藥箱與時並進 咳藥紅藥水out

咳嗽帶痰嗎？——咳嗽帶痰或不帶痰所吃的藥不同，藥劑師蘇曜華建議可到藥房由藥劑師按情况建議用藥。（liza5450@iStockphoto）

過期藥效下降——除非包裝說明藥物要存放雪櫃，否則置於陰涼地方便可。市售藥物多以錫紙包裝，有效期通常為3至4年，過期藥物藥效或會下降。（李佩雯攝）

看門口——家中配備急救箱及藥箱，生病或發生意外時，可提供適時治理。（artisteer@iStockphoto）

【明報專訊】記得小時候家中有一個膠箱，備有一些常用藥物，如藥油藥膏、紅藍藥水、碘酒、膠布和止瀉丸等。不過，若今天仍沿用上一代人的選擇，非但不能「看門口」，更有可能無事變有事，好像早前有多款消毒藥水被驗出含菌。坊間藥物及急救用品眾多，究竟應如何選購？又一個包含什麼急救藥物用品的藥箱才可算得上與時並進。

先談談藥物。香港出售的藥物，按主治疾病的嚴重程度，以及引致的副作用可分成3類，即「處方藥物」、「監督售賣藥物」及「非處方藥物」。香港藥學服務基金藥劑師蘇曜華表示：「『處方藥物』治療嚴重疾病，須在藥劑師監督下按醫生處方配售，如降血壓藥；『監督售賣藥物』毋須醫生處方，但須在藥劑師指導及監督下銷售；『非處方藥物』，常用於治療或紓緩輕微病徵，副作用較小，如傷風、止痛藥，可在沒有藥劑師駐場的藥房或便利店購買。」除非家人患長期疾病或有特別需要，須醫生處方配藥，否則一般家庭藥箱添置非處方藥物便可。蘇曜華建議，家庭藥箱按常見的身體不適，可放置以下藥物：

抗組織胺 睡意無關藥效

頭痛、發燒：含撲熱息痛（paracetamol）成分藥物，可紓緩頭痛、喉嚨痛，或感冒引起的身體痛楚。

傷風、流鼻水：含抗組織胺（Antihistamines）藥物，可紓緩打噴嚏、流鼻水、皮膚痕癢徵狀。蘇曜華表示，「催淚煙引致的皮膚痕癢，服用抗組織胺藥也有幫助。」

有些人認為，傷風感冒流鼻水，要服有睡意的傷風藥才有效，其實是誤解。蘇曜華解釋，「抗組織胺藥分為有睡意和無睡意兩種，藥效相同，然而會產生睡意的第一代抗組織胺藥，藥效時間較短；無睡意的第二代抗組織胺藥，藥效時間較長。」

止瀉：輕微腹瀉，一般只要自行排清毒素便可痊癒，不用服藥。如不便經常如廁，可服用含「洛哌丁胺」（Loperamide）成分止瀉藥，短時間見效。

胃部不適：市售胃藥主要分兩類，一種是中和胃酸，另一種是抑制胃酸分泌。中和胃酸藥如碳酸鈣、氧化鎂和氧化鋁，透過中和胃液酸性以改善胃部不適，需咬碎服用，適用於消化不良、壓力導致的胃痛。至於抑制胃酸分泌藥，通常需醫生處方才可購買，適用於有嚴重胃酸倒流及胃潰瘍人士。蘇曜華認為一般家庭藥箱配備中和胃酸藥已足夠。

痰咳乾咳 處理方法不同

咳嗽：蘇曜華不建議藥箱長期存放咳藥，「因為咳嗽分痰咳或乾咳兩種，處理方法不同。痰咳可服用化痰藥，有助稀釋痰涎，更易咳出；乾咳則應服用鎮咳藥，抑制中樞神經，減低咳嗽反應。患者可到藥劑師駐場的藥房，由藥劑師按咳嗽情况，如維持了多久、有沒有痰等因素建議用藥。此外，咳藥水毋須放雪櫃，存放在陰涼環境便可，開封後3個月應棄掉，以免滋生細菌」。

小童吃舊藥 劑量或不夠

蘇曜華提醒，6歲以下小童未必能清楚表達不適，如出現頭痛發燒徵狀，建議盡早求醫。此外，家長亦不要貪方便，認為小童病徵跟上次生病時相似，便給小童餵服之前看病時剩下的藥，蘇曜華解釋，「因小童發育速度快，體重變化大，舊藥劑量或不足夠，再次求醫較穩妥。」

定期檢查 棄掉過期藥物

藥箱應存放在陰涼乾爽、兒童不易接觸的地方，而且應定期檢查藥物包裝上的適用限期，棄掉過期的。市售藥丸類藥物多以錫紙包裝，有效期通常為3至4年，藥物過期藥效或會下降。

除了藥物，探熱器亦是必備，香港急症科醫學院院長蕭粵中表示，電子口探或耳探體溫計，準確度不相伯仲。他提醒，使用耳探時，要將耳朵稍稍向上及向後拉，拉直耳道，探熱器順着耳道方向射向耳膜，才能準確量度體溫。

文：李佩雯

編輯：梁小玲

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