減出水量同時加氣 花灑3招慳水 暢快淋浴

測試花灑——水管接駁壓力表和流量表，測試花灑樣本在不同水壓下的耗水量。（黃志東攝）

【明報專訊】港人耗水量驚人，水務署資料指出，香港每日人均住宅用水量達130公升，較世界平均110公升高近兩成，當中單是沐浴就佔了52公升。淡水資源珍貴，響應「冲冲五分鐘」縮短沐浴時間能節約用水，若同時使用節水花灑，慳水更多。但市售的節水花灑效能差異大，想有效節水又冲得暢快，就要識得揀。

節水花灑設計不止一種，如何做到節水效果？效能與一般花灑有何分別？「設計科學」委託Thei建築科技與工程學系測試5款花灑，當中包括普通花灑、包裝註明慳水30%的花灑及獲水務署一級用水效益標籤花灑。

測試前先將水管接駁壓力表及流量表，然後分別於兩種水壓下，量度花灑每分鐘耗水量兩次，取其平均值，數字愈小代表花灑愈慳水。kPa為壓力單位，當水壓高，水流量大，用水量就愈多。

■節水3設計

有人擔心節水花灑水流弱，冲涼不夠暢快；其實標榜具節水功能的花灑，主要是透過減少出水量來節約用水，並透過不同設計，減低水流弱的感覺。以下是常見節水設計，因應款式或有不同：

■1 減少出水孔面積

出水孔細小能有效限制出水量，但出水量過少，需要增加沐浴時間，而且沐浴感覺不佳。

香港中文大學物理系高級講師湯兆昇表示，「增加花灑射水速度和出水量，皮膚感到射水壓力高，沐浴感覺良好，但會耗用一定水量。一些花灑透過增加出水孔數目來減低每個孔面積，節水之餘，水仍具一定速度來保持壓力。」他提醒，花灑出水孔面積小但數量多，意味出水分散，射出水滴較小，水滴的總表面積大，易於散熱，會令水溫稍為下降。

■2 增加空氣

花灑頭或手柄設加氣裝置，利用水流力量把空氣吸進花灑頭，湯兆昇與霍超華均認為，水與氣泡混合後形成氣泡式水流，慳水之餘，增加水流速，令人感覺有足夠水量冲身。

■3 安裝節流器

節流器安裝在花灑柄內，設有空隙讓水通過，由於通道收窄，減少了可入水的空間，從而減少用水量。

■專家意見

霍超華（Thei建築科技與工程學系特任導師）

湯兆昇（香港中文大學物理系高級講師）

文：李佩雯

統籌：蔡永中

編輯：林曉慧

■有片睇

省水花灑設計測試

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