洗傷口 未必要用消毒藥水

【明報專訊】除了藥箱，家庭急救箱也不可少。早年家居或學校常用的紅藥水，因含水銀而被淘汰；至於消毒用的碘酒，或會破壞傷口組織，有礙傷口癒合，蕭粵中不建議使用。近年比較多人會使用「粉紅色消毒藥水」（氯己定chlorhexidine）。可是，數月前多款消毒藥水，包括氯己定也被驗出含菌，蕭粵中及蘇曜華均認為，一般家居意外造成的傷口，不一定要使用消毒藥水，使用凍滾水或流動清水冲洗已足夠。

至於急救箱應該添置什麼？香港紅十字會醫護服務部核心講師李文明認為，「一些用品如電筒、敷料鉗、外科口罩、消毒火酒、生理鹽水，以至不同尺寸的繃帶紗布等，一般家庭未必需要，市民可按自己需要選擇。此外，急救箱應放在小童不易接觸的地方，並定期檢查箱內物品數量是否充足，以及有否逾期。」李文明建議以下為家用急救箱應配備物品：

消毒敷料：覆蓋傷口，協助止血及防止細菌感染，有不同大小選擇，方便包紮不同部位，宜選獨立包裝

藥水膠布：覆蓋小傷口

繃帶：具彈性，用來包紮傷口

膠布：固定敷料或繃帶

三角巾：承托受傷上肢或固定敷料

安全扣針：固定三角巾或繃帶

圓頭剪刀：比一般尖頭剪刀安全，用來剪開膠布或繃帶，必要時，也可用來剪開衣物

醫護手套：防止細菌感染