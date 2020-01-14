知多啲：蝙蝠倒吊助起飛

【明報專訊】◆倒掛睡眠

蝙蝠睡眠休息時會倒吊自己的身軀，這獨特的睡姿是因為方便牠們起飛。蝙蝠的腳很細，很難像雀鳥般助跑起飛。倒吊身體便可解決這問題，爪子一放鬆便可立即於半空飛行。另外，倒吊身體於陰暗的高處，也可避過如蛇、鷹等動物襲擊，可以安心睡覺。

◆夜間出動

蝙蝠屬於夜行動物，一般於黃昏時段開始活躍，至日出前回巢。蝙蝠夜間出動並非性格鬼祟，只是牠們一般視力不算好，聽覺卻非常靈敏，這有利牠們在夜間覓食。而食蟲蝙蝠愛吃的蚊及蛾也是夜間活動。另外，蝙蝠到晚上才出動，也可避過其他動物干擾及襲擊。

◆聽覺靈敏

蝙蝠的聽覺特別靈敏，聽到人類聽不到的超音波，如大蹄蝠及小蹄蝠都是眼睛細小但耳朵闊大。而牠們覓食的其中一項拿手本領便是「回聲定位」，透過音波反彈而確定獵物的位置，就算夜晚行動視野不清，牠們亦可行動自如。

◆吸人類血？

即使是吸血蝙蝠，一般也不會吸食人類血液。不過，來自Federal University of Pernambuco的巴西科學家，2016年在蝙蝠糞便中發現人類DNA，懷疑蝙蝠曾吸過人類血液。他們的報告稱，可能森林過度開發及狩獵導致飛禽數目減少，影響蝙蝠覓食，令牠們飲食習慣改變。