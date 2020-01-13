安寧意願 點止醫療殯葬 二人三囑 安心道別

好好計劃自己和家人的安寧意願，不單在健康和醫療上的安排，還要顧及情緒、心靈和社交上的需要。（imtmphoto@iStockphoto，設計圖片，模特兒與文中所提個案無關）

【明報專訊】和家人到餐廳點菜，家人點了「是但」，你只好盡力挑選覺得最好的菜式給他們，最後他們沒表示喜歡與否便離開了，你會有何感受？

當生命到了晚期，至愛親人未必完全了解你的意願，但卻要為你做一些重大決定，因而困惑、迷惘。把握時間向家人表達心願和愛意，對晚期病人和家屬尤其重要，不要說得太遲而留下遺憾啊！

章伯年輕時獨自來港，性格獨立寡言，從無機會讀書到考取正規教師資格都是靠一雙手。他退休前從事教育工作，退休後隨家人移居外地，但因不適應外地生活，數年後他獨自回港，老伴卻留在外地跟隨兒子，至今已逾10年了。兒子雖然擔憂父親在港的生活和健康，但知道他性格倔強也不能勉強，這份矛盾一直藏於心底。

報喜不報憂 獨自面對

去年章伯身體轉差，年初與親友相聚時因呼吸不順，在鼓勵下去看醫生；結果發現不單心血管有兩條閉塞了，而且胃部有腫瘤，腎功能也出現問題。一直以來，老伴身體不好，子女又各有家庭負擔，因不想家人擔心，章伯習慣報喜不報憂，雖然病情嚴重，最初仍選擇隱瞞，獨自面對。至去年7月中，章伯因無法進食而入院，需同時接受數個器官的治療，加上年紀大，群醫有不同建議，有積極鼓勵接受治療的，也有建議只作紓緩治療。家人對此的意見和取態亦很不同，無法取得共識。最後，章伯自己決定採用中西醫合璧的治療，精神短暫轉好；但數月後又因無法進食，再度入院，明顯地腫瘤不斷增生惡化，已藥石無效了。

大兒子移居加拿大，因當地政策容許申領福利金放假半年照顧病危家人。與公司安排好後，11月便停職回港陪伴老父。其間，主動和章伯談生活往事，回想人生的片段，每談到他年輕時的成就，怎樣考取正規教師資格、怎樣養活一家人等，章伯都會精神抖擻；大兒子亦有機會分享自己在加拿大的生活點滴，父親聽得津津有味。多年來沒有跟父親促膝談天，章伯的大兒子慶幸能請假回港陪伴老父，在他臨終前和他回顧一下生平難忘的人與事、得與失，從中欣賞和肯定父親對家庭的貢獻和價值。最令大兒子感恩的是他們有機會在信仰的爭執上坦然對話，將偏見放下。事緣兩個兒子是虔誠基督徒，在教會有很多事奉；雖然章伯也受了洗，但閒時喜歡玩傳統術數、幫朋友占卜算命等，有時也會收取報酬，兩兒子極力反對，亦曾為此爭論；雖然一家人相隔三地，並沒有因此反目，但心裏卻總有一根刺。

不願安排遺產分配

章伯離世前的最後兩星期，或許他意識到自己時日無多，開始願意談談對殯葬的想法；然而，對遺產安排等事宜，卻始終不肯去談和安排，家人不但不知道如何分配，連他遺下什麼亦無法得知。其間各子女先後回來作最後探望，短暫停留數天又要離去。當章伯離世時，只有老伴及大兒子在旁，但因之前其他子女已回來道別，也算釋懷。

賽馬會安寧頌計劃的目標，正是透過公眾教育和服務，鼓勵大眾好好計劃自己和家人的安寧意願，讓他們了解到與家人好好溝通，計劃安寧意願的重要。如果章伯能盡早和家人分享他的意願，結果相信會更好。賽馬會安寧頌計劃其中一個主題是「抉擇有時」，內容正是有關預設照顧計劃、預設醫療指示等安寧抉擇事宜。

文：葉美英（賽馬會安寧頌計劃副項目總監）

編輯：蔡曉彤

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