、不安，是個內心充滿掙扎的小孩，非任何時間都是正能量。這是一個我很能連繫的角色，人人都有無信心的時候。」

為權力瘋狂 刀疤成魔之路

兩個演員均表示，劇目不止是兒童故事，反而有很多陰暗面。Antony表示，現在更能明白刀疤的心魔之路：「其實刀疤就是一個很易妒嫉的弟弟，為什麼哥哥總得到地位及關注？不過，真正令到所有東西崩潰的轉捩點，正是牠殺害哥哥一刻，牠陷入瘋狂，只想要更多更多權力。」故事講述刀疤設局讓木法沙掉下懸崖，成為「不合法」的霸主，草原蒙受災難。無論辛巴還是刀疤，他們都被過去追纏。

Antony說最愛一幕是狒狒長老跟辛巴說，「過去或者是沉痛的，你可以選擇逃避它，或者從中學習」，而刀疤從未反省其惡，放任令自己泥足深陷。

「對啊，昨天沒法改變，但你今天依然要被擊倒，仍在猶豫自己能力嗎？有時就要有勇氣做你想做的自己，你的目標，你的想像。」面前的「辛巴」展示笑容道，成長必然痛。他令人想起電影中幼獅與傻頭傻腦的彭彭與丁滿，一起快樂高歌Hakuna Matata，即是不用擔心的意思。音樂當然是《獅子王》最獨特之處，作品多年前把非洲音樂呈現大銀幕與舞台，震撼人心。音樂劇包含部分電影原聲音樂，例如著名的Circle of Life、奧斯卡得獎歌曲Can You Feel the Love Tonight，另有Lebo M等人特別為舞台版本的音樂材料，共織一場草原上的樂章。

迪士尼音樂劇《獅子王》

日期：即日至1月12日

地點：亞洲國際博覽館Arena

門票：$399至$1399

查詢：lionkinginternational.com/hong-kong

文：劉彤茵

編輯/蔡曉彤

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