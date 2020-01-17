劇場演繹同志三角戀 Gay不止一個模樣

【明報專訊】Gay，一詞在現代用語解作男同性戀者。然而，不要忘記作為昔日英文形容詞，它是快樂的、繽紛的意思，德國哲學家尼采就曾著哲學書籍The Gay Science（1882，《歡愉的智慧》）。香港藝術節本屆委約本地著名編劇莊梅岩，創作全新劇目《我們最快樂》，英文劇名We Are Gay語帶雙關，由張錦程、游學修、劉俊謙演繹糾纏不清的三角情性關係，養眼表皮之下，主宰快樂的是什麼？

訪問當天，3名主角坐在長沙發，仍顯得有點擠。張錦程和劉俊謙爭取訪問開始之前，雀躍討論剛才排練種種，游學修卻像有點累，靜坐一側沒多說話，恰巧訴說劇中的權力關係。資深演員張錦程曾演莊梅岩的《法吻》，劉俊謙最近主演電影《幻愛》，亦曾憑劇場作品《天邊外》獲小劇場獎最佳男主角獎；游學修去年首次參與劇場挑戰《陪着你走》。這個「兩鮮肉一佬」的組合演情人，倒真令人期待。

「老實說，我以前是『恐同』的。從小到大很怕被人笑自己gay，如你一碰碰別人，男仔們便說『做咩啫你gay佬來的嗎』，就是你被人說成gay是很核突的、很醜的。看gay的電影時感到不舒服，我會想這樣是不是叫歧視……但我真的不舒服，口講『無嘢無嘢』就是我說謊吧。」之前曾與陳家樂、林耀聲等演出同性戀短片的游學修坦言，後來跟老師傾談才明瞭此些性別ABC：「老師問我，那不舒服的感覺是來自什麼？就是我的無知，我的不認識，要靠自己慢慢去找尋那是什麼，因為拍攝又明白多了。自自然，心中真的沒了那些恐懼。」

莊梅岩編劇 張錦程、游學修、劉俊謙主演

「其實今次的劇不想有個錯覺是，像以前那年代每逢做gay戲都要演員很娘娘腔，在同性戀界別都是有陰有陽的氣質。」導演黃龍斌說，gay不止一個模樣。3名演員亦留意到，昔日影視作品不時將同性戀者當丑角，現在已進步不少。導演表示，今次劇目呈現一些社會對同志身分不認同的問題，例如大律師Neil（張錦程飾）年輕時被父母逼婚，有份引致同性戀人離世等。不過，他認為劇本呈現更深層人性，反映的價值觀均無分性取向：「劇中說及同性戀者的處境，社會環境令他們可能對事件有如此看法，有如此的選擇，或甚令選擇是扭曲的，例如圈內講求要好好的身形及物質水平等。但此些東西，不就跟女生望『找個好碼頭』的想法一樣嗎？」

如何拿揑舞台上的「激情」？

故事講述年輕游泳教練阿生（游學修飾）與律師戀人Philip（劉俊謙飾）拍拖3年關係穩定，更一起遷入新居。Philip偶遇事業有成的Neil，陷入出軌誘惑，後來Neil認識到阿生，讓關係更錯綜複雜，3人在猜疑間游離。劉俊謙指一指張錦程說：「這個大律師在我而言根本是一個偶像，是很虛幻的。他正正是我很想成為的一個人，事業、地位、錢，他都有。」他們喜歡對方，還是喜歡對方擁有的？張錦程表示，劇中開初已見到角色的「壞」，貪圖小鮮肉有如「希臘神像」的外貌及身形，青春就是其最大資產。對方亦在自己幾乎神聖的高度中，找到自豪快感。

