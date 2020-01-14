滿身病毒 切勿走近 「蝙蝠俠」獵蚊蟲 維持生態平衡

【明報專訊】農曆新年快到，不少應節的揮春或新年裝飾都可以看到蝙蝠圖案，因「蝠」與「福」同音，寓意幸福來臨。蝙蝠象徵吉祥，本應人人喜愛。然而，牠除了在電影世界中是夜間四出襲擊人類的吸血鬼，現實世界也跟近期鬧得沸沸揚揚的冠狀病毒拉上關係。對人類來說，到底蝙蝠是友是敵？是正是邪？

香港約25種蝙蝠 無吸血品種

全球蝙蝠有過千個品種，棲息於香港有約25種，數量以萬計，全部為食果實或花蜜的果蝠（Fruit Bats），以及捕食昆蟲的食蟲蝙蝠（Insect-eating Bats），沒有吸血的品種，不會主動襲擊人類。漁農自然護理署自然護理主任（生物多樣性）徐咏之表示：「大家對蝙蝠有很多誤解，以為牠們都是吸血，其實大部分是吃果實或昆蟲，全球逾千品種中只有3品種是吸血的，且只出沒於中美洲及南美洲，吸血對象多是馬、牛及飛禽等，所吸的血液亦不多（每晚約1安士），不會導致動物死亡，甚至被吸血的動物也不察覺被吸了血，所以蝙蝠絕不是電影中描述的惡魔。」

傳播花粉 助「水果之王」開枝散葉

一直被妖魔化的蝙蝠不單不「邪」，在生態環境中更擔任「正義」的角色。徐咏之補充：「食蟲蝙蝠一日大約可食過千隻蚊子和昆蟲，這對控制昆蟲數量有一定幫助。而果蝠在覓食時會散播花粉或種子，協助生態發展。」如果沒有蝙蝠，可能有「水果之王」稱號的榴槤，其產量也會大受打擊，因為蝙蝠就是榴槤傳粉的重要媒介。之前，大家一直以為蝙蝠採捕食物時會破壞農作物，直至2017年英國修咸頓大學（University of Southampton）研究人員走到馬來西亞，利用紅外線攝影機，拍攝到蝙蝠飛到榴槤樹上採食花蜜時，不但沒有影響植物生長，並為榴槤花傳播花粉，令蝙蝠「沉冤得雪」。

另外，蝙蝠亦並非一般人認知般冷血無情。有研究指出，蝙蝠群體會互相幫助，其中，吸血蝙蝠還會「借血」予未找到足夠食物的同伴。吸血蝙蝠如果連續兩天沒有吸到血，便可能因缺乏力量出外覓食而死亡。若這情况出現，其他已經吃飽的同伴便會「伸出援手」，反芻之前吸到的血液讓同伴充飢。牠們通常會選擇幫助親友或者是曾經「借血」予自己的同伴，「有借有還」互相幫忙。

棲息山洞 部分愛蒲公園橋底

香港最常見的蝙蝠有大蹄蝠（Hipposideros armiger）及小蹄蝠（Hipposideros pomona），牠們一般眼小耳大。另外，還有東亞家蝠（Pipistrellus abramus），身體呈灰黑或淡褐色，耳殼細及略呈三角形。而香港的蝙蝠中，部分棲息於郊區的洞穴、引水道，部分亦會居於市區的公園、橋底，甚至冷氣機的底部，所以有時在市區見到蝙蝠也不用驚訝。傍晚過後，如果在市區的公園或球場看到空中有動物飛過，而外形及飛行動作又不似一般鳥類，牠們便可能是出動覓食的蝙蝠。於香港由1989年開始研究蝙蝠、人稱「蝙蝠俠」的嘉道理農場暨植物園動物保育部主管艾加里表示，香港面積雖不大，但有多個不同品種的蝙蝠，十分難得。他說：「有時看着牠們捕捉昆蟲，過程也是很有趣。」

誤觸蝙蝠或排泄物 漂白水消毒

蝙蝠不會主動襲擊人類，只要大家互相尊重和保持距離便不會出事。不過，過往亦曾有蝙蝠「誤闖民居」的個案，徐咏之說：「若蝙蝠飛入屋，一般打開窗戶，牠便會自行飛走。有時牠們可能會逗留一段時間，待天黑自自然然便會離開。」蝙蝠始終是野生動物，有可能帶菌，若接觸了蝙蝠或其排泄物，可用梘液及清水清潔，以及用1:50稀釋漂白水清洗及消毒。艾加里補充：「如發現受傷的蝙蝠，可通知愛護動物協會救助，蝙蝠會運送至嘉道理農場暨植物園進一步治療。」

如果對蝙蝠有興趣，又是否可以主動出擊，到郊外的山洞「尋蝠」？徐咏之不建議一般市民近距離觀看蝙蝠，因為這會騷擾牠們的正常生活。「部分蝙蝠是群居於洞穴，如遇到人類滋擾，有可能群起飛出洞穴，這會增加被其他天敵動物吃掉的風險；如當時是牠們冬眠期而被迫飛離巢穴，亦會消耗儲存體內的能量，或會導致餓死或凍死。」基於這個原因，漁護署在部分蝙蝠出沒的洞穴加上閘門，蝙蝠可在閘門空隙出入，又可避免遊人內進騷擾蝙蝠。香港的短吻果蝠愛以蒲葵葉製成類似帳篷的容身之所，故種植蒲葵的地方便有機會看到牠們的蹤影。觀賞蝙蝠，徐咏之強調只能遠觀，最好帶備望遠鏡，不應干擾蝙蝠，人和蝠也應尊重相互的生活空間。

狩獵干擾售賣 均屬違法

按香港法例第170章《野生動物保護條例》，所有品種的本地蝙蝠被列為受保護野生動物，任何人士如未經許可，不得狩獵、蓄意干擾、管有、售賣或出口。一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁1年。我們不應騷擾蝙蝠，更加不要飼養蝙蝠，除了違法，蝙蝠是屬於大自然，人養的生存率一定較低。另外，更加不可煮食蝙蝠，因為蝙蝠身上帶有細菌和病毒，烹食會冒上病毒傳播風險。

漁護署定期為蝙蝠做調查，統計數量及分佈，香港濕地公園及米埔自然保護區亦設有小型蝙蝠箱，讓蝙蝠作棲息之用，並透過蝙蝠箱了解蝙蝠的生活習慣。有興趣的話，可到以上機構網址了解更多蝙蝠資料，或者到嘉道理農場暨植物園的翟克誠野生動物護理中心參觀，迎春接「蝠」。

蝙蝠的貢獻，還包括牠們的糞便。一種稱為「夜明砂」，又名「天鼠屎」的中藥便是來自蝙蝠乾燥的糞便，據稱可清熱明目及活血消積。不過，蝙蝠糞便也曾為香港林村的居民帶來麻煩。2004年村民向漁護署投訴，指有約80隻大蹄蝠棲身村內一幢祖屋，導致屋內堆積大量糞便，傳來臭味，當時村民更認為蝙蝠帶來噩運。最後嘉道理農場暨植物園介入，向村民解釋蝙蝠捕食蚊蟲所帶來的好處，亦於中國文化象徵幸福，也定期派員到村屋清理蝙蝠糞便，令村民與蝙蝠得以和諧相處。

嘉道理農場暨植物園同時統計蝙蝠數量及了解牠們的習性，發現蝙蝠在和暖的日子會棲身村屋，至秋冬乾旱季節便會移居至較潮濕的水道。

文：雙喆

編輯：梁小玲

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