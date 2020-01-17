同性戀題材 1960s已現舞台

【明報專訊】美國劇場早有以LGBTQ為題材，有份推動相關的認識及關注。1968年首演的The Boys in the Band講述同性戀者在一個生日派對之故事，當時票房有驚喜收穫，惟劇中演員現實中維持長時間沒有「出櫃」。《我們最快樂》的演員張錦程及導演黃龍斌不約而同提及1990年代初的Angels in America，劇目呈現紐約爆發社會仍很陌生的愛滋病，故事涉及宗教、猶太人種族、冷戰共產爭鬥等大議題，天使與鬼魂的角色更觸及內心對往生的恐懼與懊悔。作品後來由HBO改編成電視連續短劇。

香港在性別平權認知方面相對遲緩，劇作方面林奕華及劇團「占米角」等早在上世紀90年代為同性戀、男子性別定型等「發聲」。直至W創作社2003年上演《馴情記》，及翌年上演《攣到爆》演出逾50場，為本港有關同性戀舞台劇的一大里程碑。黃龍斌成立的劇團異人實現劇場，2007年亦曾上演有關同性戀的音樂劇《異型金剛》，故事講述被標籤的同性戀群組，一直被「金剛」在不同星球追打，原來此等搞笑情節為大眾愛看的電視節目，從而反映每人都有其難以言喻的寂寞，亦為較黑色喜劇之作。