「慾念是無窮無盡的，但劇場上肢體是less is more（簡潔就是美）。要不，現在資訊發達你上網都看到很多片。」黃龍斌說。排練當天剛好練到Philip、Neil纏綿的情節，劇本似乎沒有留情，描述甚是露骨。劇目正正講述3個男子由慾念引起的瓜葛，至關係至道德之引伸，當中也沒逃避談性。近日劇場界反應熱烈的演出《親親麗南》，首場上演後除主角葉德嫻成焦點，媒體另一放大的戲碼是潘燦良與蘇玉華台上的「激情」演出，劇情說及雙方愛撫胸部調情。可見當性慾放在影像至劇場，本地社會神經依然敏感，反映呈現時需要如何拿揑的曖昧。

《我們最快樂》不避諱談性，黃龍斌透露，編劇寫了一場有關Neil自瀆的戲分，揭露道德崩塌之內在，可謂本地劇場罕見情節。他說：「莊梅岩其實好擅長寫『實淨』的對話，從對話之前你可窺探到很多東西。今次我卻發覺她好像比較多內心的獨白，可以讓導演想像及處理，包括自瀆一場。自瀆時的呈現，我用了一支蠟燭去比喻，具體不多說，但因為它是熱烈的，同時危險的、痛的，但那個欲望始終要表達出來。」

無法擺脫標籤 無法快樂

「在此個文明氛圍之下，會否是一個宿命我們無論如何都找不到快樂，一定要離開此個制度才可以？人依照他的動物性去生存，才會快樂？」張錦程接道，解釋劇本在情慾層面下，其實是要刺中社會規範，質問道德等人們必然依賴的框架：「劇中好像在問，其實我們是否不需要標籤同性戀者，不需要標籤關係，因為此些東西是慢慢由文明帶來的，無論是傾去哪一方，傾去保護弱勢社群一方都好，好似都無法擺脫個標籤。其實沒有文明，就什麼標籤都沒有。可是人就活在制度中，這個問題我們一直解決不了。」

排練室內，地板放着一包包黑色膠袋。這也是導演的舞台安排，將貫穿出現在劇中不同情景。

黃龍斌說，每個人都有自己內在的欲望，但亦會受到制度外在環境影響，灌溉人內心欲得到什麼，形成一種「我想」的假象。一包包膠袋，內裏是什麼珍而重之的信念，還是只是執念。游學修說：「有人認為是垃圾，有人卻牢牢抱緊不放。」張錦程則說：「說做戲為什麼好看，就是因為觀眾可以不停看到人物去抉擇。那個『念』一個接一個抉擇，他可以取捨什麼，去換取自己想要的自己呢？」

「劇本去到一個位，對我來說可謂道德界線全無，沒有此些界線，其實真的沒東西可以阻止我選擇。」劉俊謙說。當故事說及阿生的弟弟捲入藏毒事件，3人關係撕裂浮面，同時讓各人不得不面對內心的貪、嗔、癡。劉俊謙認為，答案當然不是非黑即白，惟劇本揭示一直不留神，只會連自己已經腐朽都不知：「可是一直走下去，我慢慢發現自己原來有（界線）。一念之間原來我錯過了，當發現自己什麼都逾越了，其實個世界完全崩塌。我以為自己所有事都ok ok，以為囉，原來不ok。」

我們總在與他人一起建構的世界生存，逃不過群體。上面提及的道德規範，何時是枷鎖，何時是勸諫；什麼是需要，什麼是想要；如何快樂，如何最快樂，一念扣着一念，劇本準備要跟觀眾來個赤裸對望。不問尼采抑或沙特，張錦程與導演分別在訪問提及一段台詞，男人對較年輕的男人說，每個人心中有兩頭狼，一隻代表善，包容、喜樂、慈悲、真誠；一隻代表惡，憤怒、嫉妒、自私、傲慢，牠們天天不停打架。哪隻狼會較常勝出？劇中自有分曉。即使無從相信「從此快樂地生活下去」的童話故事，至少答應你會從此戰鬥下去。因為這兩頭狼，主宰着人的快樂。

■《我們最快樂》

日期：2月14至28日

地點：香港大會堂劇院

門票：$260至$480

查詢：www.hk.artsfestival.org

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com