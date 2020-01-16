瑜伽通往學佛 學會身心靈柔軟

【明報專訊】4年前的梁惠婷（Delia），一套西裝再襯一對高跟鞋，手執兩部電話，每天早上的目的地是投資銀行；如今，她一套運動服配波鞋，背包傍身，瑜伽室才是每天早上的目的地。Delia不但職業轉換了，對事物的觀感及生活哲理也改變了，是瑜伽、佛學還是過去的經歷，喚醒她內在最想成為的自己？

1.當初如何跟瑜伽結緣？

在英國留學10年，取得心理學與法律系大學文憑，回港後投身投資銀行。工作需要，我每日機不離手、頻頻出trip、與4部電腦熒幕不停「對峙」。就只有香港收市、美國未開市的那段時間精神才可完全鬆懈，其時在機緣巧合下選上瑜伽減壓，為的只是減脂收身。經過數月的體會，卻發現瑜伽講求的並非只是動作伸展與準確度，更多是內在修行。

2.什麼原因令你下定決心辭掉投資銀行工作，全職成為瑜伽導師？

我相信一切皆由緣分帶領，尤其與達摩瑜伽大師Sri Dharma Mittra的相遇。當時人在紐約，因事需在那邊多待3天，那倒不如到不同地方上瑜伽堂，因別人介紹而來到Dharma Yoga Center。走進上堂的地方，感覺環境簡陋，沒Pure那樣完善設施，連一塊鏡也沒有，只得四面牆。Sri Dharma Mittra進場，90分鐘的課堂，他用首10分鐘講述投胎、輪迴、孽債，那一刻，內心猶如被觸動與連接，同時令我重新思考：快樂是什麼？財富會令我快樂嗎？將來在工作上的成就會令我快樂嗎？就這樣，我決定放下香港所有工作，真正踏進這個課室。

3. Sri Dharma Mittra怎樣啟蒙你？

我們會因買了一對高跟鞋而快樂，有財富而快樂，然後有子女、有車有樓，but what is next？Sri Dharma Mittra讓我理解到，快樂有很多不同層次與層面，有時根本不需要擁有一樣實質的東西，也可令你愉悅。每一次與他相聚，他同樣能夠觸動我。

4.你認為練瑜伽的第一章是什麼？

我認為是梵文Ahimsa，意思是不使用暴力。不傷害別人、不傷害動物、不傷害環境；動物與人類乃平等，這意味我們應該吃素。

5.為何之後會選修佛學碩士？

我不是一心向佛而選擇修讀佛學，也不是為了補給自己對瑜伽尚未學到或接觸到的理論。我認為佛學與瑜伽本相通，兩者同樣是生活哲理，教我如何於生活學習「平衡」與「中庸之道」。

6.佛教常指「無常」，你有將它融入生活嗎？

當然有，無常指一切世間萬物終將變異，沒有任何東西是永恆。那為何要諸多要求、為東西附加條件？這一切只會令自己痛苦，這些是Dharma教曉我的。

7.有沒有一句佛學術語常引領你反覆思考？

「我執」，它為眾生無明苦惱的來源，人沒法好好了解自己，過分執著綑綁，便從「我執」而來。事實上，瑜伽不少動作正是教我們如何變得柔軟，所指的是身、心、靈的柔軟。當你渴望做到某個動作，你必須將3項柔軟結合，再經不斷試煉、經驗，方可成事。

8.為何會創辦推廣正念平台的MDFL MVMT？

想將正念、靜觀、冥想等理念達至遍地開花，尤其渴望將理念傳播到長期生活於高壓城市的香港人。活動包含理論、實踐與經驗，而打坐、禪修、靜心等，皆為與參與者心靈互動。

9.平日最愛的衣飾單品？

其實我依然很喜歡高跟鞋，其次則是戒指與裙。

10.你最喜愛的品牌？

Christian Louboutin的高跟鞋設計，線條獨特優雅。

■Profile

梁惠婷 Delia Leung

Delia為香港達摩瑜伽導師，同時是Nike瑜伽導師及香港地區代言人，更是推廣正念平台MDFL MVMT的聯合創辦人。她跟瑜伽啟蒙者達摩大師Sri Dharma Mittra修煉，完成1000小時瑜伽課程。

文：海鹽

編輯：蔡曉彤