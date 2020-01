舊衣重生 再次愛上 「治療」時裝 創意救地球

【明報專訊】本地資深時裝設計師Toby Crispy與Kay Wong早年結緣,一同創立永續時裝品牌Fashion Clinic(時裝診所)。二人並不是因為對方的嶄新設計風格和得意靈感而互相吸引,卻是因為相同的理念——渴望用創意拯救地球,最近她們更孕育了本地首屆以可持續發展為旗號的Future Fashion Lab環保活動。

甫踏進位於灣仔進教圍的本地時裝select shop Kapok,可見店內整個空間放滿有機、可持續發展、環保意念的品牌產品,一問之下,原來一切源於Fashion Clinic。Fashion Clinic兩位主腦一直為了尋找理想中的時裝真義而奔波,擔當時裝體系中的不同角色。

剝削污染 絕非好設計

Toby Crispy曾任agnès b設計部管理層,「當時時裝設計師一職開始令我了解時裝工業如何破壞環境,漸漸得悉自己原來是其中一名『problem maker』」。在2013年,Toby成立以升級再造為宗旨的品牌「LastbutnotLeast」,最終摸索出時裝一詞的意義:「時裝出現原本是為造福人類,若然設計的過程牽涉到剝削動物、農夫、工廠工人,引起污染、傷害大自然,這絕非好的設計。」而在14年前,Kay Wong創立了時裝品牌「Daydream Nation」,創作過不少天馬行空、玩味極重的設計,然後也經歷過一段自我沉澱及審視的時期:「紡織業是僅次於石油,第二項最污染地球的工業,我們為何還要不斷推出新款,令地球衍生更多問題?」這個疑問,令她決意結束自家品牌到丹麥尋找答案,跟隨設計師Henrik Vibskov學習,過程讓她體會綠色文化、非物質生活的重要。

Toby和Kay雖然經歷截然不同,步伐卻愈走愈近,對時裝產業有着一致的想法,為Fashion Clinic埋下種子。於是當二人遇上後便一拍即合,成立「診所」,以「治療敗壞的時裝工業」為口號,賦予衣服第二、三,甚至第四次生命。

重新改造 修改修補

「用傳統角度看待時裝,它是一條直線的經濟運行方式,要知道直線意味有盡頭;但可持續則為一個圓形,概念就如『cradle to cradle』:意思是在創作起步時,已考慮到設計的生命周期,堅持做優質產品,再經不同的方式盡力延長其壽命,到了必須將之判處死刑,才將其生物分解,這亦正是『永續』的具體概念。」Fashion Clinic創立以來,其設計也考慮到永續大原則,再漸漸以三大設計方向為依歸:平衡創意、回收再造系統以及循環經濟。

三大原則之中,她們指回收再造系統最具挑戰,「有很多東西被浪費而棄置於堆填區,但因為香港的土地問題,不容許我們收納太多。就如大小型公司不定期會有大量棄置產品,檢拾後如何有空間安置它們呢?」Toby說執行中也會遇到矛盾情况,但只可盡做,例如嘗試在創意和循環經濟中取得平衡——因而誕生出Fashion Clinic 5種對衣物治療的方法:「Redesign(重新設計)、Rearrange(修改)、Restyle(改變造型風格)、Repair(修補)及Reshape(改造)。」

以上5種服務,完整說明了品牌所指的循環經濟概念,二人分享:「勸喻他人不消費是不可能的,會叫很多人失去飯碗。這6、7年間不斷思考解決方案,摸着石頭過河,最終得出結論是『Choose well,buy smart and experience more』。意思是我們必須選擇購買好的設計,但假使一天我們對款式生厭了,亦可嘗試與其作多點互動、多點treatment。」診所的5大衣物療法亦應運而生,「我們致力尋找不同的可能令穿者重拾最初對衣物的正面情感,亦令顧客由購買product轉向至讓衣物重生的service,是一種非常可行且有效減低污染的經濟活動。」Toby說: 「Design is to design a design to produce a design——設計每一個流程也是設計,絕非指起初的草稿,亦非最後的完成品。如何生產、選材、合作也有關於設計。」

名師啟發 重新理解future fashion

傳奇時裝設計師Martin Margiela曾言:「The past is what bonds us, the future leads us.」此話亦啓發了Toby。「他讓我重新理解future fashion不只應着眼於未來,過去孕育未來,如果我們不用力保存百年千年的民間智慧,便會從此銷聲匿迹於這地球上。」Fashion Clinic將手縫、二次創作、碎布面料,堆砌成全新設計、舉行刺繡工作坊等,正是將舊有的民間智慧加上先進的技術,變成「future fashion」。

二人在2019年更將「future fashion」意念實踐,舉辦本地首個以可持續時尚為題的大型活動Future Fashion Lab,邀請香港及世界各地正為可持續時尚走到最前的品牌、技術單位、物料研發廠商、設計師及藝術家參與,透過展覽、講座、放映會以及工作坊,重新定義時尚的未來。「我們創立活動的原因很多:其一是可持續時尚的聲音在本港雖然漸漸提高,但依舊微弱,不少人認為環保時裝即等同於『垃圾』,與美學談不上關係,久而久之令我覺得香港很『落後』;二則渴望大眾與環保拉近距離,讓他們親身接觸,藉此推而廣之、遍地開花;再者,我們曾參與荷蘭設計周與上海可持續企劃Bottle Dream活動,令我們覺得香港也應有一個屬於自己的sustainable design week。」

首屆可持續時尚活動

Future Fashion Lab參與單位眾多,二人指出所有單位也有值得欣賞之處,「以本地時裝品牌Cosmos Studio為例,其品牌T恤生產過程絕無耗用一滴水,反用9個膠樽為材而成。你可能會問T恤質感會否很粗糙,品牌亦考慮到這點,添加regenerative bamboo混合生產,令觸感如棉質般順滑。」服裝初創企業單位Denim Unspun也值得我們留意,其以3D人體掃描生產出訂製完美合身牛仔褲產品,剛被《時代》雜誌選為2019年百項最佳發明之一。

只靠二人的力量,未必能夠改變時裝工業衍生的負面影響,但經二人的一針一線、一縫一修,再舉辦Future Fashion Lab,足證「滴水成河,粒米成籮,勿輕己靈,勿以善小而不為」。「可持續發展」正是社會大眾今後的責任。

文:海鹽

編輯:廖偉龍