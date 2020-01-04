落場實戰：粗針刺孔 掛肉風乾

【明報專訊】了解過臘肉的製作原理後，有沒有想過自己親手製作？找來食譜作家兼美食攝影及設計Blogger肥丁，示範如何製作臘肉。

材料：五花腩肉500至600克、鹽10克、棉繩

醃料：豉油2大匙、魚露1大匙、原庶糖15克、花椒粒5克、米酒4大匙、紹興花雕酒1大匙

Step 1

將五花腩肉切成厚2至3厘米、長約20厘米，或到超級市場購買已包裝好的五花腩肉，洗淨及用廚紙抹乾。

Step 2

在五花腩肉灑上鹽，並用手抹勻肉的表面。用粗身鐵針在末端的脂肪位置刺孔，再將棉繩穿過刺孔並打結。

Step 3

把五花腩肉掛到陰涼處，放置2至3小時直至肉面乾燥。

Step 4

將五花腩肉放入小膠箱，再加入醃料，然後均勻地抹在肉的表面，並封好放入雪櫃24小時，每隔一段時間需將五花腩肉翻轉。

Step 5

經過1天醃製後，便可將五花腩肉掛在陰涼處風乾，並於五花腩肉下方放置盛肉的小膠箱，直至日落後便將五花腩肉放回小膠箱內，存放在雪櫃中讓五花腩肉繼續吸收醃料。

Step 6

重複步驟5約5至7天（時間因應溫度及濕度不同），醃汁會逐漸被五花腩肉完全吸收，而肉質變得乾硬便完成。